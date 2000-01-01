Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа

Маршрут экскурсии будет проходить по одним из самых старых улиц Петербурга, расположенных вдоль...

Маршрут экскурсии будет проходить по одним из самых старых улиц Петербурга, расположенных вдоль Литейного проспекта: Кирочной, Фурштатской, Захарьевской. Эти улицы существуют ещё с Петровских времён, но из-за их отдалённости от привычного нам центра города (Невского проспекта, Садовой улицы и т.

д.), они обделены вниманием туристов.
Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа
Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа
Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа
Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа
Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа
Экскурсия по дворам и парадным Литейного округа

Что вы увидите 🤩

  • Доходный дом Л. И. Нежинской
  • Доходный дом Ротьковых-Рожновых
  • Лютеранская церковь Анненкирхе
Маршрут экскурсии будет проходить по одним из самых старых улиц Петербурга, расположенных вдоль Литейного проспекта: Кирочной, Фурштатской, Захарьевской.
Эти улицы существуют ещё с Петровских времён, но из-за их отдалённости от привычного нам центра города (Невского проспекта, Садовой улицы и т. д.), они обделены вниманием туристов.
Прогуляемся по улицам Литейного округа и посетим особняки в абсолютно разных архитектурных стилях.
Полюбуемся кариатидами, атлантами, плиткой производства знаменитых семей Villeroy&Boch, посмотрим на игривых пути.
Подивимся коваными балясинами и мраморными лестницами, витражами. В нашей программе мистический и загадочный Египетский дом, богатый и роскошный с свои лучшие годы дом Бака, поражающий своими размерами и убранством дом предводителя дворянства Анания Ратькова-Рожнова и многое другое!
Узнаем, как связаны Лютеранская церковь святой Анны и название одной из улиц округа.
Увидим чарующие дворы-колодцы и брандмауэры…

Цены на экскурсию

Для группы 3-5 человекДля группы 5-10 человекДля группы 10-15 человекДля группы 1-2 человек
Стандартное предложение
890 ₽
790 ₽
690 ₽
990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение парадных
  • сопровождение гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Чайковского 40
Завершение: Кирочная 32
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

Pavel G.
Pavel G.
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