Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Единственный в мире уникальный действующий макет России.
Макет площадью 800 кв. м представляет собой художественное воплощение образа нашей Родины.
2 500 метров железнодорожных путей соединяют восточную и западную части России.
Более 200 железнодорожных составов проходят по хитроумных маршрутам.
Каждые 15 минут смену дня и ночи обеспечивают 800 тысяч светодиодов.
Гром, молния, пожары, дымящие паровозы, летающая тарелка, снежный человек и многое другое – всё это элементы шоу-музея.
Посетителям запрещается:
- 2. 1. Проходить в верхней одежде, головных уборах, шарфах, палантинах, платках, меховых жилетах, солнцезащитных очках.
- 2. 2. Снимать в зале свитера, кофты, толстовки и носить их в руках, на сумках, завязывать на себе.
- 2. 3. Проходить с крупногабаритными рюкзаками (т. е. более 40*40*20 см. ), большими сумками (размер определяет смотритель музейного комплекса).
- 2. 4. Проходить с детскими колясками. Музейный комплекс оборудован специальным местом для парковки колясок.
- 2. 5. Проходить с люльками-переносками и иными приспособлениями, исключающими нахождение ребенка на руках взрослых.
- 2. 6. Проходить и находиться без обуви и одежды.
- 2. 7. Проносить детские игрушки, воздушные шары, цветы, ветки, зонты любых размеров и другие предметы, на усмотрение работников музейного комплекса.