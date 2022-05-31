Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами

Поразиться ландшафтному дизайну в крупнейшем пейзажном парке Европы и узнать историю ансамбля

С помощью приложения на смартфоне вы познакомитесь с одним из наиболее живописных мест в окрестностях Петербурга.

Аудиоэкскурсия с элементами квеста познакомит вас с царским прошлым памятника, секретами его павильонов и символикой старинных построек. А также раскроет интересные факты из жизни императриц и проведет к самым романтичным уголкам парка.
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
Загадки Павловского парка: интерактивная аудиоэкскурсия с билетами
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Гуляя по территории парка, вы увидите ярчайший пример того, как в 18-19 веках ландшафт воплощал представления о гармонии человека с природой. Романтика павильонов — Музыкального, Розового и Росси, — символика моста Кентавров и античное наследие колоннады Аполлона, шедевр храма Дружбы и сельская идиллия Пиль-башни. Вы исследуете самые атмосферные уголки пейзажного парка, а попутно услышите истории из личной жизни Марии Федоровны и других императриц, связанных с прошлым резиденции.

На аудиоэкскурсии вы узнаете множество интересных и, порой, забавных фактов, а в конце пройдете к главному украшению парка и завершите прогулку у Павловского дворца.

Продолжительность: 2 — 2,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в парк
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику парка на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Павловский парк
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около входа в Павловский парк
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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