Маршрут проходит по главным достопримечательностям города, и с каждым местом связаны яркие мифы и легенды.
Таким образом, за три часа вы познакомитесь с городом и уже не забудете, что услышали.
Некоторые легенды страшные, некоторые ― смешные, а некоторые вовсе не легенды, а факты, которые кажутся невероятными. Гид расскажет легенды и объяснит, как и почему они появились. Например, правда ли, что Петербург построили на болоте.
В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:
- Казанский собор, в котором хранится икона, защищающая город
- Дом компании «Зингер» ― историческое место, о котором и в наше время рождаются мифы
- Спас на Крови — одновременно собор и памятник убитому императору
- Проходные дворы Певческой капеллы, где вы узнаете мифы из жизни доходных домов
- Портик с Атлантами Нового Эрмитажа — лучшее место, чтобы загадать желание
- Дворцовая площадь — её знают все, но никто не знает всех связанных с ней легенд
- «Медный Всадник», энергетический центр города
- Исаакиевский собор, хранящий трагичную историю 📖 своего архитектора
- Обелиск памяти наводнениям, рядом с которым вы узнаете о лежащем на городе проклятье
- Пропавший и вновь появившийся памятник царю-плотнику