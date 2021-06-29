Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу

Погрузиться в прошлое и культуру города через еду на авторской прогулке

4.9
10 отзывов
В Петербурге во все времена знали, как жить со вкусом, как наслаждаться жизнью и веселиться.

На нашей прогулке вы окунетесь в праздничную культуру и кухню города на Неве.

В 4 колоритных заведениях попробуете блюда, которые раскроют настроения и вкусы разных эпох.

Узнаете о мире столичного кутежа и о современных тенденциях местной гастрономии.
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу

Что вас ожидает

Авторская кухня в 4 заведениях

Небольшой компанией мы пройдемся по вкусным местам Питера — у каждого своя идея. Например, заглянем в скрытый, но очень элегантный бар. Посидим в заведении, где хочется быть гусаром и пить шампанское. Гулять будем по сердцу Петербурга, в том числе по литературному кварталу. По пути я поделюсь интересными фактами о достопримечательностях и проведу вас тайными дворами.

История и традиции Петербурга через вкусы и ощущения

Каждое заведение и блюдо, которое вы попробуете, соответствуют определенной эпохе. За 4, 5 часа наш маршрут покажет, как формировалась и развивалась местная кухня.

  • Вы узнаете, что ели первые строители города и как развлекалась высшая аристократия. Какие пирожки можно было купить на рынке, а что подавали к императорскому столу.
  • Мы проследим путь праздничной культуры от ассамблей Петра I до последних модных вечеринок.
  • А еще вы разберетесь в актуальных тенденциях петербургской кухни: поймете, как наш город стал гастрономической столицей России и какие перспективы в этой отрасли сегодня.

Организационные детали

Питание и напитки оплачиваются отдельно (средний чек в одном заведении — 800-1000 руб. с человека).

🚩 Начало и место завершения: в районе метро Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, я — гид-гедонист. Историк по образованию и призванию. На своих экскурсиях рассказываю про традиции развлечений и удовольствий Петербурга разных эпох. Мои экскурсии — это не просто прогулки, а настоящее погружение в мир Петербургского гедонизма.
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10 реальных отзывов от туристов

М
29 июня 2021
Добрый день. Наверное, просто не наш гид. Мы с мужем с историческим образованием, а муж еще и обладает глубокими знаниями по теме экскурсии. Рассказ гида похож на выборочный пересказ книг из серии "Повседневная жизнь… " Но не очень понятно, почему были выбраны именно эти заведения. Диалог на некоторые из тем вообще не получился, т. к. у экскурсовода не хватило знаний. Разочарования больше, чем очарования. Но, думаю, что многим экскурсия понравится. ))
М
25 июня 2021
Гастро-путешествие с Анной понравилось в степени очень! Интересный рассказ, вкусная еда, приятные обстановка и компания. Анна замечательный рассказчик, история о дворцовой жизни (и не только) с ней воспринимается легко за счёт непринуждённой и нешаблонной подачи, расширение для себя гастрономических рамок также оставляет приятные впечатления)
И
25 июня 2021
Спасибо гиду. Выбраны интерксные и разные места. Продумана канва повествования. Кроме того, была создана приятная атмосфера. Все способствовало отдыху и восприятию экскурсии СО ВКУСОМ!
Михаил
27 мая 2021
Очень понравилось. Анна чудесный гид, так увлекательно рассказывает, что действительно погружаешься в эпоху старинного Петербурга. А вкусная еда и необычные места только дополняют эту атмосферу!
А
27 мая 2021
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Анне за увлекательный рассказ, внимание к деталям и прекрасно подобранные заведения. Мы часто бываем в Петербурге, но впервые увидели город с совершенно другой стороны, места, которые мы посетили во время экскурсии - абсолютно уникальны, вкусная еда, необычные интерьеры и локации. Хочется также отметить, что Анна - невероятно приятный собеседник и талантливый рассказчик: микс петербургской интеллигентности, тонкого юмора и харизмы. Обязательно в следующий раз вернёмся на другие маршруты. Спасибо!
М
30 апр 2021
Остались в полном восторге! экскурсия рассказана интересно и при этом так просто, хотя история не является для меня очень простой вещью)
Спасибо большое за организацию данной экскурсии, обязательно сходим ещё!
М
28 апр 2021
Очень интересная экскурсия. Большое спасибо Анне за прекрасно проведенный вечер и вкусную еду.
Илья
27 апр 2021
Это супер экскурсия! Рекомендую экскурсию теперь всем друзьям! Анна рассказывает очень интересно что слушать ее одно удовольствие! Поедая блюда в настолько необычных и красивых заведениях я будто сам погружался в разные эпохи! Я обязательно пойду ещё не один раз на экскурсии к Анне! Спасибо ❤️
З
23 апр 2021
Очень приятно и познавательно провела вечер. Во время экскурсии Аня рассказала множество интересных исторических фактов и мифов, показала интересные фотографии и рассказала о гастро предпочтениях царского Петербурга в различные его эпохи. А подкрепили мы это все вкуснейшим ужином и посещением нескольких антуражем мест. Всем советую, вкусно и для мозгов приятно:)
Андрей
18 апр 2021
Экскурсия очень понравилась. Побывали в нескольких заведений Питера, о которых не имели представления до сегодняшнего дня. Экскурсовод Анна интересно и наглядно освещала тему экскурсии и хочется поблагодарить ее за удовольствие полученное от экскурсии. Рекомендую эту экскурсию всем кто любит прогулки по городу и любителей отведать блюда разных эпох.

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