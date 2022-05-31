Гуляя по территории парка, вы увидите ярчайший пример того, как в 18-19 веках ландшафт воплощал представления о гармонии человека с природой. Романтика павильонов — Музыкального, Розового и Росси, — символика моста Кентавров и античное наследие колоннады Аполлона, шедевр храма Дружбы и сельская идиллия Пиль-башни. Вы исследуете самые атмосферные уголки пейзажного парка, а попутно услышите истории из личной жизни Марии Федоровны и других императриц, связанных с прошлым резиденции.
На аудиоэкскурсии вы узнаете множество интересных и, порой, забавных фактов, а в конце пройдете к главному украшению парка и завершите прогулку у Павловского дворца.
Продолжительность: 2 — 2,5 часа.