16 отзывов оставили туристы

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Казанский собор снаружи и внутри

Осмотреть доминанту города на Неве, разобраться в секретных символах и поклониться святыням

4.9
16 отзывов
Мария
Мария – представитель из Санкт-Петербурга
Казанский собор находится в самом сердце Петербурга на Невском проспекте.

Зачастую он становится первым, что видят гости Северной столицы ⭐️ по приезде в центр.

Но за знакомым фасадом, который сияет на каждой открытке, скрывается множество тайн.

Давайте их откроем!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 590 ₽ за человека

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Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри

Что вас ожидает

Императоры, генералы, масоны
Казанский собор — это классика итальянского зодчества с нашим национальным характером. Пусть он напоминает лучшие архитектурные памятники Рима и Флоренции, оказавшись внутри, вы ощутите присутствие русского духа. Мы прогуляемся вокруг и полюбуемся плавностью линий храма, вспомним страницы истории 📖 Отечественной войны 1812 года, Блокады и Великой Отечественной войны, а также поговорим о военных трофеях русского народа. Я расскажу о Мальтийском ордене и его почетном магистре, императоре Павле, о магических знаках, что окружают собор, и тайном пути масонства в России.

Экстерьер и интерьер
Я познакомлю вас с историей строительства собора и судьбой выдающегося архитектора Воронихина, после чего мы вместе обсудим нравы и обычаи начала XIX века. Вы оцените внутреннее убранство великолепного храма, увидите одну из самых почитаемых икон в Православной вере — икону Казанской Божьей Матери — и приоткроете историю голубя под потолком. А затем мы отправимся на небольшую прогулку 👣 по центру. Дом компании «Зингер», дом Писателей, Строгановский дворец и красивейшая Дворцовая площадь станут прекрасным завершением экскурсии 🧭. Здесь я расскажу о жизни и деяниях Императора Александра I и выдающихся личностях золотой эпохи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входной билет 🎫 включен в стоимость
  • Для посещения собора не требуется особый дресс-код
Начало и место завершения
🚩 около Казанского собора
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор снаружи и внутри

Экскурсия проводится в четверг, субботу и воскресенье в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
С детства я рассказывала истории, и мир вокруг оживал: каменные статуи говорили со мной, мостовые шептали о тех, кто по ним прошел, а в каждом доме я видела отголоски прекрасного прошлого. Уже тогда я поняла, что хочу рассказывать истории и работа гидом — это моя главная мечта. День, когда я получила свой диплом гида-экскурсовода, стал одним из самых счастливых!. Петербург — мой родной любимый город, и делиться историями моего Дома — честь для меня. Со временем спрос на мои туры вырос, и я собрала команду гидов. Мои коллеги — профессионалы своего дела со всеми необходимыми лицензиями в основные музеи города, но главное, что объединяет их всех — страсть к городу, к работе и к жизни. Вместе мы творим свою историю и хотим разделить ее с вами через наши экскурсии.
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16 отзывов оставили туристы

5 октября 2020
Всё по делу, по моему мнению несколько лаконично, тему архитектурных элементов снаружи собора и внутреннего убранства нужно раскрывать подробнее.
4 октября 2020
Очень хороший гид. Экскурсия прошла великолепно. Рекомендую.
13 сентября 2020
Владимир - отличный гид, знающий, интересующийся, увлечённый. Было действительно интересно, и полтора часа пролетели как одна минута, даже несмотря на не самую комфортную погоду. Очень рекомендую!
1 сентября 2020
Были на экскурсии с сыном. Нашим гидом была Мария. Мария очень увлекательно и интересно рассказывала. Местами с юмором, местами с грустью. С удовольствием отвечала на вопросы. Обязательно вернемся ещё. Польше экскурсий!!! Удачи!!!
30 августа 2020
Очень понравилась экскурсия по Казанскому собору от Марии!! Настолько тёплое ощущение осталось!!!! Восторг !!!!! Были с дочкой 11 лет, слушали с замиранием сердца)))) Необыкновенное место!! Мария, обязательно вернёмся и с удовольствием ещё встретимся)))
28 августа 2020
Уже посетил тур про Исаакиевский собор, который очень понравился, решил присоединиться к этому. Увлекательная прогулка, которая не оставит никого равнодушным! Красивый собор, очень интересный познавательный рассказ об истории, легко и просто, при этом не легкомысленно, а так, как надо! Маршрут интересный, расстояние не очень большое, так что не устанешь. Всем рекомендую!
28 августа 2020
Экскурсовод Мария. Эмоционально, живо. Рекомендуем.
28 августа 2020
Содержательная экскурсия, гид Мария увлекательно рассказала и о Казанском соборе и о исторических моментах на небольшом пешеходном маршруте. Несмотря на дождь, получили большое удовольствие!
27 августа 2020
Прямо очень понравилось! Прекрасный гид, крутой маршрут, посетили не только собор, но и еще поговорили о Невском (а я из Москвы и часто бываю, вроде бы все знаю, но было очень интересно!), Дворцовой и даже Эрмитаже, тур очень логичный, познавательный, 10 из 10!
27 августа 2020
Замечательный тур! Не только собор, но интересные истории от гида, понравилось все, время пролетело незаметно и занимательно, узнала несколько вещей, которых не знала и это было приятно:) Скучно не было от слова "совсем", думаю, с детьми будет тоже интересно. Спасибо!
27 августа 2020
Отличная экскурсия, эмоционально и душевно! Рекомендую всем. Экскурсовод Мария.
24 августа 2020
Мария отличный гид. Прекрасная подача информации, интересные исторические факты и просто позитивная аура. Всем советую!! С удовольствием схожу на ещё одну экскурсию с ней
21 августа 2020
Потрясающая экскурсия! Приятным бонусом прогулка по Невскому до Дворцовой площади. Мария прекрасно провела экскурсию, были очень интересно и познавательно, даже для ребенка. Спасибо, Маша!
21 августа 2020
Очень приятная девушка Мария! Сама экскурсия проведена хорошо! Мне понравилось, но хотелось бы побольше истории о событиях того времени! Экскурсия идеально подходит для туристов впервые посетивших город и школьников старших классов. Для них будет интересно!!!
Мария
Ответ гида:Шамиль, здравствуйте, нам очень жаль, что экскурсия Вам не очень, вероятно, понравилась или Вы ожидали чего-то другого. При проведении туров всегда балансируешь между тем, чтобы не было скучно, но при этом важно говорить об истории и не скатываться в былинность и лженауку, для нас важно быть легкими, веселыми, но при этом серьезными. Эта грань настолько тонкая, что стоит сделать шаг в одну из сторон, как ты уже «скучный» или «не историчный». Плохо это или хорошо, но мы очень стараемся быть где-то посередине и не всегда можем угодить тем, кто пришёл только ради истории и хочет академичного подхода ( а многие наши Гиды кандидаты исторических наук и мы можем об этом говорить много) или же тем, кому нужно исключительно веселье и шутки. В любом случае спасибо большое за отзыв, мы рады любой оценке и будем стремиться стать лучше! А если Вам хочется погрузиться больше в историю, с радостью проведём для Вас частный тур по Казанскому соборе, где мы сможем учесть все Ваши пожелания! :) С уважением, Команда
16 августа 2020
Спасибо нашему экскурсоводу Макару! Экскурсия была очень интересная, историческая, мы слушали с огромным удовольствием. Рекомендую всем, кто приезжает в Петербург.
Ещё 1 отзыв

Мария проводит ещё 4 экскурсии

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