В ходе экскурсии 🧭 вы услышите о истории 📖 создания «Крестов», особенностях ее архитектуры и эксплуатации, с момента проектирования до наших дней.

Помимо «Крестов» наш маршрут охватит несколько интересных мест Выборгской стороны Петербурга: Финляндский вокзал и Литейный мост. М

Вас ждут истории об известных заключенных крестов:

Серийных маньяках Перепелкине и Шувалове, один из которых отбывал в тюрьме наказание, а другой его охранял!

Знаменитых революционерах, таких как гражданин Бронштейн-Троцкий.

Историке Льве Гумилеве и многих других.

Вы узнаете:

О побегах из тюрьмы, в том числе самом дерзком, который совершил знаменитый бандит Ленька Пантелеев прямо на День милиции!

О захвате тюрьмы анархистами

О том, что происходило в тюрьме в дни Блокады Ленинграда

И, конечно, легенду о 1000 камере тюрьмы «Кресты»

В заключении экскурсии мы посетим и расскажем еще о нескольких достопримечательностях 🏛️ Выборгского района Петербурга, находящихся рядом с «Крестами»: Магическом квадрате, Литейном мосте, за которым высится грозный Большой Дом КГБ, узнаем о том, как Петроград встречал Ленина на Финляндском вокзале.

Эта же экскурсия ⛳ проходит в составе сборной группы по воскресеньям. Забронировать место в сборной группе.