В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией

Отправляйтесь в Кронштадт, город морской славы, где каждый уголок пропитан историей

4.3
312 отзывов
Отправляйтесь в Кронштадт, город морской славы, где каждый уголок пропитан историей.

Еще совсем недавно он был закрытым городом.

Но сегодня мы можем свободно посетить его.

Мы приглашаем вас познакомиться с этим удивительным местом.

До Кронштадта вы быстро и удобно доберетесь на метеоре, а на острове вас ждет увлекательная экскурсия с нашим гидом.
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией

Что вы увидите 🤩

  • Нева
  • Финский Залив
  • Кронштадт
  • Петровский парк
  • Памятник Петру I
  • Усть-Рогатка
  • Доковому мосту и доку Петра Великого
  • Сквер Попова и Минного Офицерского класса
  • Морской собор
  • Памятники на Якорной площади
Кронштадт — знаменитый город морской славы, возведенный Петром I, который привлекает тысячи туристов своей монументальностью. Мы предлагаем вам познакомиться с этим интереснейшим городом, узнать любопытные исторические факты о нем, увидеть величественные архитектурно-исторические памятники, неразрывно связанные с историей военно-морского флота и просто приятно провести время в этом удивительном портовом городе. Дорога до Кронштадта предстоит недолгая, судно «Метеор» доставит вас до точки назначения максимально быстро и комфортно.
О маршруте

Метеор пройдет по центральной Невы, где вы увидите:

  • Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны. Затем теплоход обогнет Стрелку Васильевского острова и по Малой Неве выйдет в Финский залив. Во время всего путешествия до Кронштадта гид на борту теплохода будет рассказывать об истории этого знаменитого города, о подвигах, которые совершались в его честь.

Программа экскурсии:

  • 11:30 — отправление, трансфер в Кронштадт по специальному маршруту с аудио сопровождением с осмотром фортов с борта Метеора, краткая информация о Кронштадте и фортах;
  • 12:45 — прибытие в Кронштадт;

• 13:00–14:00 пешая прогулка по Кронштадту без посещения Морского Собора (с информированием о достопримечательностях по маршруту):

  • Сбор группы у Петровской пристани — Петровский парк — осмотр памятника Петру I — выход по Усть-Рогатке к Доковому мосту и доку Петра Великого — далее мимо сквера Попова и Минного Офицерского класса — выход к Коммунистической улице — Морской собор с осмотром памятников на Якорной площади;
  • 14:00–15:30 свободное время;
  • 15:45 — отправление из Кронштадта;
  • 16:45–17:00 прибытие в Санкт-Петербург.

Маршрут пешей прогулки:

  • Прогулка рассчитана по времени на 50–60 мин. ;
  • Сбор группы у Петровской пристани;
  • Петровский парк, осмотр памятника Петру I, выход по Усть-Рогатке, к Доковому мосту и доку Петра Великого;
  • Далее — мимо сквера Попова и Минного Офицерского класса выход к Коммунистической улице, к Морскому собору, с осмотром памятников на Якорной площади.

Организационные детали:

  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
  • На судно можно зайти только при предъявлении бумажного или электронного билета;
  • План прогулки может быть незначительно изменен;
  • На выбор доступны следующие категории билетов: Стандарт (середина салона, белая зона на схеме), Комфорт (места вдоль окон, синяя зона на схеме), Бизнес-класс (места в носовой части, розовая зона на схеме). Со схемой примерного расположения мест по категориям можно ознакомиться в галерее фотографий;
  • Дети до трех лет могут пройти бесплатно, но им не предоставят отдельного места;
  • Экскурсию могут отменить из-за плохой погоды. Если экскурсию отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет.

Обращаем ваше внимание:

  • Прогулка проходит только на русском языке;
  • Посадка осуществляется на причале «Спуск со львами» (Адмиралтейская наб., д. 2);
  • При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным;
  • Все места на суднах «Метеор» расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
  • Салон бизнес-класса расположен в носовой части судна с панорамным обзором;
  • Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках. Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человекДля группы 1-10 человек
Standard - Детский (3-12 лет)
1 500 ₽
Standard - Студент/Пенсионер/Школьник
2 800 ₽
Comfort (у окна) - Взрослый
3 200 ₽
Business Class - Взрослый
3 500 ₽
Comfort (у окна) - Детский (3-12 лет)
1 600 ₽
Standard - Взрослый
3 000 ₽
Comfort (у окна) - Студент/Пенсионер/Школьник
3 000 ₽
Business Class - Детский (3-12 лет)
1 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Путешествие на теплоходе с экскурсионной программой
  • Пешеходная обзорная экскурсия по г. Кронштадт (если вы купили билет категории "С экскурсией")
  • Билеты с местами по выбору:
  • Бизнес-класс — гарантированные места в носовой панорамной части метеора + чай/кофе и сладости
  • Комфорт — места в центральном салоне теплохода у окна
  • Стандартный билет — места в центре среднего салона и полностью весь кормовой салон.
Что не входит
  • Личные расходы.
Место начала и завершения
Университетская наб. 3
Важная информация
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
  • При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным
  • Экскурсию могут отменить из-за плохой погоды. Если экскурсию отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет
  • На судно можно зайти только при предъявлении бумажного или электронного билета
  • План прогулки может быть незначительно изменен.
  • Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано.
Когда и сколько длится?
Когда: С четверга по воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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С четверга по воскресенье в 11:30

Спутник П.
Спутник П.
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