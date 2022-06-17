Как часто, пробегая по Невскому проспекту и пересекающей его Большой Морской улице, мы скользим взглядом по разнообразному декору домов, не задумываясь, какие тайны хранят эти здания? Биографии домов тесно связаны с биографиями людей.
На экскурсии мы познакомится с судьбами обитателей этих зданий, погрузившись в мир петербургских тайн.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Морская, 3-5 (для навигатора)
Завершение: Большая Морская, 39
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
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