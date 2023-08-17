Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Пройти по Неве в вечернее время, когда всё вокруг подсвечивается тёплыми огоньками, на двухпалубном теплоходе — отличный способ повзаимодействовать с Петербургом.
Вдобавок к изумительным видам, вы насладитесь живой музыкой и, если захотите, поужинаете в ресторане прямо на борту теплохода.
Вдобавок к изумительным видам, вы насладитесь живой музыкой и, если захотите, поужинаете в ресторане прямо на борту теплохода.
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Описание
Что вас ожидает
«Ряпушка» — это двухпалубный теплоход-ресторан с большой прогулочной зоной под открытым небом. Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин. А бокал шампанского получит каждый, независимо от категории билета!
В наступающем сезоне шеф-повар разработал для вас новое меню с мясными и рыбными блюдами, приготовленными на гриле, фирменными салатами и интересными закусками. Вы можете выбрать готовый сет блюд в формате «Standard» или «Premium», а также сделать заказ по меню.
Дополнительная информация о круизе и теплоходе
- возможность предварительного выбора мест
- VIP-зона для тех, кто предпочитает уединение
- большой выбор напитков, включая барную, коктейльную и винную карты
Достопримечательности на маршруте
- Адмиралтейство
- Крейсер «Аврора»
- Кунсткамера
- Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Крестовский остров
- Стадион «Петровский»
- Вантовый мост ЗСД
- «Лахта-центр»
Организационные детали
- На борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед
- Тариф VIP включает бокал шампанского на гостя и фруктовую тарелку
- При бронировании VIP-столика на 8 человек специальные места на открытой палубе включены в стоимость
- Тариф Standard включает в себя, помимо самого билета, ужин по https://boattrip.ru/upload/iblock/menu_rest/2023/Standard.pdf" rel="nofollow" target="_blank">меню Standard
- Тариф Premium включает в себя, помимо самого билета, ужин по https://boattrip.ru/upload/iblock/menu_rest/2023/Premium.pdf" rel="nofollow" target="_blank">меню Premium
- Трансфер от или до Крестовского острова в центр: взрослый — 800 руб., детский (от 3 до 12) — 500 руб.
ежедневно в 18:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Кунсткамера»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 18:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 68 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 242 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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