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Авангард и конструктивизм Ленинграда. Окрестности Нарвской заставы

Кирилл К.
Кирилл К. – Гид из Санкт-Петербурга
Авангард и конструктивизм Ленинграда.

Окрестности Нарвской заставы
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Авангард и конструктивизм Ленинграда. Окрестности Нарвской заставы
Авангард и конструктивизм Ленинграда. Окрестности Нарвской заставы

Что вы увидите

  • жилые дома Тракторной улицы
  • Бани “Гигант”
  • Дом технической учебы
  • школа десятилетия Октября
  • здание Кировского райсовета
  • “Фабрика-кухня”
  • Дом культуры имени Горького
1930-е годы – время активного строительства нового государства – сопровождалось развитием новой архитектуры. Целые кварталы и даже районы перестраивались в духе нового стиля со множеством градостроительных экспериментов.
Участники увидят жилые дома Тракторной улицы – одну из первых попыток создания “города-сада”, – всевозможные общественные здания – Бани “Гигант”, Дом технической учебы, школу десятилетия Октября и другие. Мы изучим яркий пример советского авангарда – здание Кировского райсовета с лентами галерей-переходов. Увидим “фабрику-кухню” и первую столовую, где был опробован новаторский способ работы – самообслуживание. А проходя Дом культуры имени Горького, вспомним, как читал в этих стенах свои смелые стихи Иосиф Бродский – и, конечно, не избежал скандала.
Архитектура авангарда воплощает политические идеи: коллективизма, борьбы со “старым бытом”, разрушения патриархальной семьи. Вы узнаете, как жили трудящиеся Кировского завода про их быт и досуг, трудности и лайфхаки “лайфхаки” в борьбе за комфорт. Мы обсудим попытку реализации идей о “летящих домах” на тонких сваях, вы узнаете, какой идеологический смысл заключался в строительстве школы с обсерваторией и увидите на ее стенах самое необычное изображение герба Советского союза. И конечно, мы обсудим идеи домов-коммун, коллективного быта и “освобождения женщин из кухонного рабства”
Что входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 метро Нарвская
Авангард и конструктивизм Ленинграда. Окрестности Нарвской заставы
Авангард и конструктивизм Ленинграда. Окрестности Нарвской заставы
Авангард и конструктивизм Ленинграда. Окрестности Нарвской заставы
Авангард и конструктивизм Ленинграда. Окрестности Нарвской заставы
Авангард и конструктивизм Ленинграда. Окрестности Нарвской заставы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кирилл К.
Кирилл К.
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