Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрандМакет С. – Гид из Санкт-Петербурга

Единственный в мире уникальный действующий макет России.



Макет площадью 800 кв.



м представляет собой художественное воплощение образа нашей Родины.



На большой территории музея находится вся Россия в миниатюре: Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва и Камчатка, Сочи и Каспий.



Здесь можно увидеть Уральский хребет, Зауралье, Сибирь, Северный и Таёжный регионы, Дальний Восток.



Достопримечательностей 🏛️ много: московский Кремль, Кижи, петербургское Адмиралтейство...