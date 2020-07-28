1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Игра с Питером

Перед началом приключения вас встречу я или другой гид из нашей команды: вы получите стартовый инвентарь, погрузитесь в тему квеста, распределите роли и отправитесь исследовать Петербург самостоятельно. Но мы, конечно, всегда на связи — не дадим заскучать и застопориться на одном месте. Квест линейный: чтобы перейти к следующей локации, нужно выполнять задания, общаться с помощниками, понимать подсказки.

Нетривиальный маршрут

Вы будете гулять 👣 в сердце Петербурга, в районе Невского проспекта. Увидите известные места — например, Дворцовую площадь и храм Спаса-на-Крови. Но разгадки поведут вас не по классическим дорогам, а через дворы города, и покажут жизнь Северной столицы!

Кому подойдет квест

Любопытным взрослым путешественникам и детям от 14 лет.

Организационные детали

Чтобы всегда оставаться на связи с гидом, у вас должен быть телефон с доступом в интернет.