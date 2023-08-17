Пройти по Неве в вечернее время, когда всё вокруг подсвечивается тёплыми огоньками, на двухпалубном теплоходе — отличный способ повзаимодействовать с Петербургом. Вдобавок к изумительным видам, вы насладитесь живой музыкой и, если захотите, поужинаете в ресторане прямо на борту теплохода.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Ряпушка» — это двухпалубный теплоход-ресторан с большой прогулочной зоной под открытым небом. Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин. А бокал шампанского получит каждый, независимо от категории билета!

В наступающем сезоне шеф-повар разработал для вас новое меню с мясными и рыбными блюдами, приготовленными на гриле, фирменными салатами и интересными закусками. Вы можете выбрать готовый сет блюд в формате «Standard» или «Premium», а также сделать заказ по меню.

Дополнительная информация о круизе и теплоходе

возможность предварительного выбора мест

VIP-зона для тех, кто предпочитает уединение

большой выбор напитков, включая барную, коктейльную и винную карты

Достопримечательности на маршруте

Адмиралтейство

Крейсер «Аврора»

Кунсткамера

Ростральные колонны

Петропавловская крепость

Крестовский остров

Стадион «Петровский»

Вантовый мост ЗСД

«Лахта-центр»

Организационные детали