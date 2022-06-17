Как часто, пробегая по Невскому проспекту и пересекающей его Большой Морской улице, мы скользим взглядом по разнообразному декору домов, не задумываясь, какие тайны хранят эти здания? Биографии домов тесно связаны с биографиями людей.

На экскурсии мы познакомится с судьбами обитателей этих зданий, погрузившись в мир петербургских тайн.