В процессе экскурсии 🧭 мы с вами посетим минимум четыре, максимум... пока вы не скажете "Олег, больше есть и пить не можем". На протяжении экскурсии я расскажу вам:

особенности современных гастрономических тенденций

историю возникновения ресторанного рынка планеты

историю увеселительных заведений старого Петербурга

вы попробуете:

neonordic, slowfood, специалитеты в современном прочтении

основы фудпейринга

Так же по возможности я представлю вас шеф-поварам и владельцам заведений