Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав (посадница Евфимия) ведет рассказ о том, как строили Детинец (Новгородский кремль), о башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город 🏙️ каменный и делах его ратных. Рассказ о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном. Пойдут гости и на Дворище Ярославово. Там узнают о Вече новгородском, что у Никольского собора собиралось, о том как Новгород Москва подчинила, о торговле Новгородской земли. На этой экскурсии 🧭 у ребят также будет возможность познакомиться и с другими историческими героями:
Летописец Степанко расскажет о том, как еще со времен Ярослава Мудрого просвещали знанием книжным отроков новгородских, да сам вас грамоте славянской обучит.