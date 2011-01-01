в районе Невского проспекта. Увидите известные места — например
Дворцовую площадь и храм Спаса-на-Крови. Но разгадки поведут вас не по классическим дорогам
а через тайные дворики города
и покажут жизнь Северной столицы!
Сыграй с Петербургом в игру! Наш квест для тех, кто любит узнавать город 🏙️ самостоятельно — но весело 🥳, с умом и азартом. Гид встретит вас на старте и финише, всё время будет на связи. Сам Петербург вам в помощь: вооружайтесь смекалкой, получайте инвентарь и смотрите на детали — ваши догадки помогут найти финальную локацию и открыть историческую тайну. А попутно вы исследуете самый центр города!
Что входит
Услуги гида
напитки.
Что не входит
Начало
🚩 метро Адмиралтейская
Место завершения
🏁 ул. Малая Садовая
Выберите день для проведения квеста
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.