Кронштадт — знаменитый город морской славы, возведенный Петром I, который привлекает тысячи туристов своей монументальностью. Мы предлагаем вам познакомиться с этим интереснейшим городом, узнать любопытные исторические факты о нем, увидеть величественные архитектурно-исторические памятники, неразрывно связанные с историей военно-морского флота и просто приятно провести время в этом удивительном портовом городе. Дорога до Кронштадта предстоит недолгая, судно «Метеор» доставит вас до точки назначения максимально быстро и комфортно.
О маршруте
Метеор пройдет по центральной Невы, где вы увидите:
- Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны. Затем теплоход обогнет Стрелку Васильевского острова и по Малой Неве выйдет в Финский залив. Во время всего путешествия до Кронштадта гид на борту теплохода будет рассказывать об истории этого знаменитого города, о подвигах, которые совершались в его честь.
Программа экскурсии:
- 11:30 — отправление, трансфер в Кронштадт по специальному маршруту с аудио сопровождением с осмотром фортов с борта Метеора, краткая информация о Кронштадте и фортах;
- 12:45 — прибытие в Кронштадт;
• 13:00–14:00 пешая прогулка по Кронштадту без посещения Морского Собора (с информированием о достопримечательностях по маршруту):
- Сбор группы у Петровской пристани — Петровский парк — осмотр памятника Петру I — выход по Усть-Рогатке к Доковому мосту и доку Петра Великого — далее мимо сквера Попова и Минного Офицерского класса — выход к Коммунистической улице — Морской собор с осмотром памятников на Якорной площади;
- 14:00–15:30 свободное время;
- 15:45 — отправление из Кронштадта;
- 16:45–17:00 прибытие в Санкт-Петербург.
Маршрут пешей прогулки:
- Прогулка рассчитана по времени на 50–60 мин. ;
- Сбор группы у Петровской пристани;
- Петровский парк, осмотр памятника Петру I, выход по Усть-Рогатке, к Доковому мосту и доку Петра Великого;
- Далее — мимо сквера Попова и Минного Офицерского класса выход к Коммунистической улице, к Морскому собору, с осмотром памятников на Якорной площади.
Организационные детали:
- Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
- На судно можно зайти только при предъявлении бумажного или электронного билета;
- План прогулки может быть незначительно изменен;
- На выбор доступны следующие категории билетов: Стандарт (середина салона, белая зона на схеме), Комфорт (места вдоль окон, синяя зона на схеме), Бизнес-класс (места в носовой части, розовая зона на схеме). Со схемой примерного расположения мест по категориям можно ознакомиться в галерее фотографий;
- Дети до трех лет могут пройти бесплатно, но им не предоставят отдельного места;
- Экскурсию могут отменить из-за плохой погоды. Если экскурсию отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет.
Обращаем ваше внимание:
- Прогулка проходит только на русском языке;
- Посадка осуществляется на причале «Спуск со львами» (Адмиралтейская наб., д. 2);
- При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным;
- Все места на суднах «Метеор» расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
- Салон бизнес-класса расположен в носовой части судна с панорамным обзором;
- Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций. По этой же причине пассажиры теплоходов должны быть в медицинской маске и перчатках. Вы также можете приобрести средства индивидуальной защиты на причале.