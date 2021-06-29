Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Небольшой компанией мы пройдемся по вкусным местам Питера — у каждого своя идея. Например, заглянем в скрытый, но очень элегантный бар. Посидим в заведении, где хочется быть гусаром и пить шампанское. Гулять будем по сердцу Петербурга, в том числе по литературному кварталу. По пути я поделюсь интересными фактами о достопримечательностях и проведу вас тайными дворами.
Каждое заведение и блюдо, которое вы попробуете, соответствуют определенной эпохе. За 4, 5 часа наш маршрут покажет, как формировалась и развивалась местная кухня.
Питание и напитки оплачиваются отдельно (средний чек в одном заведении — 800-1000 руб. с человека).