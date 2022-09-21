Приглашаю детей и их родителей отправиться в маленькое путешествие по дворцам Эрмитажа. Загадки, подвижные игры и шутливые викторины, «пикник» на красивейшем паркете, танцы и новые открытия! Я сделаю приобщение к эстетике совсем не скучным — и в результате в следующий раз, когда вы предложите ребенку посетить Эрмитаж или другой музей, он побежит радостно и вприпрыжку.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мир Средневековья в Рыцарском зале и сокровища Лоджии Рафаэля, герои и боги Древней Греции, таинственные артефакты Древнего Египта… Через изучение шедевров Эрмитажа мы будем развивать «насмотренность» и формировать понимание того, что такое красота. Суть и особенность моего подхода в том, что я подстроюсь под каждого ребенка. Составлю интересный маршрут с играми и заданиями и адаптирую рассказ так, чтобы посещение музея стало настоящим приключением.

В экскурсии могут участвовать дети с 3 лет. Но важно, чтобы в одной группе были дети примерно одного возраста. По вашему желанию могу взять свою дочку Вероничку (ей 4,5 года), чтобы сложилась настоящая веселая компания маленьких любителей искусства.

Организационные детали

Билет гиду покупать не нужно.