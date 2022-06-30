Детская Ладога

Формат и программа идеально подойдут для тех, кто еще ни разу не был в походе с детками и не знает, с чего начать

Формат и программа идеально подойдут для тех, кто еще ни разу не был в походе с детками и не знает, с чего начать.

Программа насыщенная как для детей, так и для взрослых:походная банька, ладожский простор, рассветы и закаты, дружная команда заботливых инструкторов-вожатых, вкусная еда, совместное творчество, веревочный городок, лекции о детях, путешествиях и занятиях с детьми, йога, мастер-классы для мам, волейбол, общесемейные игры и фестивали, поиски сокровищ, подвижные и спокойные игры, театральная студия, байдарки вместе с родителями, радиальные походы.
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Детская Ладога
Ближайшие даты:
29
июл
12
авг

Что вас ожидает 🤩

Насыщенная детская программа
Насыщенная детская программа
В каждой смене вас ждут мастер-классы, игры и творческие лаборатории
Уникальные программы
Уникальные программы
Все выезды с максимально разным наполнением

Программа тура по дням

1 день
Вечер у костра

С 15:00 и до глубокой ночи — заезд в лагерь.

Ставим палатки, обустраиваемся. 

После ужина устроим мини-знакомство семей. 

Вечер у костра. Отбой.

Вечер у костраВечер у костраВечер у костраВечер у костра
2 день
Знакомство с лагерем

После зарядки и вкусного завтрака нас ждет квест-игра «Знакомство с лагерем»

В процессе узнаем о важных «точках» в лагере. 

Погрузимся в ситуации, которые могут произойти с детьми и взрослыми в течение 10 дней. 

Выйдем из игры почти родными. Обед готов! 

Те, кому нужно — отправляются на тихий час. 

Взрослые и бессонные играют в тихие игры или идут в радиальный поход. 

После полдника программа по интересам. 

Вас ждут мастер-классы и лекции. 

Ужин, вечерний песенный костер.

Знакомство с лагеремЗнакомство с лагеремЗнакомство с лагеремЗнакомство с лагерем
3 день
Общесемейная программа

Традиционные зарядка и завтрак плавно перетекают в клубы по интересам. 

Йога, танцы, растяжка для тех, кто хочет подвигаться. 

Дети постарше в веревочный городок, а малыши — на встречу с волшебным гостем! 

Обед. Тихий час. 

Вечером нас ждет общесемейная программа

Фестиваль красок!

Общесемейная программаОбщесемейная программаОбщесемейная программаОбщесемейная программа
4 день
Общесемейный радиальный поход

До тихого часа — стандартные процедуры от йоги до сказки. 

После этого мы идем в общесемейный радиальный поход! 

2х-часовая прогулка с веселой игрой. 

Вернемся в лагерь к полднику или к ужину. 

Голодные и веселые! 

После ужина банька и песенный вечер.

Общесемейный радиальный походОбщесемейный радиальный походОбщесемейный радиальный походОбщесемейный радиальный поход
5 день
Беседа-лекция для мам и мужской клуб для пап.

Сегодня в первой части дня всех ждет СЮРПРИЗ! 

К нам приедет необычные гости! 

В тихий час беседа-лекция для мам и мужской клуб для пап. 

Вечер: йога, мастер-классы по творчеству, рисованию. 

Детское творчество и игры.

Беседа-лекция для мам и мужской клуб для пап.Беседа-лекция для мам и мужской клуб для пап.Беседа-лекция для мам и мужской клуб для пап.Беседа-лекция для мам и мужской клуб для пап.
6 день
Семейный квест

Зарядка и завтрака.

Программа по интересам. 

Обед и тихий час. 

Семейный квест. 

Вечером — сказка, костер и песни под гитару

Семейный квестСемейный квестСемейный квестСемейный квест
7 день
Пикополия

Пикополия!

ПикополияПикополияПикополияПикополия
8 день
Йога, школа массажа, лекции, мастер-классы

9.00 Завтрак.

10.30 Занятия по интересам и возрастам. 

13.00 Обед.

14.00 – 16.00 Тихий час, время родителей: йога, школа массажа, лекции, мастер-классы.

16.00 Полдник.

16.30 – 18.30 Активность для всей семьи (квесты, веселые старты, байдарочные покатушки, мастер-классы, фестивали).

19.00 Ужин Баня, свободное время.

Йога, школа массажа, лекции, мастер-классыЙога, школа массажа, лекции, мастер-классыЙога, школа массажа, лекции, мастер-классыЙога, школа массажа, лекции, мастер-классы
9 день
Прощальный вечер

Сегодня последний день перед отъездом, а значит нас ждет прощальный вечер и что-то очень интересное! 

Обнимаемся, обмениваемся контактами и поем у костра. 

Завтра отъезд!

Прощальный вечерПрощальный вечерПрощальный вечерПрощальный вечер
10 день
Игра &quot;Чистая Ладога&quot;

После завтрака проводится игра "Чистая Ладога", собираем лагерь и разъезжаемся. До новых встреч!

 

Игра &quot;Чистая Ладога&quot;Игра &quot;Чистая Ладога&quot;Игра &quot;Чистая Ладога&quot;Игра &quot;Чистая Ладога&quot;

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам4х-разовое питание от профессионального повараобсутройство лагеря и прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, пилы, топоры, посуда)организация всего досуга в лагере
  • В том числе и работа ведущих мастер-классов
  • Йоги
  • Развивающих игр и театрауслуги инструкторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до места начала тура и обратнобилеты на электричку и такси/затраты на бензинпрокат личного снаряжения: рюкзак
  • Спальник
  • Пенка
Место начала и завершения?
Россия, Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, бухта Моторная
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный.

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Шорты;
  • Носки или термоноски;
  • Шерстяные носки;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Перчатки рабочие;
  • Перчатки;
  • Шапочка лёгкая;
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Шлёпки/кроксы/сандалии;
  • Резиновые сапоги;
  • Кроссовки;
  • Платье.

Личные вещи:

  • Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • Паспорт;
  • Деньги;
  • Термос (1л.).

Рекомендуем добавить рюкзак штурмовой (20-35 литров).

Какая стоимость тура для детей?

14200 руб. – до 12 лет;

11200 руб. – до 7 лет;

9000 руб. – до 4х лет;

4000 руб. – до 2х лет;

бесплатно – до 11 месяцев.

Как добраться до места сбора группы?

Лагерь располагается в Моторной бухте под Приозерском.

Электричка+такси:
На электричке едем до станции "Приозерск" (около 360 рублей), а дальше садимся в такси на привокзальной площади и едем до Моторинской бухты (стоимость от 400 до 450 рублей за машину). От места высадки такси - 20 минут пешком до лагеря. Идете по указателям

Автомобиль:
Двигаемся по Приозерскому шоссе до поселка Ларионово, в Ларионово поворачиваем направо на трассу Р33 и движемся ПОЧТИ 7 километров через деревню Снетково до съезда (налево) к лагерю.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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