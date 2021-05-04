Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора

Познакомиться с городом великой истории и осмотреть корабль-музей

3
1 отзыв
Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Эта комбинированная экскурсия ⛳ в группе до 50 человек — удобный формат для первой встречи с великолепным Санкт-Петербургом.

За 3 часа вы не только проедете мимо памятных мест, но и изучите прославленный крейсер Аврора.

Будет насыщенно, познавательно и комфортно в любую погоду.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.

Экскурсия

1 300 ₽ за человека

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Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора

Что вас ожидает

  • Главные достопримечательности 🏛️: оживленный Невский проспект, Казанский и Исаакиевские соборы, Дворцовая площадь и Зимний дворец (Эрмитаж), домик Петра I и Стрелка Васильевского острова. Эти и другие улицы, дворцы, памятники не останутся для вас просто местами на карте, ведь параллельно гид расскажет о биографии города на Неве.
  • Посещение крейсера «Аврора», легендарного корабля и объекта культурного наследия. Вы узнаете о его роли для Петербурга и России, в том числе во время Октябрьской революции. Рассмотрите необычные интерьеры и экспозицию, посвященную военно-морскому флоту.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 50 человек
  • У самых интересных памятников предусмотрены остановки
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе Московский вокзал
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора
Автобусная обзорная по Петербургу + посещение крейсера Аврора

Экскурсия проводится в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Мы туристическая компания. Организуем и прводим индивидуальные и групповые экскурсии для жителей Санкт-Петербурга, гостей из других российских городов и иностранных путешественников. У нас большой выбор автобусных и теплоходных экскурсий, посещение знаменитого музея Эрмитаж, поездки в Петергоф, Пушкин и по всему северо-западу Ленинградской области. Пешеходные и тематические экскурсии, программы выходного дня и организация корпоративного обслуживания. До встречи!
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1 реальный отзыв

4 мая 2021
Сама обзорная экскурсия неплозая, хотя ожиаемо, что голопом по Европе как говориться, но то что называется +посещение крейсера Аврора, это кошмар... Подъехали к Крейсеру, нас высадили у Кресейра, дали денег на билет, сказал экскурсовод, что некогда нами заниматься и оставили в общей очереди.. спрашивается, зачем добавлять еще посещение мест, если мы сами с таким же успехом в удобное для нас время сходили бы.. Я думала, что обращаясь в агентство и оплачивая экскурсию, это предполагает, посещение хотя бы не в общей очереди.. Тогда больше не обращаюсь в такие агентства, а занимаюсь экскурсиями самостоятельно.. чег и всем советую

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