Что вас ожидает
Екатерининский парк. Приехав в Царское Село, вы в первую очередь погуляете по старому регулярному парку, который, по преданию, основан самим Петром I. Пройдете по тенистым аллеям, полюбуетесь цветами и водными пространствами. Увидите Камеронову галерею, Холодные бани, Чесменскую колонну, Грот, Эрмитаж — и оцените гармонию, созданную руками не одного поколения искусных садовых мастеров.
Екатерининский дворец — шедевр русского барокко. Приготовьтесь перенестись в эпоху Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II — все они любили эту летнюю резиденцию. На экскурсии с гидом дворца вы изучите Золотую анфиладу и роскошные апартаменты, уделив особое внимание Янтарной комнате, утерянной и воссозданной по чертежам и эскизам за 24 года.
Александровский парк, состоящий из Нижнего и Пейзажного садов. Прогулка по этим аллеям впечатлит любителей найти нечто своеобразное. Например, Белую башню, построенную для игр и занятий детей Николая I, Драконов мост или Малые китайские мосты.
Александровский дворец, построенный при Екатерине II к бракосочетанию любимого внука и будущего императора Александра I. Вы проследите путь дворца и полюбуетесь его убранством — недавно завершились работы первой очереди реставрации.
Программа
- 09:00 — выезд из Петербурга
- 10:00-14:00 — экскурсия с гидом по регулярной части Екатерининского парка и по одноименному дворцу (с посещением Янтарной комнаты)
- 14:00 — обеденное время. Вы можете поесть прямо в Екатерининском парке, где есть несколько кафе.
- 15:00-18:00 — прогулка по Александровскому парку и посещение одноименного дворца (по желанию). Либо вы можете продолжить знакомство с Екатерининским дворцом.
- 19:00 — возвращение в Петербург
Организационные детали
- Экскурсию по пути проводит гид из нашей команды, экскурсии во дворцах проводят местные гиды
- С собой нужно взять паспорт, а также свидетельство о рождении, если вы едете с ребенком до 14 лет
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер, билеты в Екатерининский парк и Екатерининский дворец
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Александровский дворец (посещение по желанию):
— взрослые РФ и государств ЕАЭС — 600 руб.
— учащиеся с 14 лет и студенты — 400 руб.
— пенсионеры РФ и государств ЕАЭС — 400 руб.
— курсанты, военнослужащие срочной службы — 400 руб.
— члены союзов художников, архитекторов, дизайнеров РФ и стран ЕАЭС — 400 руб.
— сотрудники гос. музеев России и государств ЕАЭС — 400 руб.
— дети младше 14 лет — бесплатно