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Мифы и легенды Петербурга

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7 отзывов
Святослав Г.
Святослав Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Мифы и легенды Петербурга
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 700 ₽ за человека

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Мифы и легенды Петербурга
Мифы и легенды Петербурга

Что вы увидите

  • Казанский собор
  • Дом компании Зингер
  • Спас на Крови
  • Проходные дворы Певческой капеллы
  • Портик с Атлантами Нового Эрмитажа
  • Дворцовая площадь
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Обелиск памяти наводнениям
  • Памятник царю-плотнику
Маршрут проходит по главным достопримечательностям города, и с каждым местом связаны яркие мифы и легенды.
Таким образом, за три часа вы познакомитесь с городом и уже не забудете, что услышали.
Некоторые легенды страшные, некоторые ― смешные, а некоторые вовсе не легенды, а факты, которые кажутся невероятными. Гид расскажет легенды и объяснит, как и почему они появились. Например, правда ли, что Петербург построили на болоте.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:

  • Казанский собор, в котором хранится икона, защищающая город
  • Дом компании «Зингер» ― историческое место, о котором и в наше время рождаются мифы
  • Спас на Крови — одновременно собор и памятник убитому императору
  • Проходные дворы Певческой капеллы, где вы узнаете мифы из жизни доходных домов
  • Портик с Атлантами Нового Эрмитажа — лучшее место, чтобы загадать желание
  • Дворцовая площадь — её знают все, но никто не знает всех связанных с ней легенд
  • «Медный Всадник», энергетический центр города
  • Исаакиевский собор, хранящий трагичную историю 📖 своего архитектора
  • Обелиск памяти наводнениям, рядом с которым вы узнаете о лежащем на городе проклятье
  • Пропавший и вновь появившийся памятник царю-плотнику
Что входит
  • Услуги гида
  • Пешеходная прогулка
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы
  • Кофе-брейк
Начало
🚩 Невский проспект, д. 30
Место завершения
🏁 Малая Морская, 4
Мифы и легенды Петербурга
Мифы и легенды Петербурга
Мифы и легенды Петербурга
Мифы и легенды Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Святослав Г.
Святослав Г.
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7 отзывов оставили туристы

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