Оружейная палата Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый знаменитый музей-сокровищница России.
Экскурсия в Оружейную палату входит в 10-ку самых популярных экскурсии 🧭 в России.
Экспонаты музея отличает высочайший художественный уровень исполнения и значимость в российской государственности и культуре. Экскурсия ⛳ в Оружейную палату поможет вам заглянуть в прошлое, проследить становление и развитие государства Российского, оценить влияние страны на ход мировой истории 📖 экскурсии в Оружейную палату вы увидите:
государственные регалии, усыпанные драгоценными камнями
уникальное оружие, украшенное самоцветами
коронационное платье Екатерины Великой, отделанное золотом и кружевом
венец российских самодержавцев - Шапка Мономаха,
яйца Фаберже, кареты, троны и многое другое, расположенное в девяти музейных залах.
Преимущества покупки входных ваучеров у нас:
Вам не придется стоять в огромной очереди за заветным билетом
Вам предоставляется АУДИОГИД (включен в стоимость билета)
Гарантированное посещение Оружейной палаты ( Количество билетов ограничено)
Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами или наличными в офисе «Спутника». Вы можете прийти в наш офис в Петербурге. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www. sputnik8. com/ru/payment-methods.
Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
Входные билеты
Аудиогид
Что не входит
встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
личные расходы на еду и напитки
сувениры
дополнительные обязательные платежи
Начало
🚩 Около Кутафьей башни
Место завершения
🏁 Москва, Красная площадь, д. 1
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.