Маршрут экскурсии будет проходить по одним из самых старых улиц Петербурга, расположенных вдоль Литейного проспекта: Кирочной, Фурштатской, Захарьевской.

Эти улицы существуют ещё с Петровских времён, но из-за их отдалённости от привычного нам центра города (Невского проспекта, Садовой улицы и т. д.), они обделены вниманием туристов.

Прогуляемся по улицам Литейного округа и посетим особняки в абсолютно разных архитектурных стилях.

Полюбуемся кариатидами, атлантами, плиткой производства знаменитых семей Villeroy&Boch, посмотрим на игривых пути.

Подивимся коваными балясинами и мраморными лестницами, витражами. В нашей программе мистический и загадочный Египетский дом, богатый и роскошный с свои лучшие годы дом Бака, поражающий своими размерами и убранством дом предводителя дворянства Анания Ратькова-Рожнова и многое другое!

Узнаем, как связаны Лютеранская церковь святой Анны и название одной из улиц округа.

Увидим чарующие дворы-колодцы и брандмауэры…