Анна проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Доходные дома + парадные + крыши = Питер!

За 3 часа собрать все слагаемые Санкт-Петербурга и прочувствовать его неподдельный дух

Анна
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Анна – представитель гидов
Эта прогулка охватит все неформальные достопримечательности Северной столицы.

Вы заглянете в самые колоритные дворы, впечатлитесь красотой доходных домов, станете гостем старинных парадных, полюбуетесь главными символами города с крыши, а по пути откроете дюжину любопытных фактов о Питере!
1200 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 11 человек
Можно с детьми
Встреча — метро Горьковская
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Доходные дома + парадные + крыши = Питер!
Доходные дома + парадные + крыши = Питер!

Что вас ожидает

Город снаружи, изнутри и с высоты
Настоящий Петербург — это не только всемирно известные архитектурные ансамбли, но и проходные подворотни, дворы-колодцы, чёрные лестницы, узкие улочки, чердаки и крыши. Всё это, сливаясь воедино, создаёт ту неповторимую атмосферу города, в которую вы погрузитесь на встрече. Итак, на вашем пути будут проходные и самобытные арт-дворики; несколько доходных домов с многовековой лепниной и удивительными лестницами; знаменитый перекрёсток 5 углов и здание, где жил Довлатов. А в конце прогулки вы подниметесь на панорамную крышу, где сможете запечатлеть себя на фоне тех самых «парадных» достопримечательностей Санкт-Петербурга!

Увлекательные истории о Питере
Кроме визуальных впечатлений вы соберёте целую коллекцию интересных фактов о Северной столице. Мы расскажем о том, как строился Петербург и какие события отметили главные страницы его истории. Кроме того, объясним, для чего предназначались чёрные лестницы и чем отличается парадная от подъезда. Вы услышите также о доходных домах и архитекторах, проектировавших их, — и многом-многом другом.

Организационные детали

  • Пожалуйста, выбирайте удобную обувь на плоской подошве
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Доходные дома + парадные + крыши = Питер!
Доходные дома + парадные + крыши = Питер!
Доходные дома + парадные + крыши = Питер!
Доходные дома + парадные + крыши = Питер!
Доходные дома + парадные + крыши = Питер!
Доходные дома + парадные + крыши = Питер!
Доходные дома + парадные + крыши = Питер!

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 11 человек.
  • Местов встречи для начала тура — метро Горьковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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Анна проводит ещё 4 экскурсии

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