  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка

4.1
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении.

Грамотно организованный тур избавит вас от лишних трат времени и денег.

Вы отправитесь прямо из центра Петербурга на удобном автобусе 🚌 в Петергоф.

Команда профессионалов из водителя и гида сделают эту экскурсию ⛳ особенной.

Вы увидите роскошный парк 🌳 Петергофа и его знаменитые фонтаны.

Отличный экскурс в историю 📖 добавит в путешествие особенных эмоций и впечатлений.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка

Что вы увидите

  • Петергоф
  • Нижний парк
  • Большой дворец
Восхититься ослепительной красотой резиденции русских царей
Если машина времени и существует, то это, пожалуй, наш экскурсионный автобус. Побалуйте себя посещением Петергофа, и вы не только получите массу впечатлений, но и узнаете то, о чём умалчивают учебники российской истории 📖 вас ожидает:
  • Самое детальное знакомство с великолепным Петродворцом. Мы с вами проедем вдоль Петергофского шоссе, и наш гид расскажет вам об истории застройки и формирования дворцово-паркового ансамбля. После мы с вами отправимся в Большой Императорский Дворец, где вы узнаете о тайнах императорского двора, жизни монархов в «российском Версале» и окажетесь в залах, где века назад творилась история нашей страны.
  • Спустившись в Нижний парк 🌳, мы с вами осмотрим знаменитые на весь мир фонтаны и дворцы, обязательно охватив и менее известные сооружения и памятники архитектуры. Мы любим внимание к деталям, поэтому после нашей экскурсии 🧭 вы сможете удивить любого собеседника глубиной ваших знаний и любопытными фактами о событиях, происходивших в самом сердце Российской Империи.
  • Непрекращающееся эстетическое удовольствие. Вы сможете подробно рассмотреть великолепное убранство Большого Императорского Дворца в стиле зрелого барокко. В окружении ярких красок и позолоты вы легко почувствуете себя монаршей особой. Поражающие своей красотой фонтаны дополнят атмосферу царственной неспешности зрелищными водными каскадами. Вы не только ближе познакомитесь с российской историей и искусством, но и прикоснётесь к прекрасному. Петергоф входит в список семи чудес России, и во время нашей экскурсии вы воочию увидите, почему.
  • Отдых от большого города. Усыпанные дорожками и стройными рядами деревьев парки идеально подходят для созерцательных прогулок, а весной и летом — для небольших пикников. Свернув к воде, вы сможете насладиться потрясающим видом на Финский залив, открывающимся с берега Петродворца. Петергоф — это не только перемещение в роскошные имперские декорации и пополнение багажа знаний, но и место вашего побега от городской суеты в другую эпоху.
Кому подойдёт экскурсия
  • Гостям города, впервые прибывшим в Санкт-Петербург;
  • Семьям с самыми любопытными детьми на свете;
  • Парам, ищущим незабываемую обстановку для романтических свиданий;
  • Любителям российской истории;
  • Ценителям искусства, готовым ко встрече с завораживающим и изысканным.

Организационные детали:

  • Перед отправкой на экскурсию ⛳ проверьте, взяли ли вы паспорт — он необходим для посещения дворцово-паркового комплекса;
  • Приобретение билетов по льготной цене возможно только при наличии соответствующих документов (свидетельство о рождении, студенческий билет 🎫 дневного отделения или ученический билет, справка школьника, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалидности);
  • Дополнительные расходы: питание и сувениры 🎁 не входят в стоимость экскурсии.
Обратите внимание, что фонтаны Нижнего парка работают с 28 апреля!
Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание (экскурсия по пути следования)
  • Билет в парк
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки (еду можно взять с собой)
  • Экскурсия на территории парка
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Спутник П. проводит ещё 5 экскурсий

В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
1 400
5 часов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
28 отзывов
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
1 100
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
1 отзыв
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
900
1.5 часа
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
0 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
700
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
0 отзывов
Северные острова с выходом в Финский залив
850
1.45 часа
Северные острова с выходом в Финский залив
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва