Сыграй с Петербургом в игру! Наш квест для тех, кто любит узнавать город 🏙️ самостоятельно — но весело 🥳, с умом и азартом. Гид встретит вас на старте и финише, всё время будет на связи. Сам Петербург вам в помощь: вооружайтесь смекалкой, получайте инвентарь и смотрите на детали — ваши догадки помогут найти финальную локацию и открыть историческую тайну. А попутно вы исследуете самый центр города!