  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем!"

5
18 отзывов
ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Во время нашей обзорной экскурсии 🧭 вы побываете в самых главных местах, которыми славится Санкт-Петербург.

Вы пройдетесь по оживленному Невскому проспекту, полюбуетесь на Спас-на-Крови, побываете на главных городских площадях и узнаете множество легенд и историй, о которых знают только местные жители.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем!"
Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем!"

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Гостиный двор
  • Памятник котам
  • Площадь Искусств
  • Русский музей
  • Спас-на-Крови
  • Казанский собор
  • Шведский квартал
  • Дворы Капеллы
  • Дворцовая площадь
  • Лебяжья Канавка
  • Эрмитаж
  • Адмиралтейство
  • Панорама Невы
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Синий мост
  • И все, что вы захотите!
Предлагаем вам прогуляться 👣 с нашим гидом по самому прекрасному городу на Земле (по нашему скромному мнению😃
Мы увидим главную артерию города – Невский проспект, найдем скрытые памятники и обсудим необыкновенную историю 📖 Спаса-на-Крови. Наши экскурсоводы расскажут вам о легендах и тайнах каждого здания. И многие из мифов окажутся правдой!
Мы насладимся архитектурной гармонией Площади Искусств и Сенатской площади, поговорим о сакральном смысле Медного всадника и конечно же затаим дыхание на Дворовой площади – сердце Российской империи.
И самое главное - мы обсудим с вами примерный маршрут и учтем все ваши пожелания.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Невский проспект
Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем!"
Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем!"
Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем!"
Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем!"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

18 отзывов оставили туристы

ПЕШЕХОД Т. проводит ещё 5 экскурсий

Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
800
2 часа
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
76 отзывов
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
700
2 часа
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
55 отзывов
Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
800
2 часа
Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
20 отзывов
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
700
2 часа
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
3 отзыва
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
700
2.5 часа
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2085 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1519 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва