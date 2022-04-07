Ежедневно в 09:00

В юго-восточном предместье Парижа раскинулся знаменитый Венсенский замок (Chateau de Vincennes), мрачный не только суровой архитектурой, но и своей историей, однако вокруг которого сформировался целый город

Все начиналось с охотничьего домика Людовика VII, выстроенного на этом самом месте около 1150 года. Настоящим оборонительным сооружением замок стал позже, в XIV-XV веках. Филипп VI построил неприступную башню-донжон, Карл VI замкнул периметр внешних стен. Во время религиозных войн XVI века замок стал тюрьмой. Именно здесь содержался в заключении будущий король и основатель династии Бурбонов Генрих IV.

Любители старинной архитектуры, поклонники Франции и ценители истории не должны упустить возможность посетить Венсенский замок – дворец, который не похож ни на один другой в Париже, но хранит в себе массу королевских тайн. В сравнении с другими французскими замками, такими изящными и нежными в своём проявлении, Венсенский, напротив, выглядит очень мрачно, даже угрожающе.