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«Кунсткамера»: входной билет в музей на основную экспозицию

3.5
48 отзывов
Спутник 8.
Спутник 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Билет 🎫 в Кунсткамеру позволит Вам осмотреть основную экспозицию музея. Кунсткамера, музей 🖼 антропологии и этнографии имени Петра Великого — первый музей России, учреждённый императором Петром Великим. Обладает уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю 📖 и быт многих народов. Но многим этот музей известен своей «особенной» коллекцией анатомических редкостей и аномалий.
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  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи

  • 500 ₽ за человека

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«Кунсткамера»: входной билет в музей на основную экспозицию
«Кунсткамера»: входной билет в музей на основную экспозицию

Что вы увидите

  • Кунсткамера (основная экспозиция)

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    Что входит
    • Проход в музей до 17:00
    Что не входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
    Начало и место завершения
    🚩 Университетская наб., 3
    «Кунсткамера»: входной билет в музей на основную экспозицию
    «Кунсткамера»: входной билет в музей на основную экспозицию
    «Кунсткамера»: входной билет в музей на основную экспозицию
    «Кунсткамера»: входной билет в музей на основную экспозицию

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    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Спутник 8.
    Спутник 8.
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    48 отзывов оставили туристы

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