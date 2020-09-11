3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Доходные дома снаружи…

Питерские дворы — это особая история 📖. Ныряя в арки и петляя в переходах, вы почувствуете неповторимую атмосферу города. Рассматривая со вкусом украшенные фасады, поймете, для кого старались архитекторы, и услышите о жильцах этих дорогих домов. Мы заглянем в некоторые из парадных и поднимемся по мраморным лестницам, полюбуемся изящной лепниной, дубовыми дверями и яркими витражами. А после посетим одну из квартир — раньше она принадлежала купцу 2 гильдии Барышникову!

и внутри!

В квартире купца Барышникова легко представить, как жили состоятельные горожане в прошлом. Потолки высотой в 5 метров, потертый дубовый паркет, гостиная с изразцовой печью и огромным буфетом — все это вы сможете пристально рассмотреть и даже потрогать. Мы обратим ваше внимание на детали и предметы, ушедшие из обихода. Расскажем, как квартира пережила тяжелые времена «уплотнения» и период блокады, и раскроем судьбы бывших и нынешних жильцов. А еще при желании вы прокатитесь в лифте размером в гроб!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.