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Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»

4.9
13 отзывов
Андрей Э.
Андрей Э. – Гид из Санкт-Петербурга
Насладитесь музыкой Вивальди, Чайковского и Рахманинова в камерном зале Дворца Великого Князя Владимира Александровича, сына Александра II.

Вы попадете во флорентийское палаццо на берегу Невы, в 3 минутах от Зимнего дворца.

Вас встретят бокалом шампанского и вы отправитесь слушать музыкантов оркестров Мариинского и Михайловского театров в дворцовом зале в стиле нео-роккоко.

Перед концертов вы прогуляетесь 👣 с экскурсоводом по парадным залам, которые украшают скульптуры, лепнина и живопись.
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  • 👥Групповая
  • 🥰Романтическая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🎫Онлайн билеты

  • 3 375 ₽ за человека

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Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»
Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»

Что вы увидите

  • Дворец Великого княза Владимира - сына Александра II
  • брата Александра III
  • дяди Николая II.
Торжественный концерт классической музыки в традициях музыкальных салонов Санкт-Петербурга во Дворце Великого Князя Владимира Александровича.
Всех гостей ждет бокал игристого вина и эксклюзивная прогулка 👣 по залам Владимирского дворца с экскурсией. Вы увидите парадные интерьеры, выполненные в различных стилях, узнаете историю 📖 дворца, пережившего революционную смену эпох, и его владельцев — великокняжеской четы Романовых.
Дворец Великого Князя Владимира был одним из центров светской жизни Петербурга XIX века, и сегодня у вас есть возможность почувствовать очарование аристократичной Северной столицы ⭐️ в атмосфере праздничного музыкального вечера.
В программе концерта представлены яркие произведения и великие имена. Виртуозы Мариинского и Михайловского театров исполнят для вас сочинения В. Рахманинова, П. И. Чайковского, И. Штрауса, А. Вивальди. Каждое выступление дополняется небольшим рассказом о композиторах и истории исполняемого произведения.
Что входит
  • приветственный бокал шампанского
  • программка концерта
  • комплимент от художника
  • экскурсия по парадным залам дворца
  • концерт классической музыки.
Что не входит
  • Трансфер
Начало
🚩 Дворцовая набережная, 26
Место завершения
🏁 в уникальном дворце династии Романовых.
Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»
Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»
Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»
Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»
Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей Э.
Андрей Э.
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13 отзывов оставили туристы

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