Маршрут проходит по главным достопримечательностям города, и с каждым местом связаны яркие мифы и легенды.

Таким образом, за три часа вы познакомитесь с городом и уже не забудете, что услышали.

Некоторые легенды страшные, некоторые ― смешные, а некоторые вовсе не легенды, а факты, которые кажутся невероятными. Гид расскажет легенды и объяснит, как и почему они появились. Например, правда ли, что Петербург построили на болоте.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите: