Истории Большой Морской (от арки до площади)

Истории Большой Морской

Истории Большой Морской (от арки до площади)
Истории Большой Морской (от арки до площади)
Истории Большой Морской (от арки до площади)
Истории Большой Морской (от арки до площади)
Как часто, пробегая по Невскому проспекту и пересекающей его Большой Морской улице, мы скользим взглядом по разнообразному декору домов, не задумываясь, какие тайны хранят эти здания? Биографии домов тесно связаны с биографиями людей.
На экскурсии мы познакомится с судьбами обитателей этих зданий, погрузившись в мир петербургских тайн.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Морская, 3-5 (для навигатора)
Завершение: Большая Морская, 39
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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