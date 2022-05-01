Что вас ожидает

Водный путь до Кронштадта на метеоре. День начнется с морской поездки на судне на подводных крыльях, развивающем скорость до 70 км/ч. Вы с комфортом расположитесь на крытой палубе и полюбуетесь видами на Зенит Арену и башню Лахта-центра. Примерно через час метеор прибудет в Кронштадт.

Парк «Остров фортов». Судно причалит на форт Петра I, а рядом вы увидите форты Кроншлот и Александр, или Чумной. В первую очередь вы посетите новый культурный кластер: здесь гид расскажет об Аллее героев и будущем устройстве парка. После у вас будет свободное время, чтобы погулять по набережной, рассмотреть форты в бинокли, развлечь детей на площадках, покататься на качелях с видом на Финский залив или подняться на смотровую площадку.

Историческая часть Кронштадта: мощные крепостные стены, жилые постройки 18-19 веков, уникальные футшток, мареограф и Петровский док. Помимо этих достопримечательностей вы пройдете по Петровскому парку, где на рейде стоят военные корабли и возвышается памятник Петру I. В завершение вы, конечно, изучите великолепный Морской собор на Якорной площади.

Метеор обратно в Санкт-Петербург будет ждать вас на Зимней пристани, в 5 минутах ходьбы от главной площади.

Организационные детали