Мир Средневековья в Рыцарском зале и сокровища Лоджии Рафаэля, герои и боги Древней Греции, таинственные артефакты Древнего Египта… Через изучение шедевров Эрмитажа мы будем развивать «насмотренность» и формировать понимание того, что такое красота. Суть и особенность моего подхода в том, что я подстроюсь под каждого ребенка. Составлю интересный маршрут с играми и заданиями и адаптирую рассказ так, чтобы посещение музея стало настоящим приключением.
В экскурсии могут участвовать дети с 3 лет. Но важно, чтобы в одной группе были дети примерно одного возраста. По вашему желанию могу взять свою дочку Вероничку (ей 4,5 года), чтобы сложилась настоящая веселая компания маленьких любителей искусства.
Билет гиду покупать не нужно.