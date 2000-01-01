Маршрут экскурсии будет проходить по одним из самых старых улиц Петербурга, расположенных вдоль...
Маршрут экскурсии будет проходить по одним из самых старых улиц Петербурга, расположенных вдоль Литейного проспекта: Кирочной, Фурштатской, Захарьевской. Эти улицы существуют ещё с Петровских времён, но из-за их отдалённости от привычного нам центра города (Невского проспекта, Садовой улицы и т.
д.), они обделены вниманием туристов.
д.), они обделены вниманием туристов.
Что вы увидите 🤩
- Доходный дом Л. И. Нежинской
- Доходный дом Ротьковых-Рожновых
- Лютеранская церковь Анненкирхе
Маршрут экскурсии будет проходить по одним из самых старых улиц Петербурга, расположенных вдоль Литейного проспекта: Кирочной, Фурштатской, Захарьевской.
Эти улицы существуют ещё с Петровских времён, но из-за их отдалённости от привычного нам центра города (Невского проспекта, Садовой улицы и т. д.), они обделены вниманием туристов.
Прогуляемся по улицам Литейного округа и посетим особняки в абсолютно разных архитектурных стилях.
Полюбуемся кариатидами, атлантами, плиткой производства знаменитых семей Villeroy&Boch, посмотрим на игривых пути.
Подивимся коваными балясинами и мраморными лестницами, витражами. В нашей программе мистический и загадочный Египетский дом, богатый и роскошный с свои лучшие годы дом Бака, поражающий своими размерами и убранством дом предводителя дворянства Анания Ратькова-Рожнова и многое другое!
Узнаем, как связаны Лютеранская церковь святой Анны и название одной из улиц округа.
Увидим чарующие дворы-колодцы и брандмауэры…
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение парадных
- сопровождение гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Чайковского 40Завершение: Кирочная 32
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Согласно расписанию в календаре
Pavel G.
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