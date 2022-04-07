Ежедневно, кроме понедельников в 15:30

Дворец Долмабахче. Входной билет с аудиогидом

Самостоятельное посещение музея

Входной билет
Самостоятельное посещение музея. Наш представитель встретится с вами у Часовой башни (смотрите фотографию места встречи в форме бронирования), проводит на вход для приоритетного прохода в музей, организует выдачу аудиогидов и даст рекомендации по осмотру музея, местам для фотографирования и т. д. (на англ. языке). Если вы опоздали к вашему времени, вы можете войти со следующей группой в этот или на следующий рабочий день.

Туры проводятся ежедневно, кроме понедельников.

Время начала туров: 09:00, 10:00.
Дворец Долмабахче. Входной билет с аудиогидом
Дворец Долмабахче. Входной билет с аудиогидом
Дворец Долмабахче. Входной билет с аудиогидом
Дворец Долмабахче. Входной билет с аудиогидом
Дворец Долмабахче. Входной билет с аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Забронируйте входной билет во Дворец Долмабахче онлайн и получите дополнительные преимущества:

► отсутствие необходимости стоять в очереди в кассу музея;

► приоритетный проход в музеи;

► бесплатный аудиогид по музею на 10 языках, включая русский;

► ассистент проводит вас внутрь музея и проведет 15 мин. ознакомительный тур для ориентирования в музее, порекомендует лучшие места для фотографирования (только на англ. яз.).

Время работы музея: с 09:00 -17:00. Ежедневно, кроме понедельников.

Один из самых молодых дворцов Турции, Долмабахче, был построен совсем недавно - в середине девятнадцатого века. Султан Абдул-Меджиду захотел построить дворец, который сможет затмить резиденции европейских монархов. Так на берегах Босфора появился Долмабахче, изумительный шедевр архитектуры стиля барокко. Правда, его постройка серьезно ударила по турецкой казне - только золота ушло больше четырнадцати тонн. Впрочем, не золотом единым прекрасен дворец - парадный зал украшает пятитонная люстра из богемского стекла, а количество произведений искусства превращает его в музей. Масштабы дворцового комплекса поражают - 4,5 гектара, занятые парками, основным зданием, больше десяти пристроек, разнообразных пристроек, павильонов и шале. Большинство из них открыты для посещения, в том числе и государственные апартаменты, гарем, Церемониальный зал.

Программа

Дворец Долмабахче

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет во дворец Долмабахче
  • Аудиогид на русском языке - ассистенция на входе и 15 мин. ознакомительный тур (на англ. яз)
Что не входит
  • Вход в Гарем
  • Вход в Музей часов
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме понедельников в 15:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Ежедневно, кроме понедельников в 15:30

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