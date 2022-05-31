С помощью приложения на смартфоне вы познакомитесь с одним из наиболее живописных мест в окрестностях Петербурга. Аудиоэкскурсия с элементами квеста познакомит вас с царским прошлым памятника, секретами его павильонов и символикой старинных построек. А также раскроет интересные факты из жизни императриц и проведет к самым романтичным уголкам парка.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Гуляя по территории парка, вы увидите ярчайший пример того, как в 18-19 веках ландшафт воплощал представления о гармонии человека с природой. Романтика павильонов — Музыкального, Розового и Росси, — символика моста Кентавров и античное наследие колоннады Аполлона, шедевр храма Дружбы и сельская идиллия Пиль-башни. Вы исследуете самые атмосферные уголки пейзажного парка, а попутно услышите истории из личной жизни Марии Федоровны и других императриц, связанных с прошлым резиденции.

На аудиоэкскурсии вы узнаете множество интересных и, порой, забавных фактов, а в конце пройдете к главному украшению парка и завершите прогулку у Павловского дворца.

Продолжительность: 2 — 2,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в парк

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику парка на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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