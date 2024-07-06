Мастер-классы по изготовлению шоколада – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы по изготовлению шоколада» в Санкт-Петербурге, цены от 935 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
2 отзыва
1 час
Групповая
до 16 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
12 июля в 11:00
935 за человека
Шоколадное варьете: групповой мастер-класс + дегустация (16+)
1 час
Групповая
Шоколадное варьете: групповой мастер-класс + дегустация (16+)
Понять, что шоколад отлично дружит с луковыми чипсами, и попробовать ещё много неожиданного
Начало: В Никольских рядах
13 июля в 17:30
14 июля в 17:30
990 за человека
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
скидка
35%
4 отзыва
1 час
Групповая
до 25 чел.
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: В Никольских рядах
13 июля в 15:00
14 июля в 15:00
25901 684 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июля 2024
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Очень теплая атмосфера в "Rubiscookies". Великолепная дегустация!!! Поражает разнообразие шоколада. Дарья и Владимир провели мастер класс на отлично!!! Рассказали о
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    шоколаде всё, начиная от какао бобов до подачи шоколада на прилавки магазинов. Мастер класс прошел на позитивной нотке, мы сделали свой шоколад. Нам сделали мини презент в виде леденцов с достопримечательностями Санкт- Петербурга. Выдали сертификат на продукцию магазина со скидкой 10%. Спасибо!!!!!

  • П
    Полина
    6 июля 2024
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Отличный мастер класс провели нам Дарья и Владимир. На дегустацию дали различные сорта шоколада,сделали свой,в подарок получили леденцы с их магазина. Так же получили бонус на будущие покупки. Прекрасный ассортимент и приятные работники!
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
    Были на мастер классе с внучкой, очень понравилось, конфеты получились вкусные,
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Все понравилось) шоколад вкусный и разнообразный. Спасибо)
    Все понравилось) шоколад вкусный и разнообразный. Спасибо)
  • В
    Виктория
    7 апреля 2024
    Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
    Анна очень позитивный и добрый человек! Все замечательно рассказала и объяснила! Рекомендую мастер-класс! Здорово провели время с дочкой.
    Анна очень позитивный и добрый человек! Все замечательно рассказала и объяснила!Анна очень позитивный и добрый человек! Все замечательно рассказала и объяснила!Анна очень позитивный и добрый человек! Все замечательно рассказала и объяснила!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы по изготовлению шоколада»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
  2. Шоколадное варьете: групповой мастер-класс + дегустация (16+)
  3. Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мастер-классы по изготовлению шоколада" можно забронировать 3 экскурсии от 935 до 1 684 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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