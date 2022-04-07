Ежедневно, кроме понедельников в 15:30

Забронируйте входной билет во Дворец Долмабахче онлайн и получите дополнительные преимущества:

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Время работы музея: с 09:00 -17:00. Ежедневно, кроме понедельников.

Один из самых молодых дворцов Турции, Долмабахче, был построен совсем недавно - в середине девятнадцатого века. Султан Абдул-Меджиду захотел построить дворец, который сможет затмить резиденции европейских монархов. Так на берегах Босфора появился Долмабахче, изумительный шедевр архитектуры стиля барокко. Правда, его постройка серьезно ударила по турецкой казне - только золота ушло больше четырнадцати тонн. Впрочем, не золотом единым прекрасен дворец - парадный зал украшает пятитонная люстра из богемского стекла, а количество произведений искусства превращает его в музей. Масштабы дворцового комплекса поражают - 4,5 гектара, занятые парками, основным зданием, больше десяти пристроек, разнообразных пристроек, павильонов и шале. Большинство из них открыты для посещения, в том числе и государственные апартаменты, гарем, Церемониальный зал.