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Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»

Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Во время квест-прогулки вы не только пройдёте по тем же улицам и площадям, по которым ходили первые жители города и его основатель — Петр Великий, но почувствуете, как и чем они жили.

Откуда узнавали новости, как следили за временем, как праздновали победы и учились жить по-европейски.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕵️Квест
  • 🏛История и архитектура
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 550 ₽ за человека

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Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»
Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»

Что вы увидите

  • Территория Петропавловской крепости
  • Троицкая площадь
  • Петровская набережная
  • Александровский парк
  • Кронверк
Что вас ожидает: В давние времена от любого города существовали ключи. Есть такие и у Северной столицы ⭐️. Так где они хранятся и как выглядят? А может быть, они виртуальные, открывающие путь к разгадке тайны притягательности города на Неве.
Ответить на эти вопросы, вы сможете, погрузившись в атмосферу петровской эпохи в районе Петропавловской крепости, Троицкой площади и Кронверка в ходе квест-прогулки «Найди ключи от Петербурга».
Вы «побываете» на ассамблее, выучите язык веера, выполните несложное задание и «получите» ключи к пониманию этого — одного из лучших городов на земле. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Пешеходная квест-прогулка.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Иоанновский мост, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 метро Горьковская, Санкт-Петербург
Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»
Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»
Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»
Квест-прогулка «Найди ключи от Петербурга»

Выберите день для проведения квеста

  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия Д.
Наталия Д.
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