В чем отличие потребительской современной культуры от всех исторических сообществ? Как связана гражданская культура Петербурга с общинами староверов Охты? В чем отличие города от монастыря, лавры от киновии? Кто жил на кладбище в разные исторические эпохи? Мы вместе порассуждаем об этом в диалоге, в темпе пешего похода.
В ходе трехчасовой прогулки по Малой Охте, из исторического центра урбанизации, мы разом попадём на чудом сохранившееся староверское беспоповское кладбище. Вы задумаетесь о том, как человек из поколения в поколение решает проблему смерти. Это история 📖 связи Поморья с Европой, сельской окраины - со столичным Петербургом.
Что входит
Вход на все площадки свободный
но их обитатели любят пожертвования
в любом размере.
Что не входит
Возможный перекус с обсуждением темы в конце маршрута.
Начало
🚩 Уткин мост, наб. Река Оккервиль, напротив усадьбы
Место завершения
🏁 метро Новочеркасская
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.