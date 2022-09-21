Экскурсия-забава «Эрмитаж детям»

Знакомство с искусством, адаптированное для возраста, знаний и темперамента вашего ребенка

Приглашаю детей и их родителей отправиться в маленькое путешествие по дворцам Эрмитажа.

Загадки, подвижные игры и шутливые викторины, «пикник» на красивейшем паркете, танцы и новые открытия! Я сделаю приобщение к эстетике совсем не скучным — и в результате в следующий раз, когда вы предложите ребенку посетить Эрмитаж или другой музей, он побежит радостно и вприпрыжку.
Экскурсия-забава «Эрмитаж детям»
Экскурсия-забава «Эрмитаж детям»
Экскурсия-забава «Эрмитаж детям»
Экскурсия-забава «Эрмитаж детям»
Экскурсия-забава «Эрмитаж детям»
Экскурсия-забава «Эрмитаж детям»
Экскурсия-забава «Эрмитаж детям»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мир Средневековья в Рыцарском зале и сокровища Лоджии Рафаэля, герои и боги Древней Греции, таинственные артефакты Древнего Египта… Через изучение шедевров Эрмитажа мы будем развивать «насмотренность» и формировать понимание того, что такое красота. Суть и особенность моего подхода в том, что я подстроюсь под каждого ребенка. Составлю интересный маршрут с играми и заданиями и адаптирую рассказ так, чтобы посещение музея стало настоящим приключением.

В экскурсии могут участвовать дети с 3 лет. Но важно, чтобы в одной группе были дети примерно одного возраста. По вашему желанию могу взять свою дочку Вероничку (ей 4,5 года), чтобы сложилась настоящая веселая компания маленьких любителей искусства.

Организационные детали

Билет гиду покупать не нужно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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