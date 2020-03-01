Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Академия художеств: погружение в искусство

Как по волшебству, перед вами откроются двери вуза, в котором учились и преподавали величайшие художники России. Мы проведем вас по художественным мастерским, внутренней церкви и студенческим аудиториям, куда никогда не попасть обычным туристам, заглянем в старейшую библиотеку Петербурга с необыкновенными интерьерами, старинными абажурами и уникальными изданиями книг. Вы словно перенесетесь в середину 18 века, погрузитесь в неповторимую атмосферу творчества и с помощью гида откроете секреты этого места, словно застывшего во времени.

Профессиональные снимки в идеальных декорациях

Кроме прогулки и увлекательных рассказов вас ждет фотосессия от известного петербургского фотографа. Перед съемкой он поможет подобрать образ, который будет интересно сочетаться с интерьерами академии. А во время творческого процесса подскажет, как держаться перед камерой, и найдет самые удачные ракурсы. В результате вы получите от 20 обработанных стильных снимков журнального качества.