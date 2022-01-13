Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

На этой экскурсии вы сможете увидеть все красоты Босфора, «дыхания Стамбула», во время прогулки на удобном туристическом кораблике. Вас ждут виды европейской и азиатской части, великолепные панорамы и множество исторических объектов.

Вы увидите со стороны моря Девичью башню, пережившую множество изменений. Говорят, что именно тут произошла история Леандра, известная всем из древнегреческих мифов. За столетия своего существования башня была маяком, тюрьмой, больницей, оружейным складом и центром Стамбульской поэзии. Она пережила множество пожаров и землетрясений, но все еще сохранила свой величественный вид.

Затем мы полюбуемся грандиозной крепостью Румелихисар, которая не раз спасала Константинополь во время штурма, отрезая город от пути с моря.

И, конечно же, увидим знаменитый Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию — один из самых длинных в мире.