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Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум

5
2 отзыва
Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Вас ждёт знакомство с Нижним парком Петергофа и возможность, не только прогуляться 👣 по паркам, но и посетить один из музеев Ораниенбаума на выбор.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум
Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум

Что вы увидите

  • Петергофскую дорогу с усадьбами XVIII–XIX вв
  • Нижний парк Петергофа и его главные каскады и фонтаны
  • Парк Ораниенбаума с его дворцами и павильонами

Что вас ожидает:

  • Знакомство с Нижним парком Петергофа, где находятся знаменитые фонтаны, и дворцово-парковым комплексом Ораниенбаума (Ломоносова) позволяет не только сравнить два ансамбля, но почувствовать атмосферу бурного XVIII века с его дворцовыми переворотами, головокружительными восхождениями к вершинам власти и стремительными падениями.

Главными героями нашего путешествия станут Петр Великий, Александр Данилович Меншиков, Петр III и Екатерина II. Организационные детали:

    У вас будет возможность не только прогуляться 👣 по паркам, но и посетить (за доп. плату) Большой Меншиковский дворец. Важная информация:

    • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Транспорт:
    • автомобиль, микроавтобус — от 7500 руб.
    • Входные билеты в парки:
    • Петергоф: взрослые — 450 руб., учащиеся и пенсионеры — 250 руб., дети до 16-ти лет — бесплатно
    • Ораниенбаум (стоимость в музеи Ораниенбаума уточняется).
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум
    Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум
    Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум
    Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Наталия Д.
    Наталия Д.
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    2 отзыва оставили туристы

    Наталия Д. проводит ещё 5 экскурсий

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