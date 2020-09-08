1 отзыв оставили туристы

Приоткрыть тайны средневекового городка и услышать мифы и легенды на дружеской прогулке

5
1 отзыв
Анна
Анна – Гид из Санкт-Петербурга
Несмотря на непростую историю 📖, Выборг сохранил европейский колорит и все также притягателен для любителей средневековой мистики.

Мы осмотрим главные памятники города, прогуляемся по единственному рыцарскому замку Ленинградской области и поднимемся на его башню, вспомним о страшном колдуне, жившем здесь, «Адском котле» и грохочущей пещере Смеллен, защищавшей от врагов.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Мистический Выборг
Мистический Выборг

Что вас ожидает

Предания старины
Вы узнаете, как Дворец Пиетинена связан с древним карело-финским эпосом Калевала и правда ли название Красной Площади отсылает нас к Октябрьской Революции. Во время прогулки мы осмотрим бастион Панцерлакс, который был основан ещё в XVI веке, и поговорим о том, как Ивану Третьему не удалось взять Выборг и почему это событие известно как «Выборгский Гром».

Призраки прошлого
Проходя по мощеным улочкам, вы не только полюбуетесь колоритными особняками в стиле северного модерна и старинными памятниками, но и узнаете много интересных фактов. Как Петр Первый потерпел сокрушительное поражение при осаде города и какую роль в этом сыграла башня Толстая Екатерина, располагающаяся на Рыночной Площади? Какие призраки гуляют по Выборгскому замку? Что раньше находилось на месте парка Эспланада? Я погружу вас в средневековую атмосферу города и приоткрою его секреты.

Продолжение экскурсии
Данная экскурсия ⛳ может быть совмещена с мистической прогулкой по парку Монрепо. В этом случае вам будет предложена скидка на вторую экскурсию в размере 2 тысяч рублей.

Организационные детали

  • До Выборга из Петербурга мы поедем на скоростной электричке (ласточке) от Финляндского вокзала (час в пути). Билет 🎫 в одну сторону стоит 347 руб., оплачивается отдельно. Билет для гида оплачивается путешественниками.
  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого следующего участника составит 700 руб.
  • Если вы хотите совместить экскурсию с мистической прогулкой по парку Монрепо, доплата составит 2000 рублей. Время экскурсии 🧭 в этом случае — более 7 часов.
  • При желании за дополнительную плату мы можем посетить Выборгский замок 🏰, вход на Замковый остров 🏝️ — свободный, в музей 🖼 и на выставки вход платный
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг
Мистический Выборг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Аня. Всю жизнь я живу в Петербурге и путешествую по Ленобласти, а с недавних пор провожу экскурсии в качестве лицензированного гида. Я покажу вам самые красивые уголки и природные достопримечательности нашего края, поделюсь множеством удивительных историй и любопытных фактов в формате непринужденной, но познавательной прогулки.
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1 отзыв оставили туристы

8 сентября 2020
Потрясающая поездка! Мы совместили прогулку по Выборгу с посещением парка Монрепо. Не рекомендуем всем именно такой вариант за один день, т. к. большая физическая нагрузка для неподготовленных людей будет тяжела. Но мы люди привычные, поэтому справились. Парк, конечно, выше всяких похвал! Там можно провести целый день и даже этого покажется мало. Анечка, огромнейшее спасибо!!!! Всяческих Вам успехов!!! Будем готовиться к Сестрорецким болотам).

Анна проводит ещё 4 экскурсии

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