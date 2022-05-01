Большое путешествие в Кронштадт на метеоре

Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате

Групповая
Самый быстрый способ добраться из Петербурга до пригородов — метеор! На этом необычном транспорте вы отправитесь в город-крепость Кронштадт.

В группе до 30 человек исследуете новый парк «Остров фортов», познакомитесь с главными достопримечательностями центра, посетите нарядный Морской собор и узнаете историю города города-порта.
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Водный путь до Кронштадта на метеоре. День начнется с морской поездки на судне на подводных крыльях, развивающем скорость до 70 км/ч. Вы с комфортом расположитесь на крытой палубе и полюбуетесь видами на Зенит Арену и башню Лахта-центра. Примерно через час метеор прибудет в Кронштадт.

Парк «Остров фортов». Судно причалит на форт Петра I, а рядом вы увидите форты Кроншлот и Александр, или Чумной. В первую очередь вы посетите новый культурный кластер: здесь гид расскажет об Аллее героев и будущем устройстве парка. После у вас будет свободное время, чтобы погулять по набережной, рассмотреть форты в бинокли, развлечь детей на площадках, покататься на качелях с видом на Финский залив или подняться на смотровую площадку.

Историческая часть Кронштадта: мощные крепостные стены, жилые постройки 18-19 веков, уникальные футшток, мареограф и Петровский док. Помимо этих достопримечательностей вы пройдете по Петровскому парку, где на рейде стоят военные корабли и возвышается памятник Петру I. В завершение вы, конечно, изучите великолепный Морской собор на Якорной площади.

Метеор обратно в Санкт-Петербург будет ждать вас на Зимней пристани, в 5 минутах ходьбы от главной площади.

Организационные детали

  • Все включено в стоимость, обязательных дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от причала на Английской набережной
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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