Музей Ж. проводит ещё 1 экскурсию

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Экскурсия по Музею железных дорог России

Музей Ж.
Музей Ж. – Гид из Санкт-Петербурга
Музейный комплекс расположен на территории более 50000 квадратных метров.

Два корпуса — здание старого паровозного депо и эффектный современный корпус — объединены стеклянной галереей с подвесным мостом в единое пространство.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 087 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Музею железных дорог России
Экскурсия по Музею железных дорог России
Что вас ожидает:На экскурсии 🧭 туристы посещают залы и части экспозиции, недоступные для свободного посещения. В том числе залы посвященные истории 📖 паровой и паровозной технологий, интерактивные стенды и макеты.
Маршруты экскурсий проходят через коллекцию редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники. Исторические артефакты соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями и залами для временных выставок, образуя необычное и увлекательное музейное пространство.
Экскурсионное обслуживание осуществляется на группу до 5 человек включительно при наличии входных (электронных) билетов в музей 🖼 ВНИМАНИЕ! Необходимо приобрести входной билет 🎫 для каждого члена группы. Это можно сделать тут. Важная информация:• Убедительная просьба не опаздывать к выбранному Вами времени проведения экскурсии;
  • При опоздании группы экскурсионный отдел вправе сократить время экскурсионного обслуживания;
  • При опоздании группы более чем на 30 минут, экскурсия ⛳ будет аннулирована. Возврат денежных средств в данном случае не производится;
  • Фото- и видеосъемка на территории музея с применением любительской техники разрешена. COVID-19• С целью обеспечения безопасности посетителей музея сотрудники охраны вправе: проверять наличие индивидуальной защитной маски и перчаток, а при отказе от их ношения - отказать в проходе на территорию музея; при явных признаках ОРВИ требовать прохождения индивидуального измерения температуры, а при температуре 37. 0 и выше, отказать в посещении музея;
  • Посетители, находясь на территории музея, обязаны соблюдать требования социального дистанцирования 1, 5 метра;
  • Экскурсионная деятельность на территории музея осуществляется штатными экскурсоводами и сотрудниками музея. Экскурсии проводятся в группах до 5 человек.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет
  • Личные расходы (сувениры, вода, обед).
Начало и место завершения
🚩 Библиотечный пер. 4, корпус 2, строение 1
Экскурсия по Музею железных дорог России
Экскурсия по Музею железных дорог России
Экскурсия по Музею железных дорог России
Экскурсия по Музею железных дорог России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Музей Ж.
Музей Ж.
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Входной ваучер в Музей железных дорог России

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