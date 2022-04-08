Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Увидеть основные достопримечательности Стамбула за один день? Это реально с нашей уникальной экскурсией «Панорамный Стамбул», сочетающей в себе программы двух экскурсий: "Обзорная экскурсия по Стамбулу" и "Панорама Босфора ".

Мы начнем наше путешествие со знаменитого парка-музея "Миниатюрк", где вы сможете полюбоваться 134 миниатюрными достопримечательностями разных стран мира. Большинство из них интерактивные, поэтому не упускайте возможность прослушать аудиосправку и посмотреть на движение фигурок.

Затем по канатной дороге мы поднимемся на Холм Пьера Лоти, где в одноименном кафе вы можете пить традиционный турецкий чай или кофе, одновременно наслаждаясь великолепными видами на бухту Золотой Рог и ее окрестности.

Следующий пункт нашей программы — район Бейоглу, где традиционно селились иностранцы. Вы увидите отель Пера Палас, где жила Агата Кристи, полюбуетесь одним из символов Стамбула - старинным красным трамвайчиком, восхититесь церковь святого Антония и пройдетесь по Французской улице и Цветочному Пассажу.

Гид расскажет вам историю храброго юноши, который на самодельных крыльях хотел перелететь Босфор, спрыгнув с Галатской Башни, ранее называвшейся башней Христа.

Оттуда мы на историческом фуникулере, одном из немногих, где разъезд расположен под землей, направимся к Галатскому мосту. Там вы сможете прогуляться в специальной зоне и даже половить рыбу, одолжив улочку у местных рыбаков — улов вам приготовят на гриле у подножия моста.

Затем мы отправимся на обед в ресторан турецкой кухни, а после вас ждет поездка на корабле по Босфору.

Со стороны моря вы полюбуетесь на Девичью башню — один из символов Турции. Башня овеяна множеством мифов, о которых вам поведает наш опытный гид. За столетия своего существования башня была маяком, тюрьмой, больницей, оружейным складом и центром Стамбульской поэзии. Она пережила множество пожаров и землетрясений, но все еще сохранила свой величественный вид.

Затем мы полюбуемся грандиозной крепостью Румелихисар, которая не раз спасала Константинополь во время штурма, отрезая город от пути с моря.

И, конечно же, увидим знаменитый Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию — один из самых длинных в мире и узнаем, почему он закрыт для пешеходов.