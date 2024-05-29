Активные туры в Карелию – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Активные туры в Карелию» в Санкт-Петербурге, цены от 2 190 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
18 часов
114 отзывов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990 за человека
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
244 отзыва
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 10 950 за человека
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
232 отзыва
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    GarryTwin
    29 мая 2024
    Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
    Очень много всего за один день! В этм прелесть экскурсии.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
    Великолепная прогулка по лесу в Карелии,с выходом на песчаный пляж. Погода была отличная,зарядились на месте силы положительной энергией. Экскурсовод Ольга рассказала очень много интересного о Карелии и Санкт-Петербурге. Одного дня мало для того что бы насладиться природой Карелии.
  • Э
    Энгельман
    25 мая 2024
    Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
    Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
    Комфортная, интересна экскурсия. Была в группе у Юлии: очень добрый человек, знающий гид, лёгкая подача исторического материала. Рекомендую стрелецкую слободу:
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    'тамошняя' экскурсия стилизована, скучать не придется, а очень даже шевелиться. Хороший обед. На Ладоге было хорошо, но попали в достаточно холодный день: были предоставлены пледы. Места красивые, дышится легче. Всем рекомендую!

  • Л
    Леснова
    23 мая 2024
    Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
    Ездили мои гости из Краснодара. Остались очень довольны Хорошая организация, сопровождение по маршруту. Интересная экскурсионная информация. Поездку перенесли легко. Большое спасиб
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
    В восторге от экскурсии! Огромное спасибо гиду Андрею и гиду Наталье (на острове). Очень интересно и увлекательно пролетело время с
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    их историями и рассказами. А красота природы и архитектуры захватывает дух. Имеется большое желание повторить поездку, но на большее количество дней. Одного дня показалось мало. Благодарим за прекрасно проведенное время!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
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    понравилось! Гид Светлана много знает о Карелии, рассказывает очень интересно, позитивный человек, спасибо ей большое) водитель Али настоящий профессионал, спасибо) в остроге рассказали как работает "гуляй поле", вкусный иван-чай на дикустации, прикупили домой вкусняшек) Долина водопадов- это просто восторг! Там же есть мини зоопарк: лоси, олени, хаски. С хаски можно можно сделать фотосессию, такие умницы))) Кирха Карелла, город ангелов: фигуры из дерева в виде ангелов с пояснениями тоже очень интересно 40 мин. пролетело не заметно. На обед финская уха, спасибо фирме "Акуловка". Всем рекомендую Дивный день в Карелии!)

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
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    водопадов (очень здорово), и музей Город ангелов и гора Филина (военный музей внутри горы. Посвящённый советско-финским отношениям. Чудесный маршрут. Нас накормили ухой с форелью: всё было накрыто к приезду нашего автобуса, очень веусно, необычная подача блюда Кто хотел - купил домой рыбную продукцию (и я в том числе) отменного качества Такой форели я ни разу в жизни не пробовала! Поэтому рекомендую всем данный однодневный тур: масса удовольствия, дорога до Карелии пролетит незаметно, а впечатления, эмоции останутся надолго А также незабываемые фотографии!

  • G
    Gordai.n
    8 октября 2023
    В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
    Всё прошло хорошо - погода, природа, отношение 👍 Единственное наш гид Александр выдал маловато информации. (Я уже ездила по подобному маршрут,
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    гид была женщина по старше, к сожалению не помню как зовут, было интересно слушать и о древней истории, и о Советском периоде, и о современности 👏👏👏 А в общем природа Валаама всё приводит к положительному впечатлению. Обязательно поедем ещё 🤗

  • З
    Зоя
    28 сентября 2023
    В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
    Прекрасное впечатление получила от тура, замечательная команда организаторов. Отдельные спасибо гиду Александр за содержательную и интересную информацию

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Активные туры в Карелию»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
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  1. Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
  2. Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
  3. Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
  4. Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
  5. Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Активные туры в Карелию" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 190 до 10 950. Туристы уже оставили гидам 685 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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