Кирилл К. проводит ещё 3 экскурсии

За последние несколько лет окрестности центра Петербурга сильно изменились. На берегах Финского залива появились новые эстакады, пешеходные и автомобильные мосты. Сдан новый стадион 🏟️ и футуристические станции метро 🚇 ходе экскурсии 🧭 мы полюбуемся новыми панорамными видами на город 🏙️, которые стали доступны за последние месяцы. Опробуем незнакомые выходы к Финскому заливу. Прогуляемся по пешеходному Яхтенному мосту над фарватером и вокруг нового стадиона, спустимся под землю. Узнаем, как живут современные романтики и оценим новый морской фасад города. Разберемся, как построена и какой краш-тест прошла башня Газпрома, и в том, почему новый стадион так долго возводился и далеко не сразу был принят в эксплуатацию.

Пройдемся по парку 300-летия города и увидим ультрасовременные скульптуры из камня стекла и даже вулканической лавы.