Панорамный Стамбул (с обедом)

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Прогулка на корабле по Босфору.

Подъем по канатной дороге.

Поездка на историческом фуникулере «Tunel».

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Сбор туристов осуществляется только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Панорамный Стамбул (с обедом)
Панорамный Стамбул (с обедом)
Панорамный Стамбул (с обедом)
Панорамный Стамбул (с обедом)
Панорамный Стамбул (с обедом)
Панорамный Стамбул (с обедом)
Панорамный Стамбул (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Парк-музей «Миниатюрк»
  • Холм Пьер Лоти
  • Районы Таксим и Бейоглу
  • Галатская башня
  • Исторический фуникулер «Tunel»
  • Галатский мост
  • Девичья башня
  • Крепость Румелихисар
  • Мост Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Увидеть основные достопримечательности Стамбула за один день? Это реально с нашей уникальной экскурсией «Панорамный Стамбул», сочетающей в себе программы двух экскурсий: "Обзорная экскурсия по Стамбулу" и "Панорама Босфора ".

Мы начнем наше путешествие со знаменитого парка-музея "Миниатюрк", где вы сможете полюбоваться 134 миниатюрными достопримечательностями разных стран мира. Большинство из них интерактивные, поэтому не упускайте возможность прослушать аудиосправку и посмотреть на движение фигурок.

Затем по канатной дороге мы поднимемся на Холм Пьера Лоти, где в одноименном кафе вы можете пить традиционный турецкий чай или кофе, одновременно наслаждаясь великолепными видами на бухту Золотой Рог и ее окрестности.

Следующий пункт нашей программы — район Бейоглу, где традиционно селились иностранцы. Вы увидите отель Пера Палас, где жила Агата Кристи, полюбуетесь одним из символов Стамбула - старинным красным трамвайчиком, восхититесь церковь святого Антония и пройдетесь по Французской улице и Цветочному Пассажу.

Гид расскажет вам историю храброго юноши, который на самодельных крыльях хотел перелететь Босфор, спрыгнув с Галатской Башни, ранее называвшейся башней Христа.

Оттуда мы на историческом фуникулере, одном из немногих, где разъезд расположен под землей, направимся к Галатскому мосту. Там вы сможете прогуляться в специальной зоне и даже половить рыбу, одолжив улочку у местных рыбаков — улов вам приготовят на гриле у подножия моста.

Затем мы отправимся на обед в ресторан турецкой кухни, а после вас ждет поездка на корабле по Босфору.

Со стороны моря вы полюбуетесь на Девичью башню — один из символов Турции. Башня овеяна множеством мифов, о которых вам поведает наш опытный гид. За столетия своего существования башня была маяком, тюрьмой, больницей, оружейным складом и центром Стамбульской поэзии. Она пережила множество пожаров и землетрясений, но все еще сохранила свой величественный вид.

Затем мы полюбуемся грандиозной крепостью Румелихисар, которая не раз спасала Константинополь во время штурма, отрезая город от пути с моря.

И, конечно же, увидим знаменитый Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию — один из самых длинных в мире и узнаем, почему он закрыт для пешеходов.

Программа

Парк-музей «Миниатюрк», Холм Пьер Лоти, районы Таксим и Бейоглу, Галатскую башню, исторический фуникулер «Tunel», Галатский мост, Девичью башню (снаружи), крепость Румелихисар (снаружи), вид на город со смотровой площадки в азиатской части Стамбула, мост Босфор.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты посещения. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 08:30
Экскурсия длится около 9.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 08:30

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