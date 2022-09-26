Северный регион — моя родина и место силы, поэтому программы моих экскурсий почти всегда отражают любовь к Карелии и неподдельный интерес к ее прошлому. Прочитав несколько замечательных книг, я придумала идею новой прогулки, которая освещает архитектуру северной столицы через материалы, которыми ее обеспечил наш край. А ради того, чтобы впечатление было наиболее полным, я включила в маршрут великолепный Исаакий, где специально для проведения экскурсии получила аккредитацию.
Вы узнаете о происхождении главных построек «каменного города» на Неве, ведь именно так переводится с греческого (Πέτρος) имя его основателя. Увидите шедевры из гранита и мрамора. А также услышите о способах добычи камня и открытии основных месторождений.