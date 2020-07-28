1 отзыв оставили туристы

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Квест по Петербургу «Наследники великой империи»

Шаг за шагом открыть секреты города и погулять по его атмосферным дворикам

5
1 отзыв
Zlata
Zlata – представитель из Санкт-Петербурга
Наш квест для тех, кто любит узнавать город 🏙️ самостоятельно — но весело 🥳, с умом и азартом.

Гид встретит вас на старте и финише, всё время будет на связи.

Сам Петербург вам в помощь: вооружайтесь смекалкой, получайте инвентарь и смотрите на детали — ваши догадки помогут найти финальную локацию и открыть историческую тайну.

А попутно вы исследуете самый центр города!
Задать вопросОбычно отвечает за 25 ч.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»

Что вас ожидает

Игра с Питером
Перед началом приключения вас встречу я или другой гид из нашей команды: вы получите стартовый инвентарь, погрузитесь в тему квеста, распределите роли и отправитесь исследовать Петербург самостоятельно. Но мы, конечно, всегда на связи — не дадим заскучать и застопориться на одном месте. Квест линейный: чтобы перейти к следующей локации, нужно выполнять задания, общаться с помощниками, понимать подсказки.

Нетривиальный маршрут
Вы будете гулять 👣 в сердце Петербурга, в районе Невского проспекта. Увидите известные места — например, Дворцовую площадь и храм Спаса-на-Крови. Но разгадки поведут вас не по классическим дорогам, а через дворы города, и покажут жизнь Северной столицы!

Кому подойдет квест

Любопытным взрослым путешественникам и детям от 14 лет.

Организационные детали

Чтобы всегда оставаться на связи с гидом, у вас должен быть телефон с доступом в интернет.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Адмиралтейская
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»
Квест по Петербургу «Наследники великой империи»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Zlata
Zlata
Мы команда опытных дипломированных гидов и единомышленников. Мы любим своё дело и любим Петербург. Основатели проекта — Аня и Злата. На протяжении 6 лет мы работаем с туристами из разных стран мира (даже проводили экскурсии для правительственных делегаций из стран Европы), и знаем, что главная цель путешествия — это положительные эмоции. Именно их мы дарим участникам наших квестов!
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1 отзыв оставили туристы

28 июля 2020
Благодаря квесту узнаёшь о таких достопримечательностях СПб, о которых вряд ли расскажут путеводители. Над загадками надо сильно подумать, что также делает квест интересным. Уровень загадок предполагает и определённый образовательный уровень участников. Поэтому квест подойдёт для семейного отдыха, где взрослые дополнят своими знаниями знания детей.

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