Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Билет в шоу-музей Гранд Макет Россия

3.3
3 отзыва
ГрандМакет С.
ГрандМакет С. – Гид из Санкт-Петербурга
Единственный в мире уникальный действующий макет России.

Макет площадью 800 кв.

м представляет собой художественное воплощение образа нашей Родины.

На большой территории музея находится вся Россия в миниатюре: Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва и Камчатка, Сочи и Каспий.

Здесь можно увидеть Уральский хребет, Зауралье, Сибирь, Северный и Таёжный регионы, Дальний Восток.

Достопримечательностей 🏛️ много: московский Кремль, Кижи, петербургское Адмиралтейство...
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Билеты

680 ₽ за человека

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Билет в шоу-музей Гранд Макет Россия
Билет в шоу-музей Гранд Макет Россия
Единственный в мире уникальный действующий макет России.
Макет площадью 800 кв. м представляет собой художественное воплощение образа нашей Родины.
2 500 метров железнодорожных путей соединяют восточную и западную части России.
Более 200 железнодорожных составов проходят по хитроумных маршрутам.
Каждые 15 минут смену дня и ночи обеспечивают 800 тысяч светодиодов.
Гром, молния, пожары, дымящие паровозы, летающая тарелка, снежный человек и многое другое – всё это элементы шоу-музея.

Посетителям запрещается:

  • 2. 1. Проходить в верхней одежде, головных уборах, шарфах, палантинах, платках, меховых жилетах, солнцезащитных очках.
  • 2. 2. Снимать в зале свитера, кофты, толстовки и носить их в руках, на сумках, завязывать на себе.
  • 2. 3. Проходить с крупногабаритными рюкзаками (т. е. более 40*40*20 см. ), большими сумками (размер определяет смотритель музейного комплекса).
  • 2. 4. Проходить с детскими колясками. Музейный комплекс оборудован специальным местом для парковки колясок.
  • 2. 5. Проходить с люльками-переносками и иными приспособлениями, исключающими нахождение ребенка на руках взрослых.
  • 2. 6. Проходить и находиться без обуви и одежды.
  • 2. 7. Проносить детские игрушки, воздушные шары, цветы, ветки, зонты любых размеров и другие предметы, на усмотрение работников музейного комплекса.
+Что входит
  • Осмотр экспозиции музея
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Личные расходы
  • Сувенирная продукция
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Ул. Цветочная, 16
Билет в шоу-музей Гранд Макет Россия
Билет в шоу-музей Гранд Макет Россия
Билет в шоу-музей Гранд Макет Россия

Доступно ежедневно c 10:00 до 20:00

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ГрандМакет С.
ГрандМакет С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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