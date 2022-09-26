Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)

Увидеть, как богатства Карелии позволили воплотить самые смелые замыслы при строительстве города

Уже были в Рускеале? Если нет, то наверняка слышали, что именно там добывали великолепный полосчато-серый мрамор для создания Исаакиевского собора, а ещё в нескольких каменоломнях Карелии и Карельского перешейка — гранит для памятников, набережных, дворцов и соборов Петербурга. О роли моего родного края в облике «каменного города» я расскажу на авторской прогулке.
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
Карельский камень в архитектуре Петербурга (с посещением Исаакия)
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Описание

Что вас ожидает

О карельском следе в Петербурге — с душой

Северный регион — моя родина и место силы, поэтому программы моих экскурсий почти всегда отражают любовь к Карелии и неподдельный интерес к ее прошлому. Прочитав несколько замечательных книг, я придумала идею новой прогулки, которая освещает архитектуру северной столицы через материалы, которыми ее обеспечил наш край. А ради того, чтобы впечатление было наиболее полным, я включила в маршрут великолепный Исаакий, где специально для проведения экскурсии получила аккредитацию.

Вы узнаете о происхождении главных построек «каменного города» на Неве, ведь именно так переводится с греческого (Πέτρος) имя его основателя. Увидите шедевры из гранита и мрамора. А также услышите о способах добычи камня и открытии основных месторождений.

Карельские сокровища в петербургских фасадах

  • Мы начнем с посещения Исаакиевского собора — единственного в мире архитектурного шедевра, сочетающего в себе 17 видов разнообразного камня (в том числе и полудрагоценного). Поговорим об открытии Рускеальского мраморного месторождения, истории строительства собора, а также о том, откуда берет свое название Итальянский карьер в горном парке.
  • Далее проследуем в сторону Дворцовой площади, где я расскажу о создании Александровской колонны, объясню, как именно выглядит гранит рапакиви, каким гранитом облицованы первые набережные в городе на Неве, а также набережные послевоенного Петербурга. Здесь же мы разберемся, почему цоколь правого крыла здания Главного штаба облицован серым гранитом, а левого — розовым.
  • Затем рассмотрим атлантов Нового Эрмитажа — выясним, чем же так хорош сердобольский гранит и в чем состоит принципиальное отличие овоидной структуры от гнейсовой.
  • Также вы осмотрите грандиозный Мраморный дворец, который Екатерина Великая подарила своему возлюбленному Григорию Орлову, и выясните, при помощи какого мрамора можно добиться увеличения объема пространства.
  • Не оставим без внимания Михайловский замок, стройматериал для основания которого император Павел «стащил» у Исаакия. Рассмотрим величественный портик резиденции гроссмейстера Мальтийского ордена и порассуждаем о видах камня в его облицовке.
  • В качестве бонуса я поделюсь, каково это — долгое время жить вблизи гранитной ломки, а к концу прогулки вы научитесь отличать буровзрывной способ добычи камня от буроклинового, унося с собой на память частичку Карелии.
  • В завершение проведем викторину для детей и взрослых «Камень, ножницы, гранит», где вам предстоит угадать вид камня (из личной коллекции), используемого в той или иной постройке.

Организационные детали

  • Входные билеты в Исаакиевский собор включены в стоимость экскурсии.
  • Среда — выходной день в музее, но экскурсию по желанию можно провести и без посещения Исаакия
  • Помните, что только аккредитованный руководством музея гид имеет право вести экскурсии в его стенах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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