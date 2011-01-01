Квест "Наследники великой империи"

АннаЗлата
АннаЗлата – Гид из Санкт-Петербурга
Квест "Наследники великой империи"
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕵️Квест
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Квест "Наследники великой империи"
Квест "Наследники великой империи"

Что вы увидите

  • Вы будете гулять в сердце Петербурга
  • в районе Невского проспекта. Увидите известные места — например
  • Дворцовую площадь и храм Спаса-на-Крови. Но разгадки поведут вас не по классическим дорогам
  • а через тайные дворики города
  • и покажут жизнь Северной столицы!
Сыграй с Петербургом в игру! Наш квест для тех, кто любит узнавать город 🏙️ самостоятельно — но весело 🥳, с умом и азартом. Гид встретит вас на старте и финише, всё время будет на связи. Сам Петербург вам в помощь: вооружайтесь смекалкой, получайте инвентарь и смотрите на детали — ваши догадки помогут найти финальную локацию и открыть историческую тайну. А попутно вы исследуете самый центр города!
Что входит
  • Услуги гида
  • напитки.
Что не входит
    Начало
    🚩 метро Адмиралтейская
    Место завершения
    🏁 ул. Малая Садовая
    Квест "Наследники великой империи"
    Квест "Наследники великой империи"

    Выберите день для проведения квеста

    • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    АннаЗлата
    АннаЗлата
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