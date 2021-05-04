Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Сама обзорная экскурсия неплозая, хотя ожиаемо, что голопом по Европе как говориться, но то что называется +посещение крейсера Аврора, это кошмар... Подъехали к Крейсеру, нас высадили у Кресейра, дали денег на билет, сказал экскурсовод, что некогда нами заниматься и оставили в общей очереди.. спрашивается, зачем добавлять еще посещение мест, если мы сами с таким же успехом в удобное для нас время сходили бы.. Я думала, что обращаясь в агентство и оплачивая экскурсию, это предполагает, посещение хотя бы не в общей очереди.. Тогда больше не обращаюсь в такие агентства, а занимаюсь экскурсиями самостоятельно.. чег и всем советую