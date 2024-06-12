Бренд «Фаберже» известен всему миру. Но с чего начиналась его история? Мы ответим на этот вопрос и многие другие. Вы услышите о развитии дома Фаберже. Полюбуетесь не только оригинальными изделиями, но увидите творения менее известных фирм-конкурентов. А ещё откроете для себя почти забытую страницу из истории мастерской времён Первой мировой войны.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы узнаете историю возникновения и развития всемирно известной ювелирной фирмы Карла Фаберже. Познакомитесь с биографиями её главных действующих лиц.
- Рассмотрите экспонаты и оцените многообразие направлений бренда. Послушаете о разных техниках: эмали по скани, гильоше и других.
- Увидите работы серебряных и золотых дел мастерских Ю. Раппопорта, М. Перхина, Г. Вигстрёма. В 19 веке и начале 20 они пользовались популярностью наравне с домом Фаберже.
- Полюбуетесь коллекцией ювелирных пасхальных яиц.
- Узнаете, в чём состояла уникальность бренда и почему дело семьи Фаберже было важно для имперского Петербурга
- Откроете для себя почти забытую страницу из жизни дома Фаберже, которой редко уделяют внимание: один из залов посвящён деятельности ювелирного бренда в период Первой мировой войны.
После экскурсии можно ознакомиться с основной экспозицией музея самостоятельно.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 9 лет
- Возможно проведение экскурсии для школьной группы — стоимость по запросу
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду в 17:00, в четверг и субботу в 13:30, в пятницу в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
|Льготный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее христианской культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 17:00, в четверг и субботу в 13:30, в пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей христианской культуры — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 32 туристов
Искусство смотреть! Музей христианской культуры предлагает посетителям 11 залов с уникальными экспонатами из частных коллекций, объединенных одной тематикой — христианством. Они погружают посетителей в историю христианской религии, начиная с императораЗадать вопрос
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