1930-е годы – время активного строительства нового государства – сопровождалось развитием новой архитектуры. Целые кварталы и даже районы перестраивались в духе нового стиля со множеством градостроительных экспериментов.

Участники увидят жилые дома Тракторной улицы – одну из первых попыток создания “города-сада”, – всевозможные общественные здания – Бани “Гигант”, Дом технической учебы, школу десятилетия Октября и другие. Мы изучим яркий пример советского авангарда – здание Кировского райсовета с лентами галерей-переходов. Увидим “фабрику-кухню” и первую столовую, где был опробован новаторский способ работы – самообслуживание. А проходя Дом культуры имени Горького, вспомним, как читал в этих стенах свои смелые стихи Иосиф Бродский – и, конечно, не избежал скандала.

Архитектура авангарда воплощает политические идеи: коллективизма, борьбы со “старым бытом”, разрушения патриархальной семьи. Вы узнаете, как жили трудящиеся Кировского завода про их быт и досуг, трудности и лайфхаки “лайфхаки” в борьбе за комфорт. Мы обсудим попытку реализации идей о “летящих домах” на тонких сваях, вы узнаете, какой идеологический смысл заключался в строительстве школы с обсерваторией и увидите на ее стенах самое необычное изображение герба Советского союза. И конечно, мы обсудим идеи домов-коммун, коллективного быта и “освобождения женщин из кухонного рабства”