Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении.



Грамотно организованный тур избавит вас от лишних трат времени и денег.



Вы отправитесь прямо из центра Петербурга на удобном автобусе 🚌 в Петергоф.



Команда профессионалов из водителя и гида сделают эту экскурсию ⛳ особенной.



Вы увидите роскошный парк 🌳 Петергофа и его знаменитые фонтаны.



Отличный экскурс в историю 📖 добавит в путешествие особенных эмоций и впечатлений.