В чем отличие потребительской современной культуры от всех исторических сообществ? Как связана гражданская культура Петербурга с общинами староверов Охты? В чем отличие города от монастыря, лавры от киновии? Кто жил на кладбище в разные исторические эпохи? Мы вместе порассуждаем об этом в диалоге, в темпе пешего похода.

В ходе трехчасовой прогулки по Малой Охте, из исторического центра урбанизации, мы разом попадём на чудом сохранившееся староверское беспоповское кладбище. Вы задумаетесь о том, как человек из поколения в поколение решает проблему смерти. Это история 📖 связи Поморья с Европой, сельской окраины - со столичным Петербургом.