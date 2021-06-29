Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Авторская кухня в 4 заведениях

Небольшой компанией мы пройдемся по вкусным местам Питера — у каждого своя идея. Например, заглянем в скрытый, но очень элегантный бар. Посидим в заведении, где хочется быть гусаром и пить шампанское. Гулять будем по сердцу Петербурга, в том числе по литературному кварталу. По пути я поделюсь интересными фактами о достопримечательностях и проведу вас тайными дворами.

История и традиции Петербурга через вкусы и ощущения

Каждое заведение и блюдо, которое вы попробуете, соответствуют определенной эпохе. За 4, 5 часа наш маршрут покажет, как формировалась и развивалась местная кухня.

Вы узнаете, что ели первые строители города и как развлекалась высшая аристократия. Какие пирожки можно было купить на рынке, а что подавали к императорскому столу.

Мы проследим путь праздничной культуры от ассамблей Петра I до последних модных вечеринок.

А еще вы разберетесь в актуальных тенденциях петербургской кухни: поймете, как наш город стал гастрономической столицей России и какие перспективы в этой отрасли сегодня.

Организационные детали

Питание и напитки оплачиваются отдельно (средний чек в одном заведении — 800-1000 руб. с человека).