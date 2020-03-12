45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Эрмитаж не для галочки

Изучить парадные залы и узнать о шедеврах искусства без скучных лекций

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Если вы впервые посещаете Эрмитаж или были, но забыли — эта экскурсия для вас.

Понятным, человеческим языком я расскажу о коллекциях, интерьерах и великих людях.

Парадные залы, картины Рафаэля, Леонардо и Джорджоне, скульптуры Канова — за 2,5 часа вы узнаете о самом главном в формате живого диалога.
От 3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча возле Посольской (Иорданской) лестницы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии45 отзывов
4.89
Эрмитаж не для галочки
Эрмитаж не для галочки

Что вас ожидает

Прекрасная форма — парадные залы Эрмитажа
По традиции мы начнем экскурсию с величественной Иорданской лестницы, на примере которой я объясню, что такое елизаветинское барокко. Отсюда пройдем в анфиладу парадных залов — вас ждут все, которые нельзя пропустить:

  • Малахитовая гостиная, чьи интерьеры украшают две тонны полудрагоценного камня, русская и флорентийская мозаики;
  • Концертный зал с богатейшей скульптурной отделкой и гробницей Александра Невского;
  • Фельдмаршальский зал, в чьих строгих интерьерах с росписями и портретами фельдмаршалов я расскажу о страшном пожаре в Зимнем дворце и о восстановлении наследия;
  • Петровский зал — в его камерной атмосфере вспомним первого императора;
  • Гербовый зал — вы оцените его простор, золотой декор и арочные окна, а я расскажу об особенностях зала;
  • Георгиевский (Большой тронный) зал, где проводили приемы и торжественные церемонии императорского дома;
  • Павильонный зал Малого Эрмитажа восхитит изяществом и гармонией разных стилей. Здесь вы раскроете секреты знаменитых часов с павлином, а также услышите, как и зачем создали Малый Эрмитаж.

Кроме того, мы пройдем через галерею портретов Романовых, где я кратко расскажу о каждом, и через Военную галерею 1812 года с портретами героев Отечественной войны. А также заглянем в Большую церковь Зимнего дворца — этот шедевр барокко открыли для посетителей лишь в 2015 году.

И не менее прекрасное содержание — коллекции живописи и скульптуры
Вторую часть экскурсии посвятим искусству. Вы увидите полотна мастеров Возрождения, среди которых «Мадонна Конестабиле» Рафаэля, «Юдифь» Джорджоне и две «Мадонны» Леонардо да Винчи. Полюбуетесь скульптурой «Гибель Адониса» и работами Антонио Канова. У каждого шедевра поговорим и о сюжете, и о личности художника или скульптура. Общение построено в форме диалога: мы обсудим, какие эмоции вызывают экспонаты и какие смыслы в них скрыты.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Вы покупаете их самостоятельно. Есть три варианта:
    1) В интернете на официальном сайте Эрмитажа (830 руб. взрослый): обязательно распечатайте билеты и подходите к Эрмитажу за 40 минут до экскурсии.
    2) Через аппараты во дворе Зимнего дворца (800 руб. взрослый): такой билет дает право пройти без очереди, но действует только в течение 1 дня.
    3) В кассах Генерального штаба (800 руб. взрослый): надо сказать, что покупаете билеты в Зимний дворец.
  • Эрмитаж закрыт по понедельникам.
Эрмитаж не для галочки
Эрмитаж не для галочки
Эрмитаж не для галочки
Эрмитаж не для галочки
Эрмитаж не для галочки
Эрмитаж не для галочки
Эрмитаж не для галочки
Эрмитаж не для галочки
Эрмитаж не для галочки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле Посольской (Иорданской) лестницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Провожу экскурсии по Эрмитажу. Очень хочется сделать для вас посещение этого музея незабываемым, полным впечатлений и восхищения. Чтобы вы заразились вдохновением великих художников, скульпторов, мастеров прикладного искусства. Мои экскурсии лишены сухих фраз и построены в формате диалога: мне самой очень интересно узнать, какие чувства пробуждает та или иная картина, скульптура, истории из жизни императорской семьи. Я поделюсь историями и тайнами Эрмитажа. Приезжайте, приходите, буду вам очень рада!
Напишите мне

45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Ирина замечательный экскурсовод! Спасибо Трипстеру за организацию экскурсии. Советую всем кто был и не был в Эрмитаже воспользоваться предложением
27 февраля 2020
Очень признательны Ирине за захватывающую подачу информации. Всё было преподнесено детально и интересно. Настолько увлеклись экскурсией, что не заметили как пролетело время.
Настоятельно рекомендуем посетить Эрмитаж в обществе столь грамотного и увлеченного профессионала.
18 февраля 2020
Экскурсия была замечательная. Прошли по многим залам Эрмитажа. Об истории и особенностях каждого гид Ирина рассказала ярко, образно с замечательными примерами и фактами. Вся информация была подана с учетом наших интересов и базовых представлений о материале. Экскурсия запомнилась, узнали много нового. Передвигались с комфортной для нас скоростью и из огромного разнообразия экспозиций выбор был сделан Ириной безошибочно. Спасибо Ирине за профессионально и прекрасно проведенную экскурсию.
Владислав
27 декабря 2019
Экскурсия не понравилась!:
1. Если у вас нет хотя бы детского разряда по легкой атлетике, то не стоит даже связываться с данным экскурсоводом… Так как экспозиция очень большая, а время экскурсии сокращено до минимума, это связано очевидно с тем, что экскурсоводу хочется провести максимальное количество экскурсий за день. Поэтому и проводится она в темпе при котором, догоняя довольно миниатюрного экскурсовода, ловко лавирующего между немыслимым количеством людей, вы гарантированно взмокнете минут через 20-25 . И экскурсовод это прекрасно видит и понимает… Но, чем больше проведенных экскурсий, тем больше заработок…
2. Если у вас нет хотя бы, начальных знаний об истории государства Российского, семьи Романовых и стилях архитектуры разных времен, то вам не удастся полностью насладится и погрузиться в необыкновенную красоту открывающейся в каждом зале Эрмитажа… Так, как экскурсовод постоянно держит вас в напряжении, задавая вопросы, и очень настойчиво ждет от вас ответов, как преподаватель исторического факультета. И не важно знаете вы их (ответы) или нет… То, что для нее очевидно, для вас может оказаться абсолютной новостью, ведь для этого вы и пришли на экскурсию, заплатили деньги, довольно не маленькие. А ощущение, что вы пришли на экзамен.
Вывод: Экскурсия действительно не для «галочки» . Но к ней основательно нужно готовиться, и теоретически и физически… Если хотите отдохнуть, насладиться неописуемой красотой Эрмитажа, послушать интересный рассказ, то этот вариант экскурсии не для вас. Она скорее подойдет студентам или школьникам…
8 декабря 2019
Экскурсия отличная! Ирина интересно подает информацию, прямой контакт со слушателями. Рекомендуем
25 ноября 2019
Ирина замечательный гид. Провела экскурсию в удобном для нас темпе и легко подстроилась под наши интересы. Успели многое посмотреть. Рекомендуем.
Наталья
12 ноября 2019
Ирина чутко подстраивается под потребности слушателей. Приятный, глубокий и улыбчивый человек. Рекомендую ли я? Однозначно!! Не пожалеете)
31 октября 2019
Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Живое общение! Точно не для галочки! Приехали домой и сразу начали планировать следующую поездку! Ирина! До встречи!
31 октября 2019
Буду краток ГИД С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
10 октября 2019
Спасибо Ирине за замечательную экскурсию. Формат очень легкий, познавательный. Экскурсия закончилась, а мы ещё весь день обсуждали барокко, гризайль, малахит) Рекомендуем!
Ещё 35 отзывов

Экскурсии по музеям Санкт-Петербурга

Эрмитаж вдоль и поперекЭрмитаж вдоль и поперекЭрмитаж вдоль и поперек
4200 за экскурсию
2.5 часа
57 отзывов
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Почему Эрмитаж обязательно должен быть в вашей программе? Вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос. Погуляете по парадным залам, познакомитесь с египетской мумией, сфотографируетесь на Иорданской лестнице и рассмотрите Лоджию Рафаэля. Ориентируясь на ваши интересы, я обращу внимание на любопытные детали и погружу вас в мировое искусство.
Эрмитаж в компании искусствоведаЭрмитаж в компании искусствоведаЭрмитаж в компании искусствоведа
От 3900 за экскурсию
3 часа
225 отзывов
Понять шедевры европейской живописи и погрузиться в мир искусства
На экскурсии мы исследуем более 30 залов Эрмитажа, познакомимся с работами голландских, итальянских и испанских мастеров, античной скульптурой и культурой Древнего Египта. Я расскажу вам о великих художниках и архитекторах, проанализирую знаковые полотна и расскажу истории их создания. Моя задача – погрузить вас в мир искусства и дать ключ к пониманию шедевров живописи.
Музей Фаберже: сага о ювелиреМузей Фаберже: сага о ювелиреМузей Фаберже: сага о ювелире
3800 за экскурсию
1.5 часа
Рассмотреть филигранные работы до мельчайших деталей и раскрыть захватывающую историю мастера
Жизнь Карла Фаберже достойна романа или даже красочного голливудского фильма. Любовные страсти, шпионаж, клады и археология, талант и удача сплелись в судьбе знаменитого ювелира. На экскурсии вы не только полюбуетесь лучшими работами мастера — я расскажу, как ему удалось достичь таких высот, как функционировала фирма и что стало с его делом после революции.
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворец
2000 за человека
6 часов
15 отзывов
Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку
Добро пожаловать в Царское село! Старинный Лицей расскажет о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, а Екатерининский дворец поразит парадными интерьерами и великолепным регулярным парком. Вы узнаете, как учился гений русской поэзии, прогуляетесь по анфиладе монарших залов и вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу.
Эрмитаж для детей и взрослыхЭрмитаж для детей и взрослыхЭрмитаж для детей и взрослых
3000 за экскурсию
1.5 часа
34 отзыва
Познавательное путешествие по парадным залам в поисках золотого павлина
С радостью возьму на себя ответственность познакомить вашу семью с Эрмитажем! Вместе мы изучим парадные залы — вы станете активными участниками поиска сокровищ. Формат диалога увлечет детей любого возраста: я расскажу об истории дворца-музея и особенностях интерьеров так, чтобы не отбить у ребенка охоту к «вылазкам» в мир искусства.
Легенды ленинградского рокаЛегенды ленинградского рокаЛегенды ленинградского рока
От 2600 за экскурсию
2 часа
15 отзывов
Прогуляться по культовым рок-местам Петербурга и разобраться в культуре городского андеграунда
Приготовьтесь на пару часов с головой погрузиться в рок-н-ролльный Петербург и узнать самое главное о тех, кто творил историю ленинградского рока. Вы прогуляетесь по следам Гребенщикова, Цоя и Науменко, увидите знаковые кафе «Сайгон» и «Гастрит», узнаете, как устроить рок-концерт под боком у КГБ, и услышите гитарные рифы улиц Петербурга.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле