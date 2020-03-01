Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

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Побывать в мастерских старейшего художественного вуза и запечатлеть себя на профессиональных снимках

Арсений и Оля
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Арсений и Оля – представитель гидов
Эта прогулка — уникальная возможность увидеть изнутри художественный мир Петербурга и получить не только глубокие эмоции, но и атмосферные снимки журнального качества.

Гид-фотограф проведёт вас по мастерским и аудиториям Академии художеств имени Репина, закрытой для посещения, и профессионально впишет ваш образ в декорации 18 века.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Встреча на Университетской набережной
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Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств
Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств

Что вас ожидает

Академия художеств: погружение в искусство
Как по волшебству, перед вами откроются двери вуза, в котором учились и преподавали величайшие художники России. Мы проведем вас по художественным мастерским, внутренней церкви и студенческим аудиториям, куда никогда не попасть обычным туристам, заглянем в старейшую библиотеку Петербурга с необыкновенными интерьерами, старинными абажурами и уникальными изданиями книг. Вы словно перенесетесь в середину 18 века, погрузитесь в неповторимую атмосферу творчества и с помощью гида откроете секреты этого места, словно застывшего во времени.

Профессиональные снимки в идеальных декорациях
Кроме прогулки и увлекательных рассказов вас ждет фотосессия от известного петербургского фотографа. Перед съемкой он поможет подобрать образ, который будет интересно сочетаться с интерьерами академии. А во время творческого процесса подскажет, как держаться перед камерой, и найдет самые удачные ракурсы. В результате вы получите от 20 обработанных стильных снимков журнального качества.

Организационные детали

  • Эту экскурсию для вас проведем мы или другие гиды из нашей команды
  • После прогулки в течение недели вы получите от 20 обработанных фотографий, готовых к печати
  • В стоимость входит фотосессия, экскурсия по Академии художеств, посещение двух музеев внутри Академии, профессиональная ретушь снимков
  • Перед фотосессией мы обязательно обсудим ваш образ и поможем с выбором одежды

Все фотографии в описании экскурсии сделаны нашими фотографами.

Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств
Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств
Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств
Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств
Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств
Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств
Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств
Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств
Фотосессия и экскурсия в Петербургской академии художеств

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Университетской набережной.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы — команда гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлим ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

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