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Гастрономический тур по самым вкусным заведениям города

4
1 отзыв
Олег Ф.
Олег Ф. – Гид из Санкт-Петербурга
Гастрономически-дегустационная экскурсия ⛳ раскрывающая современные ресторанные тенденции и их основы в истории 📖
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Гастрономический тур по самым вкусным заведениям города
Гастрономический тур по самым вкусным заведениям города

Что вы увидите

  • Лучшие гастробары
  • рестораны
  • бары города

В процессе экскурсии 🧭 мы с вами посетим минимум четыре, максимум... пока вы не скажете "Олег, больше есть и пить не можем". На протяжении экскурсии я расскажу вам:

  • особенности современных гастрономических тенденций
  • историю возникновения ресторанного рынка планеты
  • историю увеселительных заведений старого Петербурга

вы попробуете:

  • neonordic, slowfood, специалитеты в современном прочтении
  • основы фудпейринга
Так же по возможности я представлю вас шеф-поварам и владельцам заведений
Что входит
  • услуги гида
  • угощение в барах
Что не входит
  • счета в заведениях оплачиваются отдельно
  • такси (если потребуется)
Начало
🚩 Кирочная
Место завершения
🏁 Невский
Гастрономический тур по самым вкусным заведениям города
Гастрономический тур по самым вкусным заведениям города
Гастрономический тур по самым вкусным заведениям города
Гастрономический тур по самым вкусным заведениям города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Ф.
Олег Ф.
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1 отзыв оставили туристы

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