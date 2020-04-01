Анна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Город снаружи, изнутри и с высоты

Настоящий Петербург — это не только всемирно известные архитектурные ансамбли, но и проходные подворотни, дворы-колодцы, чёрные лестницы, узкие улочки, чердаки и крыши. Всё это, сливаясь воедино, создаёт ту неповторимую атмосферу города, в которую вы погрузитесь на встрече. Итак, на вашем пути будут проходные и самобытные арт-дворики; несколько доходных домов с многовековой лепниной и удивительными лестницами; знаменитый перекрёсток 5 углов и здание, где жил Довлатов. А в конце прогулки вы подниметесь на панорамную крышу, где сможете запечатлеть себя на фоне тех самых «парадных» достопримечательностей Санкт-Петербурга!

Увлекательные истории о Питере

Кроме визуальных впечатлений вы соберёте целую коллекцию интересных фактов о Северной столице. Мы расскажем о том, как строился Петербург и какие события отметили главные страницы его истории. Кроме того, объясним, для чего предназначались чёрные лестницы и чем отличается парадная от подъезда. Вы услышите также о доходных домах и архитекторах, проектировавших их, — и многом-многом другом.