Кирилл К. проводит ещё 3 экскурсии

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Будущее наступило. Петербургский хай-тек

Кирилл К.
Кирилл К. – Гид из Санкт-Петербурга
Новые объекты города в стиле хай-тек.

Небоскребы, мосты, тоннели, купола, новый дизайн берегов залива.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Будущее наступило. Петербургский хай-тек
Будущее наступило. Петербургский хай-тек
За последние несколько лет окрестности центра Петербурга сильно изменились. На берегах Финского залива появились новые эстакады, пешеходные и автомобильные мосты. Сдан новый стадион 🏟️ и футуристические станции метро 🚇 ходе экскурсии 🧭 мы полюбуемся новыми панорамными видами на город 🏙️, которые стали доступны за последние месяцы. Опробуем незнакомые выходы к Финскому заливу. Прогуляемся по пешеходному Яхтенному мосту над фарватером и вокруг нового стадиона, спустимся под землю. Узнаем, как живут современные романтики и оценим новый морской фасад города. Разберемся, как построена и какой краш-тест прошла башня Газпрома, и в том, почему новый стадион так долго возводился и далеко не сразу был принят в эксплуатацию.
Пройдемся по парку 300-летия города и увидим ультрасовременные скульптуры из камня стекла и даже вулканической лавы.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Метро "Василеостровская"
Место завершения
🏁 Метро "Беговая"
Будущее наступило. Петербургский хай-тек
Будущее наступило. Петербургский хай-тек
Будущее наступило. Петербургский хай-тек
Будущее наступило. Петербургский хай-тек
Будущее наступило. Петербургский хай-тек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кирилл К.
Кирилл К.
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Кирилл К. проводит ещё 3 экскурсии

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