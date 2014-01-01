Предлагаем вам прогуляться 👣 с нашим гидом по самому прекрасному городу на Земле (по нашему скромному мнению😃

Мы увидим главную артерию города – Невский проспект, найдем скрытые памятники и обсудим необыкновенную историю 📖 Спаса-на-Крови. Наши экскурсоводы расскажут вам о легендах и тайнах каждого здания. И многие из мифов окажутся правдой!

Мы насладимся архитектурной гармонией Площади Искусств и Сенатской площади, поговорим о сакральном смысле Медного всадника и конечно же затаим дыхание на Дворовой площади – сердце Российской империи.

И самое главное - мы обсудим с вами примерный маршрут и учтем все ваши пожелания.