Нижний парк Петергофа и его главные каскады и фонтаны
Парк Ораниенбаума с его дворцами и павильонами
Что вас ожидает:
Знакомство с Нижним парком Петергофа, где находятся знаменитые фонтаны, и дворцово-парковым комплексом Ораниенбаума (Ломоносова) позволяет не только сравнить два ансамбля, но почувствовать атмосферу бурного XVIII века с его дворцовыми переворотами, головокружительными восхождениями к вершинам власти и стремительными падениями.
Главными героями нашего путешествия станут Петр Великий, Александр Данилович Меншиков, Петр III и Екатерина II. Организационные детали:
У вас будет возможность не только прогуляться 👣 по паркам, но и посетить (за доп. плату) Большой Меншиковский дворец. Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт:
автомобиль, микроавтобус — от 7500 руб.
Входные билеты в парки:
Петергоф: взрослые — 450 руб., учащиеся и пенсионеры — 250 руб., дети до 16-ти лет — бесплатно
Ораниенбаум (стоимость в музеи Ораниенбаума уточняется).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.