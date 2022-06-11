Кладбище поездов в Лебяжьем

Посетить железнодорожный музей под открытым небом и узнать о его самых ценных экспонатах

Приглашаем вас изучить, пожалуй, самый неординарный музей в окрестностях Петербурга — выставку поездов на станции Лебяжье.

Здесь вас встретят бывалые локомотивы и электровозы, трофейный немецкий паровоз, дизель-поезд и другие экспонаты.

А наши истории об эволюции транспорта, устройстве вагонов и судьбе некоторых обитателей музея помогут вам сложить увиденное в цельную картину.
Кладбище поездов в Лебяжьем
Кладбище поездов в Лебяжьем
Кладбище поездов в Лебяжьем
Кладбище поездов в Лебяжьем
Кладбище поездов в Лебяжьем
Кладбище поездов в Лебяжьем
Кладбище поездов в Лебяжьем
Кладбище поездов в Лебяжьем
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Что вас ожидает

Выставка поездов под открытым небом

Мы встретим вас у станции Лебяжье, недалеко от Санкт-Петербурга. Здесь, в своеобразном филиале Музея железнодорожного транспорта, собралась уникальная компания — локомотивы, поезда, раритетные паровозы и тепловозы, электропоезда и дизельный транспорт. По экспонатам этой коллекции вы проследите всю историю развития российских железных дорог. И не только российских — мы взглянем даже на трофейный немецкий паровоз, который был переделан под нашу колею и прослужил долгое время после войны.

Железнодорожные истории

Рассматривая старинные составы и вагоны, мы поговорим о судьбе наиболее интересных экспонатов музея. Разберемся в конструкции паровозов и азах управления поездами, вспомним энтузиастов, которые восстанавливают потрепанные временем локомотивы. Вы увидите образцы имперской, советской и постсоветской ж/д техники, включая паровозы конца 19 века, дизель-поезд начальника Октябрьской железной дороги и последнее пополнение музея — шахтный электровоз, применявшийся при строительстве метро.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто увлечен историей железных дорог, развитием техники и транспорта, а также просто любителям атмосферных мест и фотографий.

Организационные детали

  • Сопровождающий встретит вас на ж\д станции Лебяжье, проведет к музею (примерно 5-7 мин пешком) и передаст гиду из нашей команды
  • До станции можно добраться на электричке от Балтийского вокзала (примерно 1,5 часа в дороге, стоимость билета 140 руб.). Также возможно подъехать на личном авто прямо к стоянке около ворот музея.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ж/Д станции Лебяжье
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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