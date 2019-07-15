Что вас ожидает

Отголоски и очертания истории

В начале экскурсии вы узнаете о рождении реки Невы и Приневской низменности, о многовековой борьбе России и Швеции за эти земли, а также о роли Северной войны в истории Петербурга. В белую ночь удивительно прекрасны места, связанные с основанием нашего города: домик Петра I, Петропавловская крепость, Троицкая площадь и Петровская набережная. Вы по-новому взглянете на ансамбль Стрелки Васильевского острова и узнаете о его удивительном прошлом. Прокатитесь по прямым линиям Васильевского острова и заглянете в глаза загадочных сфинксов, застывших напротив здания Академии художеств.

Легенды и символы Петербурга

Вы окунётесь в рассказ о двух замечательных кораблях российского флота — крейсере «Аврора» и ледоколе «Красин» — и побываете там, где воды Невы сливаются с водами Финского залива. В неверном свете белой ночи вам откроются самые романтические места города — «Новая Голландия» и Никольский собор с его великолепной колокольней на Крюковом канале, Банковский и Львиный мосты. А у легендарной панорамы семи мостов вы сможете загадать заветное желание. Вы увидите сказочно прекрасный Спас на Крови и узнаете историю его строительства. А завершится экскурсия на набережной Невы, где вы понаблюдаете за разведением петербургских мостов — Дворцового, Троицкого и Биржевого. Завораживающее зрелище!