45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прекрасная форма — парадные залы Эрмитажа
По традиции мы начнем экскурсию с величественной Иорданской лестницы, на примере которой я объясню, что такое елизаветинское барокко. Отсюда пройдем в анфиладу парадных залов — вас ждут все, которые нельзя пропустить:
Кроме того, мы пройдем через галерею портретов Романовых, где я кратко расскажу о каждом, и через Военную галерею 1812 года с портретами героев Отечественной войны. А также заглянем в Большую церковь Зимнего дворца — этот шедевр барокко открыли для посетителей лишь в 2015 году.
И не менее прекрасное содержание — коллекции живописи и скульптуры
Вторую часть экскурсии посвятим искусству. Вы увидите полотна мастеров Возрождения, среди которых «Мадонна Конестабиле» Рафаэля, «Юдифь» Джорджоне и две «Мадонны» Леонардо да Винчи. Полюбуетесь скульптурой «Гибель Адониса» и работами Антонио Канова. У каждого шедевра поговорим и о сюжете, и о личности художника или скульптура. Общение построено в форме диалога: мы обсудим, какие эмоции вызывают экспонаты и какие смыслы в них скрыты.