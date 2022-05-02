Что вас ожидает

Екатерининский парк. Приехав в Царское Село, вы в первую очередь погуляете по старому регулярному парку, который, по преданию, основан самим Петром I. Пройдете по тенистым аллеям, полюбуетесь цветами и водными пространствами. Увидите Камеронову галерею, Холодные бани, Чесменскую колонну, Грот, Эрмитаж — и оцените гармонию, созданную руками не одного поколения искусных садовых мастеров.

Екатерининский дворец — шедевр русского барокко. Приготовьтесь перенестись в эпоху Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II — все они любили эту летнюю резиденцию. На экскурсии с гидом дворца вы изучите Золотую анфиладу и роскошные апартаменты, уделив особое внимание Янтарной комнате, утерянной и воссозданной по чертежам и эскизам за 24 года.

Александровский парк, состоящий из Нижнего и Пейзажного садов. Прогулка по этим аллеям впечатлит любителей найти нечто своеобразное. Например, Белую башню, построенную для игр и занятий детей Николая I, Драконов мост или Малые китайские мосты.

Александровский дворец, построенный при Екатерине II к бракосочетанию любимого внука и будущего императора Александра I. Вы проследите путь дворца и полюбуетесь его убранством — недавно завершились работы первой очереди реставрации.

Программа

09:00 — выезд из Петербурга

10:00-14:00 — экскурсия с гидом по регулярной части Екатерининского парка и по одноименному дворцу (с посещением Янтарной комнаты)

14:00 — обеденное время. Вы можете поесть прямо в Екатерининском парке, где есть несколько кафе.

15:00-18:00 — прогулка по Александровскому парку и посещение одноименного дворца (по желанию). Либо вы можете продолжить знакомство с Екатерининским дворцом.

19:00 — возвращение в Петербург

Организационные детали

Экскурсию по пути проводит гид из нашей команды, экскурсии во дворцах проводят местные гиды

С собой нужно взять паспорт, а также свидетельство о рождении, если вы едете с ребенком до 14 лет

Что входит в стоимость, а что — нет