в среду в 13:15

Метеор, вмещающий до 70 человек на борту, всего за полчаса доставит вас в Стрельну, обновленную и прекрасную загородную резиденцию императоров. Вместо пробок вы насладитесь видами Финского залива и сделаете отличные фото. С гидом погуляете по парку и залам Константиновского дворца. Обед в ресторане и обратный путь на метеоре также включены в стоимость.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Петербург — Стрельна — Петербург с ветерком! Теплоход на подводных крыльях «Метеор» — самый быстрый и удобный способ добраться из Северной столицы до Константиновского дворца в Стрельне. По пути вы с воды увидите Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова, а также полюбуетесь панорамами Финского залива.

Экскурсия с гидом по парку и дворцу. Во время двухчасовой программы вы пройдете по аллеям русского Версаля и перенесетесь в 18 век. Рассмотрите восстановленные фасады Константиновского дворца и богатые интерьеры.

Обед в ресторане «Яхт-Клуб» Пресс-центра. Перед отправлением обратно вы пообедаете с видом на Финский залив. В меню: греческий салат, борщ со сметаной, хлеб, куриный шницель с картофельным пюре и томатным соусом, морковный пирог, ягодный морс, минеральная вода и чай.

Организационные детали