Отправляйтесь в Кронштадт, город морской славы, где каждый уголок пропитан историей.



Еще совсем недавно он был закрытым городом.



Но сегодня мы можем свободно посетить его.



Мы приглашаем вас познакомиться с этим удивительным местом.



До Кронштадта вы быстро и удобно доберетесь на метеоре, а на острове вас ждет увлекательная экскурсия с нашим гидом.