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Малая Охта. Оплот старой веры

4
1 отзыв
Никита Е.
Никита Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Во время трехчасовой прогулки по Малой Охте мы посмотрим на современный облик района и вместе с этим сравним его с образами прошлого, от которых теперь осталась только история 📖.

Малая Охта хранит в себе много тайн, а ее главные достопримечательности 🏛️ не бросаются в глаза с первого взгляда.

Я проведу вас по этому мистическому району и познакомлю с малоизвестной историей Охоты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 400 ₽ за экскурсию

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Малая Охта. Оплот старой веры
Малая Охта. Оплот старой веры

Что вы увидите

  • Уткина дача
  • Малоохтинское староверческое кладбище
  • Блокадная церковь.
В чем отличие потребительской современной культуры от всех исторических сообществ? Как связана гражданская культура Петербурга с общинами староверов Охты? В чем отличие города от монастыря, лавры от киновии? Кто жил на кладбище в разные исторические эпохи? Мы вместе порассуждаем об этом в диалоге, в темпе пешего похода.
В ходе трехчасовой прогулки по Малой Охте, из исторического центра урбанизации, мы разом попадём на чудом сохранившееся староверское беспоповское кладбище. Вы задумаетесь о том, как человек из поколения в поколение решает проблему смерти. Это история 📖 связи Поморья с Европой, сельской окраины - со столичным Петербургом.
Что входит
  • Вход на все площадки свободный
  • но их обитатели любят пожертвования
  • в любом размере.
Что не входит
  • Возможный перекус с обсуждением темы в конце маршрута.
Начало
🚩 Уткин мост, наб. Река Оккервиль, напротив усадьбы
Место завершения
🏁 метро Новочеркасская
Малая Охта. Оплот старой веры
Малая Охта. Оплот старой веры
Малая Охта. Оплот старой веры
Малая Охта. Оплот старой веры
Малая Охта. Оплот старой веры
Малая Охта. Оплот старой веры

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита Е.
Никита Е.
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