в среду в 13:15

Метеор в Стрельну и обратно + экскурсия + обед в ресторане

Удобный и интересный способ побывать в великолепной резиденции

Метеор, вмещающий до 70 человек на борту, всего за полчаса доставит вас в Стрельну, обновленную и прекрасную загородную резиденцию императоров. Вместо пробок вы насладитесь видами Финского залива и сделаете отличные фото. С гидом погуляете по парку и залам Константиновского дворца. Обед в ресторане и обратный путь на метеоре также включены в стоимость.
Метеор в Стрельну и обратно + экскурсия + обед в ресторане
Метеор в Стрельну и обратно + экскурсия + обед в ресторане
Метеор в Стрельну и обратно + экскурсия + обед в ресторане
Метеор в Стрельну и обратно + экскурсия + обед в ресторане
Метеор в Стрельну и обратно + экскурсия + обед в ресторане
Метеор в Стрельну и обратно + экскурсия + обед в ресторане
Метеор в Стрельну и обратно + экскурсия + обед в ресторане
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Петербург — Стрельна — Петербург с ветерком! Теплоход на подводных крыльях «Метеор» — самый быстрый и удобный способ добраться из Северной столицы до Константиновского дворца в Стрельне. По пути вы с воды увидите Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова, а также полюбуетесь панорамами Финского залива.

Экскурсия с гидом по парку и дворцу. Во время двухчасовой программы вы пройдете по аллеям русского Версаля и перенесетесь в 18 век. Рассмотрите восстановленные фасады Константиновского дворца и богатые интерьеры.

Обед в ресторане «Яхт-Клуб» Пресс-центра. Перед отправлением обратно вы пообедаете с видом на Финский залив. В меню: греческий салат, борщ со сметаной, хлеб, куриный шницель с картофельным пюре и томатным соусом, морковный пирог, ягодный морс, минеральная вода и чай.

Организационные детали

  • В стоимость включено: поездка на метеоре (туда и обратно), экскурсия по парку и дворцу, обед в ресторане «Яхт-Клуб»
  • Тайминг: метеор из Петербурга в Стрельну (30 минут) — экскурсия по парку и Константиновскому дворцу (2 часа) — обед (40 минут) — метеор из Стрельны в Петербург (30 минут)
  • Экскурсия на метеоре не проводится, в Стрельне экскурсию для вас проведет профессиональный гид
  • Продолжительность программы может быть изменена из-за подъема уровня воды и перекрытия акваторий
  • Возрастная категория 6+

в среду в 13:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой пристани
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:15
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥ГрупповыеВодные развлечения🧒Можно с детьми🚀На метеореФинский залив🗽ДостопримечательностиКонстантиновский дворец🍤ГастрономическиеС обедом

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
5 часов
🚀 На метеоре
Билет на борт
Спутник
4.2
1180 отзывов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Вы отправитесь в резиденцию русских царей самым быстрым и удобным транспортом - на «Метеоре». Дорога займет чуть больше
Сегодня
Завтра
20 июня
21 июня
от 1 700 за 1 человека
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.4
276 отзывов
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Экскурсия по одному из самых неоднозначных мест Петербурга - Стрельне
20 июня
21 июня
23 июня
25 июня
2 100 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
5 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ЛенбаТур
4.7
70 отзывов
Очень популярно сейчас
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия, во время которой вы побываете в Царском Селе - летней императорской резиденции в городе Пушкин
10 200 за 1-7 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ЛенбаТур
4.7
49 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия - прекрасный способ осмотреть все достопримечательности вне зависимости от капризов петербургской
от 6 800 за 1-3 чел.
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Филипп
4.8
24 отзыва
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
Увидеть резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
Завтра
22 июня
29 июня
6 июля
28001 960 за 1 человека
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
5 часов
🚀 На метеоре
Групповая
Спутник
4.8
34 отзыва
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
Маршрут прогулки проходит от устья до истока Невы, вы окажетесь у стен одной из самых древних крепостей на Руси, увидите
Сегодня
Завтра
20 июня
21 июня
3 600 за 1 человека
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
5 часов
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
4.3
285 отзывов
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
Отправляйтесь в Кронштадт, город морской славы, где каждый уголок пропитан историей. Еще совсем недавно он был закрытым
Сегодня
Завтра
20 июня
21 июня
от 2 800 за 1 человека
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
5.5 часов
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
ТурсервисСПб
4.4
69 отзывов
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа, познакомитесь с его историей
Сегодня
Завтра
20 июня
21 июня
от 2 750 за 1 человека
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
5
7 отзывов
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
Приглашаю на индивидуальную экскурсию в Царское Село и Павловск! Эти пригороды Санкт-Петербурга знамениты великолепными
15 000 за 1-5 чел.
Три императорские резиденции: Стрельна, Александрия и Ораниенбаум
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Яркотур
4.6
133 отзыва
Три императорские резиденции: Стрельна, Александрия и Ораниенбаум
Петербург и его окрестности усыпаны дворцами. В прошлом императоры облюбовали пригороды столицы. Постепенно стали
Завтра
22 июня
29 июня
6 июля
2 050 за 1 человека
Большое путешествие в Кронштадт на «Метеоре» с экскурсией
8 часов
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
Групповая
SPbTicket
4.7
3 отзыва
Большое путешествие в Кронштадт на «Метеоре» с экскурсией
Давайте отправимся в путешествие на "Метеоре"! Нас ждёт высадка на"Остров фортов", прогулка по историческому центру
Сегодня
Завтра
22 июня
24 июня
3 200 за 1 человека
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Гаврил
5
7 отзывов
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Находить и исследовать новые места самостоятельно гораздо интереснее, чем быть ведомым за руку гидом
6 400 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ