Что вас ожидает

Заведения с шармом и историей

В этом туре вы посетите от трех до пяти баров в компании историка и по совместительству любителя и знатока вина. Маршрут сформируем после небольшой беседы о ваших предпочтениях. Выпить бокал игристого, стоя на балконе на Невском проспекте? Пожалуйста. Зайти в прогрессивный винный бар с впечатляющей коллекцией биодинамики? Легко. Увидеть царство Бахуса, оказавшись в винном маркете с тремя тысячами различных бутылок? Добро пожаловать!

Винные хроники и секреты

Я расскажу о знаковых винах царской России. Раскрою, за что англичане испытывают гордость перед французами. С каким миллионером Брюсов пил венгерский Токай. Почему в винных барах всё чаще можно услышать фразу «побольше сырой глины и помидоров». И к какому напитку поэты любили применять слово «экзотизм». Во время дегустаций новых и классических вкусов помогу подобрать ваше вино. А еще порекомендую лучших кавистов и сомелье города.

P.S. Мы также легко можем организовать винное казино в «тайной» комнате одного из исторических дворцов Петербурга. Это предложение подойдет тем, кто уже играл в винном казино или любопытен и хочет попробовать. Стоимость — от 10 000 руб. за группу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей небольшой команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

Включены трансферы между локациями и небольшое угощение в каждом заведении (напиток или закуска)

Дополнительно оплачиваются ваши заказы в заведениях (средний чек — 900-1100 руб. на человека)

Особенности формата