Что вы увидите
- Кунсткамера (основная экспозиция)
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
Напишите о деталях
- Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
- Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
- Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
- В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
- Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
Что не входит
- Экскурсионное обслуживание
- Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Университетская наб., 3
Выберите дату начала действия билетов
- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник 8.
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48 отзывов оставили туристы
Спутник 8. проводит ещё 1 экскурсию
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