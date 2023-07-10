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14 часов
Групповая
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Завтра в 06:45
14 июля в 06:45
от 7 990₽ за человека
16 часов
Водная прогулка
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
Начало: Казанская площадь, 2 или м Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
14 июля в 07:00
7 990₽ за человека
16 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
Начало: Лиговский проспект, 10 (СТ.М. «Площадь Восстания»)
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
17 июля в 07:30
18 июля в 07:30
10 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- TTabak63310 июля 2023Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)Вся экскурсия прошла на должном уровне,экскурсоводы прекрасно рассказывали,я осталась довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры на автобусе на Валаам»
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