Венсенский замок

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Венсенский замок
Венсенский замок
Венсенский замок
Венсенский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В юго-восточном предместье Парижа раскинулся знаменитый Венсенский замок (Chateau de Vincennes), мрачный не только суровой архитектурой, но и своей историей, однако вокруг которого сформировался целый город

Все начиналось с охотничьего домика Людовика VII, выстроенного на этом самом месте около 1150 года. Настоящим оборонительным сооружением замок стал позже, в XIV-XV веках. Филипп VI построил неприступную башню-донжон, Карл VI замкнул периметр внешних стен. Во время религиозных войн XVI века замок стал тюрьмой. Именно здесь содержался в заключении будущий король и основатель династии Бурбонов Генрих IV.

Любители старинной архитектуры, поклонники Франции и ценители истории не должны упустить возможность посетить Венсенский замок – дворец, который не похож ни на один другой в Париже, но хранит в себе массу королевских тайн. В сравнении с другими французскими замками, такими изящными и нежными в своём проявлении, Венсенский, напротив, выглядит очень мрачно, даже угрожающе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте. Стоимость билетов: взрослые - 9
  • 5 евро
  • Дети до 18 лет - бесплатно. Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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