Спутник 8. – Гид из Санкт-Петербурга

Билет 🎫 в Кунсткамеру позволит Вам осмотреть основную экспозицию музея. Кунсткамера, музей 🖼 антропологии и этнографии имени Петра Великого — первый музей России, учреждённый императором Петром Великим. Обладает уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю 📖 и быт многих народов. Но многим этот музей известен своей «особенной» коллекцией анатомических редкостей и аномалий.