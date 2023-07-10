Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Туры на автобусе на Валаам" можно забронировать 3 экскурсии от 7 990 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 326 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5