Музей Ж. проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает:На экскурсии 🧭 туристы посещают залы и части экспозиции, недоступные для свободного посещения. В том числе залы посвященные истории 📖 паровой и паровозной технологий, интерактивные стенды и макеты.
Маршруты экскурсий проходят через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники. Исторические артефакты соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями и залами для временных выставок, образуя необычное и увлекательное музейное пространство.
Экскурсионное обслуживание осуществляется на группу до 5 человек включительно при наличии входных (электронных) билетов в музей 🖼 ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести входной билет 🎫 для каждого члена группы. Это можно сделать тут. Важная информация:• Убедительная просьба не опаздывать к выбранному Вами времени проведения экскурсии;
- При опоздании группы экскурсионный отдел вправе сократить время экскурсионного обслуживания;
- При опоздании группы более чем на 30 минут, экскурсия ⛳ будет аннулирована. Возврат денежных средств в данном случае не производится;
- Фото- и видеосъемка на территории музея с применением любительской техники разрешена. COVID-19• С целью обеспечения безопасности посетителей музея сотрудники охраны вправе: проверять наличие индивидуальной защитной маски и перчаток, а при отказе от их ношения - отказать в проходе на территорию музея; при явных признаках ОРВИ требовать прохождения индивидуального измерения температуры, а при температуре 37. 0 и выше, отказать в посещении музея;
- Посетители, находясь на территории музея, обязаны соблюдать требования социального дистанцирования 1, 5 метра;
- Экскурсионная деятельность на территории музея осуществляется штатными экскурсоводами и сотрудниками музея. Экскурсии проводятся в группах до 5 человек.