Что вас ожидает: В давние времена от любого города существовали ключи. Есть такие и у Северной столицы ⭐️. Так где они хранятся и как выглядят? А может быть, они виртуальные, открывающие путь к разгадке тайны притягательности города на Неве.

Ответить на эти вопросы, вы сможете, погрузившись в атмосферу петровской эпохи в районе Петропавловской крепости, Троицкой площади и Кронверка в ходе квест-прогулки «Найди ключи от Петербурга».

Вы «побываете» на ассамблее, выучите язык веера, выполните несложное задание и «получите» ключи к пониманию этого — одного из лучших городов на земле. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.