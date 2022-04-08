Авторский винный променад по Петербургу

«От Кометы до колготок» - эно-элегантная прогулка с погружением в винную историю и культуру

Индивидуальная
Наша нетривиальная экскурсия посвящена вину и прошлым эпохам! Мы приглашаем вас в аутентичные заведения в центре города: за бокалом вы узнаете, как зарождалась винная культура в России, как пили и веселились в царские времена, как эта сфера развивается в современном Петербурге.

Откроете любопытные винные факты, разберетесь в терминах и насладитесь общением.
Авторский винный променад по Петербургу
Авторский винный променад по Петербургу
Авторский винный променад по Петербургу
Авторский винный променад по Петербургу
Авторский винный променад по Петербургу
Авторский винный променад по Петербургу
Авторский винный променад по Петербургу
Авторский винный променад по Петербургу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Заведения с шармом и историей

В этом туре вы посетите от трех до пяти баров в компании историка и по совместительству любителя и знатока вина. Маршрут сформируем после небольшой беседы о ваших предпочтениях. Выпить бокал игристого, стоя на балконе на Невском проспекте? Пожалуйста. Зайти в прогрессивный винный бар с впечатляющей коллекцией биодинамики? Легко. Увидеть царство Бахуса, оказавшись в винном маркете с тремя тысячами различных бутылок? Добро пожаловать!

Винные хроники и секреты

Я расскажу о знаковых винах царской России. Раскрою, за что англичане испытывают гордость перед французами. С каким миллионером Брюсов пил венгерский Токай. Почему в винных барах всё чаще можно услышать фразу «побольше сырой глины и помидоров». И к какому напитку поэты любили применять слово «экзотизм». Во время дегустаций новых и классических вкусов помогу подобрать ваше вино. А еще порекомендую лучших кавистов и сомелье города.

P.S. Мы также легко можем организовать винное казино в «тайной» комнате одного из исторических дворцов Петербурга. Это предложение подойдет тем, кто уже играл в винном казино или любопытен и хочет попробовать. Стоимость — от 10 000 руб. за группу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей небольшой команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включены трансферы между локациями и небольшое угощение в каждом заведении (напиток или закуска)
  • Дополнительно оплачиваются ваши заказы в заведениях (средний чек — 900-1100 руб. на человека)

Особенности формата

  • Экскурсия не подходит путешественникам младше 18 лет. Но дети в компании с родителями, разумеется, допускаются.
  • По согласованию с вами возможно объединение двух частных групп — при совпадении интересов, возрастов и культурного кода
  • Продолжительность 3-4 часа. По вашему желанию экскурсию можно продлить (доплата за час работы гида — 25% от общей стоимости).
  • Если у вас есть аллергические реакции, пожалуйста, сообщите нам о них заранее
  • По договоренности экскурсию можно провести и для большего количества человек

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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