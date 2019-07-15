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Призрачной ночью история становится ближе: автомобильная прогулка по Петербургу

Елена и Маргарита
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Елена и Маргарита – ваш гид
Ни в какое другое время года Петербург и его рассказы не завораживают так, как в период белых ночей.

В едва сгустившихся сумерках вы рассмотрите самые значимые архитектурные памятники города, своими глазами увидите развод мостов и место, где встречаются воды Невы и Финского залива.

И обязательно прочувствуете магию зыбкой темноты Петербурга.
От 12000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 16 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 17 человек
Можно с детьми
Встреча заберём вас от гостиницы
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Город белых ночей
Город белых ночей

Что вас ожидает

Отголоски и очертания истории
В начале экскурсии вы узнаете о рождении реки Невы и Приневской низменности, о многовековой борьбе России и Швеции за эти земли, а также о роли Северной войны в истории Петербурга. В белую ночь удивительно прекрасны места, связанные с основанием нашего города: домик Петра I, Петропавловская крепость, Троицкая площадь и Петровская набережная. Вы по-новому взглянете на ансамбль Стрелки Васильевского острова и узнаете о его удивительном прошлом. Прокатитесь по прямым линиям Васильевского острова и заглянете в глаза загадочных сфинксов, застывших напротив здания Академии художеств.

Легенды и символы Петербурга
Вы окунётесь в рассказ о двух замечательных кораблях российского флота — крейсере «Аврора» и ледоколе «Красин» — и побываете там, где воды Невы сливаются с водами Финского залива. В неверном свете белой ночи вам откроются самые романтические места города — «Новая Голландия» и Никольский собор с его великолепной колокольней на Крюковом канале, Банковский и Львиный мосты. А у легендарной панорамы семи мостов вы сможете загадать заветное желание. Вы увидите сказочно прекрасный Спас на Крови и узнаете историю его строительства. А завершится экскурсия на набережной Невы, где вы понаблюдаете за разведением петербургских мостов — Дворцового, Троицкого и Биржевого. Завораживающее зрелище!

Организационные детали

  • После окончания экскурсии мы доставим вас до вашей гостиницы в пределах города.
  • Просим сообщать заранее, если в составе группы более 7 детей в возрасте до 18 лет.
Город белых ночей
Город белых ночей
Город белых ночей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура заберём вас от гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Маргарита
Елена и Маргарита
Мы — историки с академическим образованием и гордимся этим. Кураторы выставок «Яхта «Штандарт» и семья последнего российского императора», «Николай II. К 150-летию со дня рождения» и «Первая мировая война. Флот, авиация, медицина». Поэтому наше главное кредо — нет дилетантизму. Наши экскурсии отличаются отличным знанием города и отсутствием лапши на ваших ушах по завершению. Мы категорически против мифологизации истории. Зачем заниматься мифотворчеством, когда в самой исторической действительности cеверной столицы сокрыты такие головокружительные сюжеты, что им могли бы позавидовать самые талантливые романисты?
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 июля 2019
Ночной Санкт-Петербург так же интересен, как и дневной, особенно, если вас сопровождает Елена - гид, эксперт и просто коренной житель Санкт-Петербурга, который обожает свой город. Впервые посмотрела разводку мостов, движение корабликов по Неве напоминало скорее движение автомобилей по Невскому в час пик, очень забавно) Увидела ночной Питер - особенно впечатлил Смольный собор (белый с голубой отделкой) на фоне глубокого синего цвета, непередаваемо.
С Еленой было познавательно и интересно, рекомендую!

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