1 отзыв оставили туристы

Предания старины Вы узнаете, как Дворец Пиетинена связан с древним карело-финским эпосом Калевала и правда ли название Красной Площади отсылает нас к Октябрьской Революции. Во время прогулки мы осмотрим бастион Панцерлакс, который был основан ещё в XVI веке, и поговорим о том, как Ивану Третьему не удалось взять Выборг и почему это событие известно как «Выборгский Гром».
Призраки прошлого Проходя по мощеным улочкам, вы не только полюбуетесь колоритными особняками в стиле северного модерна и старинными памятниками, но и узнаете много интересных фактов. Как Петр Первый потерпел сокрушительное поражение при осаде города и какую роль в этом сыграла башня Толстая Екатерина, располагающаяся на Рыночной Площади? Какие призраки гуляют по Выборгскому замку? Что раньше находилось на месте парка Эспланада? Я погружу вас в средневековую атмосферу города и приоткрою его секреты.
Продолжение экскурсии Данная экскурсия ⛳ может быть совмещена с мистической прогулкой по парку Монрепо. В этом случае вам будет предложена скидка на вторую экскурсию в размере 2 тысяч рублей.
Организационные детали
До Выборга из Петербурга мы поедем на скоростной электричке (ласточке) от Финляндского вокзала (час в пути). Билет 🎫 в одну сторону стоит 347 руб., оплачивается отдельно. Билет для гида оплачивается путешественниками.
Если вас больше 4 человек, доплата за каждого следующего участника составит 700 руб.
Меня зовут Аня. Всю жизнь я живу в Петербурге и путешествую по Ленобласти, а с недавних пор провожу экскурсии в качестве лицензированного гида. Я покажу вам самые красивые уголки и природные достопримечательности нашего края, поделюсь множеством удивительных историй и любопытных фактов в формате непринужденной, но познавательной прогулки.
Потрясающая поездка! Мы совместили прогулку по Выборгу с посещением парка Монрепо. Не рекомендуем всем именно такой вариант за один день, т. к. большая физическая нагрузка для неподготовленных людей будет тяжела. Но мы люди привычные, поэтому справились. Парк, конечно, выше всяких похвал! Там можно провести целый день и даже этого покажется мало. Анечка, огромнейшее спасибо!!!! Всяческих Вам успехов!!! Будем готовиться к Сестрорецким болотам).