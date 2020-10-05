16 отзывов оставили туристы

Мария

Ответ гида: Шамиль, здравствуйте, нам очень жаль, что экскурсия Вам не очень, вероятно, понравилась или Вы ожидали чего-то другого. При проведении туров всегда балансируешь между тем, чтобы не было скучно, но при этом важно говорить об истории и не скатываться в былинность и лженауку, для нас важно быть легкими, веселыми, но при этом серьезными. Эта грань настолько тонкая, что стоит сделать шаг в одну из сторон, как ты уже «скучный» или «не историчный». Плохо это или хорошо, но мы очень стараемся быть где-то посередине и не всегда можем угодить тем, кто пришёл только ради истории и хочет академичного подхода ( а многие наши Гиды кандидаты исторических наук и мы можем об этом говорить много) или же тем, кому нужно исключительно веселье и шутки. В любом случае спасибо большое за отзыв, мы рады любой оценке и будем стремиться стать лучше! А если Вам хочется погрузиться больше в историю, с радостью проведём для Вас частный тур по Казанскому соборе, где мы сможем учесть все Ваши пожелания! :) С уважением, Команда