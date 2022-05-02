Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе

Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день

Мини-группа
Это качественная программа без спешки, в комфортной группе до 10 человек, с профессиональным гидом.

Из Петербурга вы отправитесь в одну из прекрасных загородных императорских резиденций: познакомитесь с великолепными интерьерами и насыщенной историей двух дворцов, а также вдоволь погуляете по дивным паркам с мостиками и статуями.
Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе
Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе
Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе
Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе
Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе
Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе
Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе
Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе
Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе
Большая экскурсия в Царское Село в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Екатерининский парк. Приехав в Царское Село, вы в первую очередь погуляете по старому регулярному парку, который, по преданию, основан самим Петром I. Пройдете по тенистым аллеям, полюбуетесь цветами и водными пространствами. Увидите Камеронову галерею, Холодные бани, Чесменскую колонну, Грот, Эрмитаж — и оцените гармонию, созданную руками не одного поколения искусных садовых мастеров.

Екатерининский дворец — шедевр русского барокко. Приготовьтесь перенестись в эпоху Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II — все они любили эту летнюю резиденцию. На экскурсии с гидом дворца вы изучите Золотую анфиладу и роскошные апартаменты, уделив особое внимание Янтарной комнате, утерянной и воссозданной по чертежам и эскизам за 24 года.

Александровский парк, состоящий из Нижнего и Пейзажного садов. Прогулка по этим аллеям впечатлит любителей найти нечто своеобразное. Например, Белую башню, построенную для игр и занятий детей Николая I, Драконов мост или Малые китайские мосты.

Александровский дворец, построенный при Екатерине II к бракосочетанию любимого внука и будущего императора Александра I. Вы проследите путь дворца и полюбуетесь его убранством — недавно завершились работы первой очереди реставрации.

Программа

  • 09:00 — выезд из Петербурга
  • 10:00-14:00 — экскурсия с гидом по регулярной части Екатерининского парка и по одноименному дворцу (с посещением Янтарной комнаты)
  • 14:00 — обеденное время. Вы можете поесть прямо в Екатерининском парке, где есть несколько кафе.
  • 15:00-18:00 — прогулка по Александровскому парку и посещение одноименного дворца (по желанию). Либо вы можете продолжить знакомство с Екатерининским дворцом.
  • 19:00 — возвращение в Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию по пути проводит гид из нашей команды, экскурсии во дворцах проводят местные гиды
  • С собой нужно взять паспорт, а также свидетельство о рождении, если вы едете с ребенком до 14 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, билеты в Екатерининский парк и Екатерининский дворец
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Александровский дворец (посещение по желанию):
    — взрослые РФ и государств ЕАЭС — 600 руб.
    — учащиеся с 14 лет и студенты — 400 руб.
    — пенсионеры РФ и государств ЕАЭС — 400 руб.
    — курсанты, военнослужащие срочной службы — 400 руб.
    — члены союзов художников, архитекторов, дизайнеров РФ и стран ЕАЭС — 400 руб.
    — сотрудники гос. музеев России и государств ЕАЭС — 400 руб.
    — дети младше 14 лет — бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🏰Дворцы, замки и особнякиЕкатерининский дворец🗽ДостопримечательностиЦарское село🏞ПаркиЯнтарная комната

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.4
1059 отзывов
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Приглашаем вас на экскурсию из Санкт-Петербурга в музей-заповедник «Царское Село» (г
2 950 за 1 человека
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ксения
4.5
2 отзыва
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Сравнить интерьеры двух дворцов, узнать о кропотливой работе реставраторов и о быте царской семьи
3 200 за 1 человека
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Sputnik
Нет отзывов
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
Приглашаем вас на выездную экскурсию в Царское Село (г
от 35 900 за 1-15 чел.
Большая экскурсия в Пушкин. Два дворца: Екатерининский и Александровский
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
ТурсервисСПб
5
1 отзыв
Большая экскурсия в Пушкин. Два дворца: Екатерининский и Александровский
На нашей экскурсии у вас будет возможность посетить две императорские резиденции, а также прогуляться по Екатерининскому
3 250 за 1 человека
Екатерининский дворец с Янтарной комнатой + Французский регулярный парк
5.5 часов
Индивидуальная
Наталья
5
64 отзыва
Екатерининский дворец с Янтарной комнатой + Французский регулярный парк
Индивидуальная поездка в резиденцию российских монархов Царское Село
11 000 за 1-3 чел.
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ксения
4.9
7 отзывов
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Впечатлиться убранством дворца, услышать о жизни императоров и раскрыть тайны Янтарной комнаты
2 750 за 1 человека
Царское село: Екатерининский дворец (Янтарная комната) и парк, Александровский дворец и парк
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Гид-СПб
Нет отзывов
Царское село: Екатерининский дворец (Янтарная комната) и парк, Александровский дворец и парк
2 990 за 1 человека
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом - Маршрут 1
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
4.4
25 отзывов
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом - Маршрут 1
Приглашаем вас пройтись по летней императорской резиденции - Екатерининскому дворцу в Царском Селе
от 1 790 за 1 человека
Царское село с посещением Екатерининского дворца
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
5
22 отзыва
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого
11 350 за 1-3 чел.
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
6 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
5
3 отзыва
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
Смешанная - автобусная и пешеходная
3 300 за 1 человека
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
4.8
29 отзывов
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
3 900 за 1-4 чел.
Изысканное Царское Село
2 часа
Индивидуальная
Наталия
5
3 отзыва
Изысканное Царское Село
Царское село, любимая резиденция Екатерины Великой, роскошный дворец
8 000 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ