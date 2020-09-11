3 отзыва оставили туристы

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Доходные дома и посещение квартиры в стиле модерн

Полюбоваться красотой старинных домов и парадных и разглядеть все детали купеческой квартиры

5
3 отзыва
Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Через лабиринты проходных дворов — к роскошным парадным и квартире в стиле модерн! Мы расскажем о самых необычных домовладельцах и о мастерах, создававших для них такую красоту.

А после в деталях рассмотрим сохранившиеся интерьеры начала XX века, приглядимся к альфрейным росписям и поговорим о том, как решался жилищный вопрос в СССР.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Доходные дома и посещение квартиры в стиле модерн
Доходные дома и посещение квартиры в стиле модерн

Что вас ожидает

Доходные дома снаружи…
Питерские дворы — это особая история 📖. Ныряя в арки и петляя в переходах, вы почувствуете неповторимую атмосферу города. Рассматривая со вкусом украшенные фасады, поймете, для кого старались архитекторы, и услышите о жильцах этих дорогих домов. Мы заглянем в некоторые из парадных и поднимемся по мраморным лестницам, полюбуемся изящной лепниной, дубовыми дверями и яркими витражами. А после посетим одну из квартир — раньше она принадлежала купцу 2 гильдии Барышникову!

и внутри!
В квартире купца Барышникова легко представить, как жили состоятельные горожане в прошлом. Потолки высотой в 5 метров, потертый дубовый паркет, гостиная с изразцовой печью и огромным буфетом — все это вы сможете пристально рассмотреть и даже потрогать. Мы обратим ваше внимание на детали и предметы, ушедшие из обихода. Расскажем, как квартира пережила тяжелые времена «уплотнения» и период блокады, и раскроем судьбы бывших и нынешних жильцов. А еще при желании вы прокатитесь в лифте размером в гроб!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 у станции метро Маяковская
Доходные дома и посещение квартиры в стиле модерн
Доходные дома и посещение квартиры в стиле модерн
Доходные дома и посещение квартиры в стиле модерн
Доходные дома и посещение квартиры в стиле модерн
Доходные дома и посещение квартиры в стиле модерн
Доходные дома и посещение квартиры в стиле модерн
Доходные дома и посещение квартиры в стиле модерн

Экскурсия проводится в субботу в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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3 отзыва оставили туристы

11 сентября 2020
Эта экскурсия была жемчужиной всего моего времени пребывания в Петербурге. Я очень благодарен за отличную организацию маршрута, за знакомство с восхитительной квартирой и парадными, казалось время остановилось в этих местах и сохранило всю роскошь дореволюционного времени! Гид был невероятен - истинный Петербуржец!
11 сентября 2020
Пожалуй, экскурсия была самой интеллигентной и самой петербургской. Гид нас встретил вовремя, экскурсия прошла без задержек, Сергей ответил на все интересующие вопросы и смог поддерживать интеллектуальное общение со всеми участниками группы) И именно на этой экскурсии я понял, каков Петербург на самом деле.
6 сентября 2020
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ экскурсовод Маргарита ! Экскурсия очень интересная, самое главное - очень приятно СЛУШАТЬ как рассказывает Маргарита ! Правильным русским языком. Рекомендую всем. Маргарита, Вы истинный представитель Питерской интеллигенции. Я обязательно ещё возьму ВСЕ Ваши экскурсии !!!! Рекомендую ВСЕМ !!!!!

Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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