Торжественный концерт классической музыки в традициях музыкальных салонов Санкт-Петербурга во Дворце Великого Князя Владимира Александровича.

Всех гостей ждет бокал игристого вина и эксклюзивная прогулка 👣 по залам Владимирского дворца с экскурсией. Вы увидите парадные интерьеры, выполненные в различных стилях, узнаете историю 📖 дворца, пережившего революционную смену эпох, и его владельцев — великокняжеской четы Романовых.

Дворец Великого Князя Владимира был одним из центров светской жизни Петербурга XIX века, и сегодня у вас есть возможность почувствовать очарование аристократичной Северной столицы ⭐️ в атмосфере праздничного музыкального вечера.

В программе концерта представлены яркие произведения и великие имена. Виртуозы Мариинского и Михайловского театров исполнят для вас сочинения В. Рахманинова, П. И. Чайковского, И. Штрауса, А. Вивальди. Каждое выступление дополняется небольшим рассказом о композиторах и истории исполняемого произведения.