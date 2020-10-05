16 отзывов оставили туристы

Императоры, генералы, масоны
Казанский собор — это классика итальянского зодчества с нашим национальным характером. Пусть он напоминает лучшие архитектурные памятники Рима и Флоренции, оказавшись внутри, вы ощутите присутствие русского духа. Мы прогуляемся вокруг и полюбуемся плавностью линий храма, вспомним страницы истории 📖 Отечественной войны 1812 года, Блокады и Великой Отечественной войны, а также поговорим о военных трофеях русского народа. Я расскажу о Мальтийском ордене и его почетном магистре, императоре Павле, о магических знаках, что окружают собор, и тайном пути масонства в России.
Экстерьер и интерьер
Я познакомлю вас с историей строительства собора и судьбой выдающегося архитектора Воронихина, после чего мы вместе обсудим нравы и обычаи начала XIX века. Вы оцените внутреннее убранство великолепного храма, увидите одну из самых почитаемых икон в Православной вере — икону Казанской Божьей Матери — и приоткроете историю голубя под потолком. А затем мы отправимся на небольшую прогулку 👣 по центру. Дом компании «Зингер», дом Писателей, Строгановский дворец и красивейшая Дворцовая площадь станут прекрасным завершением экскурсии 🧭. Здесь я расскажу о жизни и деяниях Императора Александра I и выдающихся личностях золотой эпохи.