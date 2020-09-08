1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Предания старины

Вы узнаете, как Дворец Пиетинена связан с древним карело-финским эпосом Калевала и правда ли название Красной Площади отсылает нас к Октябрьской Революции. Во время прогулки мы осмотрим бастион Панцерлакс, который был основан ещё в XVI веке, и поговорим о том, как Ивану Третьему не удалось взять Выборг и почему это событие известно как «Выборгский Гром».

Призраки прошлого

Проходя по мощеным улочкам, вы не только полюбуетесь колоритными особняками в стиле северного модерна и старинными памятниками, но и узнаете много интересных фактов. Как Петр Первый потерпел сокрушительное поражение при осаде города и какую роль в этом сыграла башня Толстая Екатерина, располагающаяся на Рыночной Площади? Какие призраки гуляют по Выборгскому замку? Что раньше находилось на месте парка Эспланада? Я погружу вас в средневековую атмосферу города и приоткрою его секреты.

Продолжение экскурсии

Данная экскурсия ⛳ может быть совмещена с мистической прогулкой по парку Монрепо. В этом случае вам будет предложена скидка на вторую экскурсию в размере 2 тысяч рублей.

Организационные детали