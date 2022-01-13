Панорама Босфора

Автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Прогулка на корабле по Босфору.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Панорама Босфора
Панорама Босфора
Панорама Босфора
Панорама Босфора

Что вас ожидает 🤩

  • Золотой Рог
  • Пролив Босфор
  • Девичья башня
  • Крепость Румелихисар
  • Мост Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

На этой экскурсии вы сможете увидеть все красоты Босфора, «дыхания Стамбула», во время прогулки на удобном туристическом кораблике. Вас ждут виды европейской и азиатской части, великолепные панорамы и множество исторических объектов.

Вы увидите со стороны моря Девичью башню, пережившую множество изменений. Говорят, что именно тут произошла история Леандра, известная всем из древнегреческих мифов. За столетия своего существования башня была маяком, тюрьмой, больницей, оружейным складом и центром Стамбульской поэзии. Она пережила множество пожаров и землетрясений, но все еще сохранила свой величественный вид.

Затем мы полюбуемся грандиозной крепостью Румелихисар, которая не раз спасала Константинополь во время штурма, отрезая город от пути с моря.

И, конечно же, увидим знаменитый Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию — один из самых длинных в мире.

Программа

  • Девичья башня (снаружи)
  • Крепость Румелихисар (снаружи)
  • Вид на город со смотровой площадки в азиатской части Стамбула
  • Мост Босфор

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты посещения
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 14:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
О
13 янв 2022
Больше всего впечатлило знание, что находясь на корабле, мы как бы были между Европой и Азией. Гид расказывала очень вдохновенно (жалко, что мы имени ее не запомнили вначале и потом постеснялись переспросить). Виды очень красивые и рады, что с погодой повезло. Рекомендуем от души

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