2 дня в Петербурге: аудиоэкскурсия в Эрмитаж и прогулка по городу

2 дня в Петербурге

2 дня в Петербурге: аудиоэкскурсия в Эрмитаж и прогулка по городу
2 дня в Петербурге: аудиоэкскурсия в Эрмитаж и прогулка по городу
2 дня в Петербурге: аудиоэкскурсия в Эрмитаж и прогулка по городу
2 дня в Петербурге: аудиоэкскурсия в Эрмитаж и прогулка по городу
2 дня в Петербурге: аудиоэкскурсия в Эрмитаж и прогулка по городу
2 дня в Петербурге: аудиоэкскурсия в Эрмитаж и прогулка по городу
2 дня в Петербурге: аудиоэкскурсия в Эрмитаж и прогулка по городу
2 дня в Петербурге: аудиоэкскурсия в Эрмитаж и прогулка по городу
2 дня в Петербурге: аудиоэкскурсия в Эрмитаж и прогулка по городу

Что вы увидите 🤩

  • <strong>Первый день — посещение Эрмитажа</strong>
  • Роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли
  • Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
  • Павильонный зал, где находятся знаменитые часы-павлин
  • Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
  • <b>Второй день — прогулка по главным достопримечательностям, дворам и парадным Петербурга</b>
  • Площадь Льва Толстого
  • «Зеленый дом»
  • Дом с совами
  • Дом с башнями
  • Дом трех Бенуа
  • Дворы из «Улицы разбитых фонарей» и «Петербургских тайн»
  • Музыкальный сквер с его артхаусными скрипками
  • Двор Нельсона
  • Секретные парадные Петербурга
  • Улица Рубинштейна
  • Пять углов
Не первый раз в Петербурге и кажется, что уже все видели? Мы собрали для вас лучшие аудиоэкскурсии в Петербурге, чтобы стать с городом еще ближе и взглянуть на него с новых сторон.
Этот тур состоит из 3 аудиоэкскурсий в приложении, и в отличии от стандартных групповых экскурсий, здесь вам не придется никуда торопиться. Вы сами запланируете время своих экскурсий и отправитесь наслаждаться городом в своем темпе и с максимальным комфортом! Мы советуем проходить экскурсии за 2 или 3 дня.
Ваше погружение начнется в самом сердце Петербурга с посещения величественного Эрмитажа. Вы углубитесь в историю шедевров мирового искусства, узнаете о судьбе художников и разгадает символизм самых ценных картин Эрмитажа. Кстати, билеты уже включены в стоимость, поэтому вам не придется стоять в огромной очереди на входе.
Отдохнув после посещения музея, вы самостоятельно сможете спланировать время следующей экскурсии и отправиться исследовать удивительный мир Петроградской стороны. Ваш маршрут пройдет по парадным проспектам, узким улицам и дворам-лабиринтам. Вы увидите выразительные здания с атмосферными питерскими дворами, соединенными коридорами и запутанными переходами и узнаете мистические истории и интересные факты о строительстве Петербурга.
А напоследок мы подготовили для вас уникальный маршрут по местам, которые скрыты от глаз даже самих петербуржцев. Вы отправитесь в район Владимирской в поисках тех самых уникальных парадных Питера, стрит-арта, лучших кафе и баров. И если захотите, присядете в одном из них и прекрасно завершите свое путешествие.
Ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение будет вести вас по городу, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия 2 дня + билет в Эрмитаж
2 990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивные аудиоэкскурсии в приложении WeGoTrip
  • Билет в Эрмитаж — Главный музейный комплекс
  • Захватывающие истории от экскурсионных гидов
  • Маршрут на 2 дня по Петербургу, чтобы увидеть самое интересное
  • <strong>ВНИМАНИЕ:</strong> с 1 ноября для входа в музей вам потребуется защитная маска, удостоверение личности и QR-код прошедшего вакцинацию, переболевшего коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или получившего отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Двор с масштабным граффити (ул. Гороховая, 36)
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ.
  • Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылками для доступа к экскурсиям и билету.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Начало двухдневного тура в любой день, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало двухдневного тура в любой день, кроме понедельника

WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские🎫Билеты🧒Для детей👩‍🏫Для школьников🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров🏛История и архитектура🖼Музеи👨‍👩‍👧‍👦Семейные🥰Романтические🔭Обзорные#По дворам и парадным🎟Эрмитаж🗽Достопримечательности📚Литература и искусство#Для жителей Петербурга#Интерьеры🎧Аудиогиды🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
5
2
900
за 1 чел.
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Эта авторская прогулка - ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века
По субботам и воскресениям в 16.00
Прогулка по городским садам Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5
3
990
за 1 чел.
Прогулка по городским садам Петербурга
Приглашаю вас на спокойную, медитативную прогулку по городским садам Петербурга
Пешком по вечернему Петербургу
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1 чел.
Пешком по вечернему Петербургу
Вечерний Петербург так отличается от города, который вы видели при свете дня
Ежедневная прогулка по Петербургу
4.9
123
900
720
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Петербургу
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
4.8
124
800
за 1 чел.
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Через мифы и легенды мы погрузимся в историю Санкт-Петербурга
ПН, СР, ПТ, ВСКР в 15:00
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
2 800
за 1 чел.
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия: тишину старого города ещё не нарушают ни гомон...
Пн, ср, пт, вск в 6:00
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
4.4
376
1 600
за 1 чел.
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Какой Петербург в ночи
Ежедневно в 22:00
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
4.4
188
650
553
за 1 чел.
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Проплыть по главным водным артериям города на теплоходе
в понедельник в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и в... ещё
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж
2 200
за 1 чел.
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж
Хотите увидеть максимум Петербурга за короткое время
Ежедневно, кроме понедельника
Прогулка-феерия "Гоголь в Петербурге. Носъ"
4.6
8
1ч 45м
1 199
за 1 чел.
Прогулка-феерия "Гоголь в Петербурге. Носъ"
На театрализованной прогулке вы не только прогуляетесь по центру Санкт-Петербурга, но и узнаете где...
Суббота и воскресенье в 15.30
Богемный Петербург: прогулка вокруг эпохи в мини-группе
4.9
12
900
за 1 чел.
Богемный Петербург: прогулка вокруг эпохи в мини-группе
Переместиться в прошлое и взглянуть на город глазами князей, поэтов и гвардейцев начала 20 века
в субботу и воскресенье в 16:00
Прогулка по городу романтиков и интеллигенции
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
6 900
за 1-15 чел.
Прогулка по городу романтиков и интеллигенции
Многоликий, разноплановый Санкт-Петербург во всей красе предстанет перед Вами в этой экскурсии
Ежедневно в 12.00

WeGoTrip проводит ещё 12 экскурсий

Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом
Индивидуальная экскурсия
4.7
20
1 590
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом
Приглашаем вас пройтись по летней императорской резиденции - Екатерининскому дворцу в Царском Селе
Зимнее расписание: с 10:00 до 18:00, кроме вторника
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец
Индивидуальная экскурсия
4
274
990
за 1 чел.
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец
Приглашаем вас на прогулку по Эрмитажу - музею, в котором представлена вторая в мире по величине...
Время работы музея: с 11:00 до 19:00, кроме понедельника
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Индивидуальная экскурсия
4.1
25
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Как ни странно, в Музее Фаберже находится самая большая коллекция работ Фаберже
Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 20:45
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Индивидуальное предложение
4
41
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Экскурсия по Главному штабу Эрмитажа понравится всем, кто увлекается актуальным искусством и...
Время работы музея: с 11:00 до 19:00-20:00, кроме понедельника
Крейсер «Аврора» : аудиоэкскурсия со входным билетом
Индивидуальная экскурсия
4.8
9
890
за 1 чел.
Крейсер «Аврора» : аудиоэкскурсия со входным билетом
Крейсер «Аврора» - один из полноправных героев в истории Санкт-Петербурга
Ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходные дни экспозиции — ПН и ВТ
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
Индивидуальная экскурсия
4.7
13
690
за 1 чел.
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
Петергоф - одна из красивейших загородных резиденций императоров
Парк работает ежедневно с 9:00 до 18:00
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Индивидуальная экскурсия
4.4
29
1 090
за 1 чел.
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Исаакиевский собор - одна из главных достопримечательностей Петербурга
Каждый день с 10:00 до 18:00, кроме среды
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Индивидуальная экскурсия
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом в парадные залы и покои князя
Индивидуальная экскурсия
4.2
15
1 490
за 1 чел.
Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом в парадные залы и покои князя
Блистательные интерьеры Юсуповского дворца хранят немало тайн - предлагаем вам погрузиться в прошлое...
Каждый день с 10:00 до 18:00, кроме четверга.
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Индивидуальная экскурсия
3.8
26
890
за 1 чел.
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Михайловский дворец - это не только шедевр архитектуры, но и кладезь работ мастеров
Время работы музея: с 10:00 до 18:00 (вт — выходной; чт — 13-21)
Рождество в Петербурге: прогулка по нарядному городу с праздничными историями
Индивидуальная экскурсия
990
за 1 чел.
Рождество в Петербурге: прогулка по нарядному городу с праздничными историями
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Индивидуальный квест
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
На этой экскурсии Вы погуляете по одному из самых прекрасных парков пригородов Санкт-Петербурга,...
Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺