Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Главные достопримечательности 🏛️: оживленный Невский проспект, Казанский и Исаакиевские соборы, Дворцовая площадь и Зимний дворец (Эрмитаж), домик Петра I и Стрелка Васильевского острова. Эти и другие улицы, дворцы, памятники не останутся для вас просто местами на карте, ведь параллельно гид расскажет о биографии города на Неве.
Посещение крейсера «Аврора», легендарного корабля и объекта культурного наследия. Вы узнаете о его роли для Петербурга и России, в том числе во время Октябрьской революции. Рассмотрите необычные интерьеры и экспозицию, посвященную военно-морскому флоту.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 50 человек
У самых интересных памятников предусмотрены остановки
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе Московский вокзал
Экскурсия проводится в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы туристическая компания. Организуем и прводим индивидуальные и групповые экскурсии для жителей Санкт-Петербурга, гостей из других российских городов и иностранных путешественников. У нас большой выбор автобусных и теплоходных экскурсий, посещение знаменитого музея Эрмитаж, поездки в Петергоф, Пушкин и по всему северо-западу Ленинградской области. Пешеходные и тематические экскурсии, программы выходного дня и организация корпоративного обслуживания. До встречи!
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1 реальный отзыв
Елена
4 мая 2021
Сама обзорная экскурсия неплозая, хотя ожиаемо, что голопом по Европе как говориться, но то что называется +посещение крейсера Аврора, это кошмар... Подъехали к Крейсеру, нас высадили у Кресейра, дали денег на билет, сказал экскурсовод, что некогда нами заниматься и оставили в общей очереди.. спрашивается, зачем добавлять еще посещение мест, если мы сами с таким же успехом в удобное для нас время сходили бы.. Я думала, что обращаясь в агентство и оплачивая экскурсию, это предполагает, посещение хотя бы не в общей очереди.. Тогда больше не обращаюсь в такие агентства, а занимаюсь экскурсиями самостоятельно.. чег и всем советую
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