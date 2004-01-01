Удачное расположение Тихвинского Пречистенского погоста на перекрестке торговых путей по Волге, Ладоге и Балтийскому морю способствовало быстрому развитию сначала небольшого поселения, а впоследствии и города. Сегодня Тихвин — это крупный промышленный и культурный центр Ленинградской области, на территории которого расположены известные монастыри и соборы.

Впервые погост упоминался в летописях от 1323 г. Главной святыней, притягивающей паломников как с России, так и со всего мира, является чудотворная Тихвинская икона Божией Матери. Именно в честь неё в 1507-1515 гг. был возведён Успенский собор. Интересна сложная судьба иконы. Во время Великой Отечественной войны главная реликвия города была вывезена сначала в Псков, потом в Европу и, наконец, в США. Епископ Иоанн, хранивший святыню, поставил лишь одно условие для её возвращения на родину — полное возрождение монастыря, что и произошло в 2004 году.

Экскурсия по Тихвину включает в себя знакомство со следующими достопримечательностями 🏛️, архитектурными памятниками и знаковыми сооружениями:

Тихвинский Успенский мужской монастырь;

Свято-Тихвинский Введенский монастырь, который был основан по указу Иоанна Грозного в XVI веке ( в зимнее время) или Антониев-Дымский монастырь (летом);

Женский скит Тихвинского монастыря Сенно;

Купель святого источника (все желающие могут искупаться в целительной воде).

Что вас ожидает:

Основу нашей программы составляет экскурсия ⛳ в Тихвинский монастырь. По преданию Божия Матерь явилась на берегу реки Тихвинка в 1383 году, где позднее и был основан город 🏙️. Вы познакомитесь подробнее с легендами и историческими событиями, связанными с главной иконой монастыря, сможете посетить Успенский собор, Покровскую церковь ⛪, одноименную Церковь Тихвинской иконы Божьей матери и келейные корпус, основанные еще в XVI веке.

Другое направление экскурсионной программы — знакомство с Антониево-Дымским монастырем и знаменитым молитвенным камнем Антония Дымского, и женским Свято-Тихвинским Введенским монастырем (осн. в 1560 г, закрыт с 1924 по 2009 гг).

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