Музей Ж. проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает:На экскурсии 🧭 туристы посещают залы и части экспозиции, недоступные для свободного посещения. В том числе залы посвященные истории 📖 паровой и паровозной технологий, интерактивные стенды и макеты.

Маршруты экскурсий проходят через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники. Исторические артефакты соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями и залами для временных выставок, образуя необычное и увлекательное музейное пространство.

Экскурсионное обслуживание осуществляется на группу до 5 человек включительно при наличии входных (электронных) билетов в музей 🖼 ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести входной билет 🎫 для каждого члена группы. Это можно сделать тут. Важная информация:• Убедительная просьба не опаздывать к выбранному Вами времени проведения экскурсии;