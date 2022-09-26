Уже были в Рускеале? Если нет, то наверняка слышали, что именно там добывали великолепный полосчато-серый мрамор для создания Исаакиевского собора, а ещё в нескольких каменоломнях Карелии и Карельского перешейка — гранит для памятников, набережных, дворцов и соборов Петербурга. О роли моего родного края в облике «каменного города» я расскажу на авторской прогулке.

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Описание

Что вас ожидает

О карельском следе в Петербурге — с душой

Северный регион — моя родина и место силы, поэтому программы моих экскурсий почти всегда отражают любовь к Карелии и неподдельный интерес к ее прошлому. Прочитав несколько замечательных книг, я придумала идею новой прогулки, которая освещает архитектуру северной столицы через материалы, которыми ее обеспечил наш край. А ради того, чтобы впечатление было наиболее полным, я включила в маршрут великолепный Исаакий, где специально для проведения экскурсии получила аккредитацию.

Вы узнаете о происхождении главных построек «каменного города» на Неве, ведь именно так переводится с греческого (Πέτρος) имя его основателя. Увидите шедевры из гранита и мрамора. А также услышите о способах добычи камня и открытии основных месторождений.

Карельские сокровища в петербургских фасадах

Мы начнем с посещения Исаакиевского собора — единственного в мире архитектурного шедевра, сочетающего в себе 17 видов разнообразного камня (в том числе и полудрагоценного). Поговорим об открытии Рускеальского мраморного месторождения, истории строительства собора, а также о том, откуда берет свое название Итальянский карьер в горном парке.

— единственного в мире архитектурного шедевра, сочетающего в себе 17 видов разнообразного камня (в том числе и полудрагоценного). Поговорим об открытии Рускеальского мраморного месторождения, истории строительства собора, а также о том, откуда берет свое название Итальянский карьер в горном парке. Далее проследуем в сторону Дворцовой площади , где я расскажу о создании Александровской колонны, объясню, как именно выглядит гранит рапакиви, каким гранитом облицованы первые набережные в городе на Неве, а также набережные послевоенного Петербурга. Здесь же мы разберемся, почему цоколь правого крыла здания Главного штаба облицован серым гранитом, а левого — розовым.

, где я расскажу о создании Александровской колонны, объясню, как именно выглядит гранит рапакиви, каким гранитом облицованы первые набережные в городе на Неве, а также набережные послевоенного Петербурга. Здесь же мы разберемся, почему цоколь правого крыла здания Главного штаба облицован серым гранитом, а левого — розовым. Затем рассмотрим атлантов Нового Эрмитажа — выясним, чем же так хорош сердобольский гранит и в чем состоит принципиальное отличие овоидной структуры от гнейсовой.

— выясним, чем же так хорош сердобольский гранит и в чем состоит принципиальное отличие овоидной структуры от гнейсовой. Также вы осмотрите грандиозный Мраморный дворец , который Екатерина Великая подарила своему возлюбленному Григорию Орлову, и выясните, при помощи какого мрамора можно добиться увеличения объема пространства.

, который Екатерина Великая подарила своему возлюбленному Григорию Орлову, и выясните, при помощи какого мрамора можно добиться увеличения объема пространства. Не оставим без внимания Михайловский замок , стройматериал для основания которого император Павел «стащил» у Исаакия. Рассмотрим величественный портик резиденции гроссмейстера Мальтийского ордена и порассуждаем о видах камня в его облицовке.

, стройматериал для основания которого император Павел «стащил» у Исаакия. Рассмотрим величественный портик резиденции гроссмейстера Мальтийского ордена и порассуждаем о видах камня в его облицовке. В качестве бонуса я поделюсь, каково это — долгое время жить вблизи гранитной ломки, а к концу прогулки вы научитесь отличать буровзрывной способ добычи камня от буроклинового, унося с собой на память частичку Карелии.

В завершение проведем викторину для детей и взрослых «Камень, ножницы, гранит», где вам предстоит угадать вид камня (из личной коллекции), используемого в той или иной постройке.

Организационные детали