Показать всёМастер-классы по изготовлению шоколадаНа автобусеПо рекам и каналамДворцы, замки и особняки
1 чел.
По популярности
1 час
Групповая
до 16 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
12 июля в 11:00
935₽ за человека
1 час
Групповая
Шоколадное варьете: групповой мастер-класс + дегустация (16+)
Понять, что шоколад отлично дружит с луковыми чипсами, и попробовать ещё много неожиданного
Начало: В Никольских рядах
13 июля в 17:30
14 июля в 17:30
990₽ за человека
скидка
35%
1 час
Групповая
до 25 чел.
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: В Никольских рядах
13 июля в 15:00
14 июля в 15:00
25901 684₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июля 2024Очень теплая атмосфера в "Rubiscookies". Великолепная дегустация!!! Поражает разнообразие шоколада. Дарья и Владимир провели мастер класс на отлично!!! Рассказали о
- ППолина6 июля 2024Отличный мастер класс провели нам Дарья и Владимир. На дегустацию дали различные сорта шоколада,сделали свой,в подарок получили леденцы с их магазина. Так же получили бонус на будущие покупки. Прекрасный ассортимент и приятные работники!
- ССветлана21 мая 2024Были на мастер классе с внучкой, очень понравилось, конфеты получились вкусные,
- ТТатьяна11 мая 2024Все понравилось) шоколад вкусный и разнообразный. Спасибо)
- ВВиктория7 апреля 2024Анна очень позитивный и добрый человек! Все замечательно рассказала и объяснила! Рекомендую мастер-класс! Здорово провели время с дочкой.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы по изготовлению шоколада»
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