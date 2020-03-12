45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прекрасная форма — парадные залы Эрмитажа

По традиции мы начнем экскурсию с величественной Иорданской лестницы, на примере которой я объясню, что такое елизаветинское барокко. Отсюда пройдем в анфиладу парадных залов — вас ждут все, которые нельзя пропустить:

Малахитовая гостиная , чьи интерьеры украшают две тонны полудрагоценного камня, русская и флорентийская мозаики;

, чьи интерьеры украшают две тонны полудрагоценного камня, русская и флорентийская мозаики; Концертный зал с богатейшей скульптурной отделкой и гробницей Александра Невского;

с богатейшей скульптурной отделкой и гробницей Александра Невского; Фельдмаршальский зал , в чьих строгих интерьерах с росписями и портретами фельдмаршалов я расскажу о страшном пожаре в Зимнем дворце и о восстановлении наследия;

, в чьих строгих интерьерах с росписями и портретами фельдмаршалов я расскажу о страшном пожаре в Зимнем дворце и о восстановлении наследия; Петровский зал — в его камерной атмосфере вспомним первого императора;

— в его камерной атмосфере вспомним первого императора; Гербовый зал — вы оцените его простор, золотой декор и арочные окна, а я расскажу об особенностях зала;

— вы оцените его простор, золотой декор и арочные окна, а я расскажу об особенностях зала; Георгиевский (Большой тронный) зал , где проводили приемы и торжественные церемонии императорского дома;

, где проводили приемы и торжественные церемонии императорского дома; Павильонный зал Малого Эрмитажа восхитит изяществом и гармонией разных стилей. Здесь вы раскроете секреты знаменитых часов с павлином, а также услышите, как и зачем создали Малый Эрмитаж.

Кроме того, мы пройдем через галерею портретов Романовых, где я кратко расскажу о каждом, и через Военную галерею 1812 года с портретами героев Отечественной войны. А также заглянем в Большую церковь Зимнего дворца — этот шедевр барокко открыли для посетителей лишь в 2015 году.

И не менее прекрасное содержание — коллекции живописи и скульптуры

Вторую часть экскурсии посвятим искусству. Вы увидите полотна мастеров Возрождения, среди которых «Мадонна Конестабиле» Рафаэля, «Юдифь» Джорджоне и две «Мадонны» Леонардо да Винчи. Полюбуетесь скульптурой «Гибель Адониса» и работами Антонио Канова. У каждого шедевра поговорим и о сюжете, и о личности художника или скульптура. Общение построено в форме диалога: мы обсудим, какие эмоции вызывают экспонаты и какие смыслы в них скрыты.