Что вы увидите
- Лучшие гастробары
- рестораны
- бары города
В процессе экскурсии 🧭 мы с вами посетим минимум четыре, максимум... пока вы не скажете "Олег, больше есть и пить не можем". На протяжении экскурсии я расскажу вам:
- особенности современных гастрономических тенденций
- историю возникновения ресторанного рынка планеты
- историю увеселительных заведений старого Петербурга
вы попробуете:
- neonordic, slowfood, специалитеты в современном прочтении
- основы фудпейринга
Так же по возможности я представлю вас шеф-поварам и владельцам заведений
Что входит
- услуги гида
- угощение в барах
Что не входит
- счета в заведениях оплачиваются отдельно
- такси (если потребуется)
Место завершения
🏁 Невский
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Ф.
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Олег Ф. проводит ещё 2 экскурсии
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