Не первый раз в Петербурге и кажется, что уже все видели? Мы собрали для вас лучшие аудиоэкскурсии в Петербурге, чтобы стать с городом еще ближе и взглянуть на него с новых сторон.

Этот тур состоит из 3 аудиоэкскурсий в приложении, и в отличии от стандартных групповых экскурсий, здесь вам не придется никуда торопиться. Вы сами запланируете время своих экскурсий и отправитесь наслаждаться городом в своем темпе и с максимальным комфортом! Мы советуем проходить экскурсии за 2 или 3 дня.

Ваше погружение начнется в самом сердце Петербурга с посещения величественного Эрмитажа. Вы углубитесь в историю шедевров мирового искусства, узнаете о судьбе художников и разгадает символизм самых ценных картин Эрмитажа. Кстати, билеты уже включены в стоимость, поэтому вам не придется стоять в огромной очереди на входе.

Отдохнув после посещения музея, вы самостоятельно сможете спланировать время следующей экскурсии и отправиться исследовать удивительный мир Петроградской стороны. Ваш маршрут пройдет по парадным проспектам, узким улицам и дворам-лабиринтам. Вы увидите выразительные здания с атмосферными питерскими дворами, соединенными коридорами и запутанными переходами и узнаете мистические истории и интересные факты о строительстве Петербурга.

А напоследок мы подготовили для вас уникальный маршрут по местам, которые скрыты от глаз даже самих петербуржцев. Вы отправитесь в район Владимирской в поисках тех самых уникальных парадных Питера, стрит-арта, лучших кафе и баров. И если захотите, присядете в одном из них и прекрасно завершите свое путешествие.

Ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение будет вести вас по городу, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь.