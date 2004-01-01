  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Автобусная экскурсия в Тихвин

Эклектика
Эклектика – Гид из Санкт-Петербурга
Во время экскурсии 🧭 вы побываете в культурном центре Ленинградской области — городе Тихвин.

Вместе с гидом побываете в старинном Тихвинском монастыре, увидите Тихвинскую икону Божией матери, сможете окунуться в целительную купель и увидите Антониево-Дымский монастырь.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 885 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Автобусная экскурсия в Тихвин
Автобусная экскурсия в Тихвин

Что вы увидите

  • Тихвинский Успенский мужской монастырь
  • Свято-Тихвинский Введенский монастырь, который был основан по указу Иоанна Грозного в XVI веке (в зимнее время) или Антониев-Дымский монастырь (летом)
  • Женский скит Тихвинского монастыря Сенно
  • Купель святого источника (все желающие могут искупаться в целительной воде)
Удачное расположение Тихвинского Пречистенского погоста на перекрестке торговых путей по Волге, Ладоге и Балтийскому морю способствовало быстрому развитию сначала небольшого поселения, а впоследствии и города. Сегодня Тихвин — это крупный промышленный и культурный центр Ленинградской области, на территории которого расположены известные монастыри и соборы.
Впервые погост упоминался в летописях от 1323 г. Главной святыней, притягивающей паломников как с России, так и со всего мира, является чудотворная Тихвинская икона Божией Матери. Именно в честь неё в 1507-1515 гг. был возведён Успенский собор. Интересна сложная судьба иконы. Во время Великой Отечественной войны главная реликвия города была вывезена сначала в Псков, потом в Европу и, наконец, в США. Епископ Иоанн, хранивший святыню, поставил лишь одно условие для её возвращения на родину — полное возрождение монастыря, что и произошло в 2004 году.

Экскурсия по Тихвину включает в себя знакомство со следующими достопримечательностями 🏛️, архитектурными памятниками и знаковыми сооружениями:

  • Тихвинский Успенский мужской монастырь;
  • Свято-Тихвинский Введенский монастырь, который был основан по указу Иоанна Грозного в XVI веке ( в зимнее время) или Антониев-Дымский монастырь (летом);
  • Женский скит Тихвинского монастыря Сенно;
  • Купель святого источника (все желающие могут искупаться в целительной воде).

Что вас ожидает:

  • Основу нашей программы составляет экскурсия ⛳ в Тихвинский монастырь. По преданию Божия Матерь явилась на берегу реки Тихвинка в 1383 году, где позднее и был основан город 🏙️. Вы познакомитесь подробнее с легендами и историческими событиями, связанными с главной иконой монастыря, сможете посетить Успенский собор, Покровскую церковь ⛪, одноименную Церковь Тихвинской иконы Божьей матери и келейные корпус, основанные еще в XVI веке.
  • Другое направление экскурсионной программы — знакомство с Антониево-Дымским монастырем и знаменитым молитвенным камнем Антония Дымского, и женским Свято-Тихвинским Введенским монастырем (осн. в 1560 г, закрыт с 1924 по 2009 гг).

Важная информация:

  • Обратите внимание, что в стоимость экскурсии 🧭 питание не входит;
  • Настоятельно рекомендуем взять с собой пищу и питьевую воду;
  • Поскольку по территории монастырей вам придется много ходить, выбирайте удобную одежду и обувь;
  • Для купания в купели необходимо иметь при себе кроме купальников, женщинам — сорочки, мужчинам — футболки.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Автобусная экскурсия в Тихвин
Автобусная экскурсия в Тихвин
Автобусная экскурсия в Тихвин
Автобусная экскурсия в Тихвин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эклектика
Эклектика
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Эклектика проводит ещё 6 экскурсий

Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
1 650
3 часа
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
433 отзыва
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
1 290
5.5 часов
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
348 отзывов
Автобусная экскурсия в Петергоф c билетами в Большой дворец и Нижний парк
2 700
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф c билетами в Большой дворец и Нижний парк
282 отзыва
Выездная экскурсия в Ораниенбаум и Кронштадт
2 200
9 часов
Выездная экскурсия в Ораниенбаум и Кронштадт
280 отзывов
Автобусная экскурсия в Выборг
2 000
11 часов
Автобусная экскурсия в Выборг
150 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2055 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
700
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1509 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
759 отзывов
Вокруг Пяти Углов: экскурсия по доходным домам
790
2 часа
Вокруг Пяти Углов: экскурсия по доходным домам
605 отзывов
Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города