Предлагаем вам прогуляться 👣 с нашим гидом по самому прекрасному городу на Земле (по нашему скромному мнению😃
Мы увидим главную артерию города – Невский проспект, найдем скрытые памятники и обсудим необыкновенную историю 📖 Спаса-на-Крови. Наши экскурсоводы расскажут вам о легендах и тайнах каждого здания. И многие из мифов окажутся правдой!
Мы насладимся архитектурной гармонией Площади Искусств и Сенатской площади, поговорим о сакральном смысле Медного всадника и конечно же затаим дыхание на Дворовой площади – сердце Российской империи.
И самое главное - мы обсудим с вами примерный маршрут и учтем все ваши пожелания.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Невский проспект
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.