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Индивидуальная экскурсия: "Кресты", истории и судьбы эпохи

Георгий Р.
Георгий Р. – Гид из Санкт-Петербурга
Мы прогуляемся вокруг тюрьмы, рассмотрим фотографии 📸, памятные места и погрузимся в атмосферу бандитского Петербурга.

Вы познакомитесь с историей 📖 легендарной тюрьмы, узнаете от начала и до конца её историю, а также факты из жизни её обитателей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия: "Кресты", истории и судьбы эпохи
Индивидуальная экскурсия: "Кресты", истории и судьбы эпохи

Что вы увидите

  • здание бывшего следственного изолятора "Кресты" (внешний осмотр)
  • памятник Ленину перед Финляндским вокзалом
  • Литейный мост
  • Здание с Магическим квадратом
  • Большой Дом КГБ (вид с набережной)
В ходе экскурсии 🧭 вы услышите о истории 📖 создания «Крестов», особенностях ее архитектуры и эксплуатации, с момента проектирования до наших дней.
Помимо «Крестов» наш маршрут охватит несколько интересных мест Выборгской стороны Петербурга: Финляндский вокзал и Литейный мост. М

Вас ждут истории об известных заключенных крестов:

    Серийных маньяках Перепелкине и Шувалове, один из которых отбывал в тюрьме наказание, а другой его охранял!
    Знаменитых революционерах, таких как гражданин Бронштейн-Троцкий.
    Историке Льве Гумилеве и многих других.

    Вы узнаете:

      О побегах из тюрьмы, в том числе самом дерзком, который совершил знаменитый бандит Ленька Пантелеев прямо на День милиции!
      О захвате тюрьмы анархистами
      О том, что происходило в тюрьме в дни Блокады Ленинграда
      И, конечно, легенду о 1000 камере тюрьмы «Кресты»
      В заключении экскурсии мы посетим и расскажем еще о нескольких достопримечательностях 🏛️ Выборгского района Петербурга, находящихся рядом с «Крестами»: Магическом квадрате, Литейном мосте, за которым высится грозный Большой Дом КГБ, узнаем о том, как Петроград встречал Ленина на Финляндском вокзале.
      Эта же экскурсия ⛳ проходит в составе сборной группы по воскресеньям. Забронировать место в сборной группе.
      Что входит
      • Пешеходная экскурсия
      Начало
      🚩 Памятник Ленину напротив Финляндского воказала
      Место завершения
      🏁 Метро Площадь Ленина
      Индивидуальная экскурсия: "Кресты", истории и судьбы эпохи
      Индивидуальная экскурсия: "Кресты", истории и судьбы эпохи
      Индивидуальная экскурсия: "Кресты", истории и судьбы эпохи
      Индивидуальная экскурсия: "Кресты", истории и судьбы эпохи
      Индивидуальная экскурсия: "Кресты", истории и судьбы эпохи

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Георгий Р.
      Георгий Р.
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